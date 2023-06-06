Как подрыв Каховской ГЭС изменит ситуацию на линии фронта: Жданов ответил

Военный эксперт Олег Жданов рассказал, что подрывом Каховской ГЭС россияне фактически "утопили" все окопы, укрепления и минные поля, которые готовили на Херсонщине около полугода.

Об этом Жданов сообщил в комментарии сайту ТСН.ua.

“Они сегодня утопили все, что они настроили. Все те окопы, минные поля, которые они там расставляли, склады, которые позавозили. Я не уверен, что они их вывезли, потому что наша разведка об этом ничего не говорила”, — сказал военный эксперт.

Он добавил, что вообще не видит логики в действиях российских окупантов. Жданов подчеркнул, что враг сам себя подтопил и разрушил свою систему обороны.

Напомним, в результате подрыва россиянами Каховской ГЭС в оккупированном Крыму уже начались проблемы с водоснабжением. В Керчи уже появился график подвоза воды на 7 июня.

Россияне взорвали Каховскую ГЭС

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