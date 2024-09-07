Как подготовиться к длительным зимним отключениям: энергетический эксперт дал совет

Директор Центра исследований энергетики Александр Харченко дал советы, как украинцам подготовиться к длительным зимним отключениям света.

По его словам, в интервью Марии Васильевой для проекта "Ремарки", многоквартирные дома имеют две задачи.

“Первое: если у вас больше десяти этажей, снабжайте свои насосы резервным питанием. У вас в доме есть насосы, эти насосы качают воду и отопление по дому. Критическая инфраструктура будет работать нормально, но если у вас эти насосы не будут работать, воды и отопления не будет. Поэтому заживите эти насосы, там не нужно ничего большого, это небольшие генераторы или батареи, которые восемь-десять часов смогут удерживать эти насосы в работе”, — рассказал эксперт.

По его словам, лучшее решение для квартир – это небольшой инвертор на три-пять киловатт и батарея до шести-восьми киловатт.

"Этого абсолютно достаточно, чтобы квартиру, если вы живете втроем, у вас батарея на шесть киловатт позволяет до 12 часов отключиться от внешней сети. Мы экономим, очень тщательно подходим к использованию электричества, но до 12 часов можем спокойно обходиться без внешнего питания. И это значительно улучшает комфортность жизни при отключениях", — говорит Харченко.

Если вы живете в доме, пережить отключение света поможет маленькая батарея и генератор.

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