Как Польша активно торгует с РФ и Беларусью и что говорят дальнобойщики: эксклюзив с границы

Пока грузовики из Украины неделями простаивают, чтобы выехать или въехать в Польшу, а вот на польско-белорусской границе – живое движение. Его один за другим пересекают забитые продукцией тяжеловозы. Дальнобойщики не скрывают — в Беларуси перегружают товар на фуры, которые беспрепятственно повезут его в Россию.

Об этом говорится в сюжете корреспондентки ТСН Анны Махно.

Как поляки торгуют с белорусами и россиянами

Вот, что ТСН рассказали дальнобойщики:

"На Беларусь мало что едет. Все – на Россию".

"Здесь все на Россию, они научились работать".

"Фура за фурой потихоньку подъезжают. Позади и вот здесь Польша, впереди Беларусь. И именно отсюда туда активно везут товары. Очередь на километры", - говорит Анна Махно, которая приехала на польско-белорусскую границу.

Белорусские дальнобойщики рассказывают, как налажены торговые связи Беларуси, России с Европой.

"Из Беларуси мебель возят, из России там семена льна, что-то такое. Все в Бресте перегружается", - говорит мужчина, который просит не показывать его, поскольку опасается режима Лукашенко.

Польско-белорусская граница

Большинство фур на польской регистрации, поскольку российским и белорусским фурам запретили въезд.

"Мы в польской фирме работаем", - говорит дальнобойщик.

Тяжеловозы спокойно едут по Польше до границы, а там на Беларусь и Россию. Анатолий - украинец. Говорит, в Беларуси груз перегружают в другие фуры, которые уже едут на РФ. Эти же тяжеловозы иногда, говорит, возвращаются пустые, но часто с уже российской продукцией.

От себя лишь водители отмечают, что снаряды, бомбы точно не везут.

Что говорят поляки, живущие рядом

То, что активно работает терминал, видят и живущие рядом поляки.

"На самом деле не знаю, что там происходит. Это могут знать те, кто там работает. А так как те грузовики закрыты, то откуда я могу знать?", — говорит Ричард.

"Если наши пропускают, то что мы можем сделать? Мы бы тоже не хотели, чтобы так было. Чтобы так везли, а из Украины не дают. Я бы хотела, чтобы было лучше всего и для нас, и для Украины", — говорит Йоанна.

Польско-белорусская граница

И хотя большинство фур на польско-белорусской границе не маркированы, ТСН обзвонила те фирмы, реклама которых встречается на тентах. Официально комментировать отказываются. В разговоре некоторые категорически отрицают, что имеют отношение к этим перевозкам и якобы работают исключительно с Европой. Были и такие, что уверяли — у бизнес-связей с Россией нет, а вот в Беларусь товар возят. Что с ним дальше, мол, – не их ответственность.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Новости ТСН 11:00 за 6 марта 2024 года | Новости Украины

Напомним, по состоянию на 6 марта польские фермеры продолжают блокировать движение грузовиков до шести пунктов пропуска на границе с Украиной. В очередях на въезд в страну – 2300 грузовых автомобилей.

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