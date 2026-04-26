Как подорожание горючего повлияло на стоимость продуктов и услуг в Украине: вы будете в шоке

На фоне общих фраз типа «дорожает горючее — дорожает все» эксперты решили оценить, насколько топливная составляющая влияет на конечную стоимость товаров и услуг — от буханки хлеба до поездки в автобусе.

По подсчетам члена Экономического дискуссионного клуба, заслуженного экономиста Украины Олега Пендзина для ТСН.ua, с декабря прошлого года из-за двойного подорожания горючего и так называемой «генераторной наценки» (работа бензогенераторов при отключении электроэнергии) себестоимость продукции возросла:

на 1,5–2% — для мяса, молокопродуктов и яиц

на 3-4% — для хлеба

на 5–6% — для овощей и напитков

Какую долю в стоимости продуктов занимает горючее

По оценкам экспертов, в крупных торговых сетях топливная составляющая составляет значительную часть себестоимости продуктов, даже без учета торговой наценки.

Топливная доля в себестоимости (без наценки продавца) составляет:

6–9% — для мяса и мясопродуктов

7-10% — для яиц

8-11% — для молока и молокопродуктов

12-15% — для хлеба

15-20% — для напитков (вода, соки)

20-25% — для овощей

В небольших магазинах формата «у дома» этот показатель еще выше — на 4–7%. Как пояснил Олег Пендзин, в малых сетях логистика часто децентрализована, что делает так называемый последний километр значительно дороже.

Как подорожание дизеля повлияло на цену молока

Эксперты привели конкретный пример, чтобы показать реальный эффект роста цен на топливо. С начала года дизтопливо подорожало на 22%, что повлияло на себестоимость продукции.

Расчет для молока:

себестоимость на 31 декабря 2025 года — 42 грн/л

доля горючего в декабре — 8% (3,36 грн)

рост стоимости горючего на 22% — +0,74 грн

изменение доли горючего — до 11%

В результате лишь за счет подорожания горючего литр молока стал дороже примерно на 74 копейки.

Аналогичные расчеты показали дополнительный рост себестоимости:

мяса — на 3 грн/кг

хлеба — на 1 грн/кг

овощей — на 2,4 грн/кг

яиц — на 1,5 грн за десяток

«Эти цифры — чистое влияние только удорожания литра дизеля/бензина на логистику и производственные процессы, — объяснил Олег Пендзин. — Однако в реальности потребитель видит в чеке большего роста, поскольку торговые сети добавляют на эту надбавку свой НДС, торговую наценку, производители закладывают риски дальнейшего роста курса доллара, цены горючего. Кстати, горючее подорожало не только для грузовиков, но и для генераторов, многие предприятия до сих пор используют для бесперебойной работы. Итак, если молоко стало стоить больше на 4 гривны, то только одна гривна в этом росте — это прямое следствие ситуации на рынке нефтепродуктов (акцизы + противостояние Иран-США), а остальные — другие факторы как объективные, это НДС, так и субъективные, как торговая наценка».

Наибольшее подорожание горючего ударило по перевозкам

Самый существенный рост расходов на горючее ощутили пассажирские перевозчики, подчеркнул эксперт рынка нефтепродуктов Геннадий Рябцев.

По его подсчетам, в себестоимости перевозок доля горючего с начала года выросла:

до 45–50% (+9–11%) — для городских маршруток и автобусов

до 57-64% (+12-14%) — для пригородных рейсов

до 70-78% (+15-18%) — для междугородных маршрутов протяженностью 400-500 км и более

В денежном измерении это означает удорожание:

на 2–3 грн — в городских перевозках

на 5–7 грн — в пригородных

на 100–120 грн — в междугородных перевозках за каждое пассажироместо

«Не стоит забывать о корреляции: нефть — это не только горючее, но и моторные масла и сырье для шин. Масла подорожали на 12%, а шины — на 8–10% из-за роста котировок и девальвации гривны», — объяснил Геннадий Рябцев.

По словам эксперта, рост стоимости горючего в первом квартале фактически «съел» всю рентабельность перевозчиков, не успевших поднять тарифы до марта. В городских перевозках это привело к увеличению интервалов движения и апрельскому росту цен на 5–10 грн, а в межобластных — к быстрому пересмотру тарифов в сторону повышения.