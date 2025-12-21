Как подсчитать демографические потери Украины из-за войны: когда станут известны точные цифры

Александр Гладун

Реклама

Установить точное количество людей, которых Украина потеряла из-за российской агрессии, сейчас невозможно. Полноценная картина появится только после окончания боевых действий и проведения общенациональной переписи населения.

Об этом в интервью ТСН.ua рассказал Александр Гладун, заместитель директора Института демографии имени М.В. Птухи НАН Украины. Он объяснил разницу между военными отчетами и реальным демографическим ущербом.

Почему мы не знаем цифр сегодня?

Сейчас в Украине действует режим ограниченного доступа к демографической статистике. С 2022 года Госстат прекратил обнародовать данные о смертности по полу и возрасту.

Реклама

«Это стратегическая информация, она дает возможность врагу оценить эффективность своих ударов и общие потери страны», — отмечает Гладун.

Формула «демографических потерь»

Демографы не просто считают количество умерших. Их методология включает три ключевых компонента, которые суммарно показывают масштаб катастрофы:

Сверхсмертность: Это превышение количества смертей над обычным уровнем, который был бы в мирное время. Важно понимать: если пожилой человек умер от естественных причин во время войны — это смерть, но не обязательно «потеря от войны». Демографы высчитывают именно ту долю умерших, чья смерть вызвана обстрелами, стрессом, отсутствием медицины или фронтовыми действиями. Дефицит рождений: Война «крадет» нерожденных детей. Ученые сравнивают реальное количество родов с прогнозируемым (если бы войны не было). Это огромная «дыра» в будущем трудовом ресурсе страны. Миграционное сальдо: Это разница между выехавшими и вернувшимися. Окончательную потерю по этому показателю можно будет оценить только тогда, когда границы откроются и миграционные потоки стабилизируются.

Что дальше?

После победы Украину ждет масштабная научная работа. Поскольку последняя перепись населения проводилась еще в 2001 году, специалистам придется делать демографическую реконструкцию. Это сложный процесс восстановления цепочки событий за последние 24 года, чтобы понять, с какой точки мы стартовали в 2022-м и где оказались сейчас.

«Только после новой переписи населения мы сможем честно и научно обоснованно назвать цифру демографических потерь Украины», — подытожил эксперт.