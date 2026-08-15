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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Эксклюзив ТСН
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Как получать две пенсии одновременно: условия назначения, расчет выплат и важные нюансы

Украинцы могут официально получать две пенсии — от Украины и от страны ЕС или США.

Авторы публикации
Фото автора: Олександр Панченкно Олександр Панченкно Фото автора: Мария Бойко Мария Бойко
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Как получить две пенсии

Как получить две пенсии / © iStock

Граждане Украины имеют законную возможность получать сразу две пенсионные выплаты — от украинского Пенсионного фонда и от государственных органов других стран.

Это возможно при условии, что у человека имеется официальный страховой стаж, достаточный для назначения пенсии в соответствии с законодательством Украины, стран ЕС, США или ряда других государств.

Для России и Беларуси эта норма полностью отменена и не действует с 2023 года.

Об этом говорится в материале ТСН.ua.

Требования к стажу в Украине и за рубежом

Чтобы получить право на пенсию в Украине, гражданам необходимо иметь определенный страховой стаж:

  • в 60 лет — не менее 33 лет стажа;

  • в 63 года — от 23 до 33 лет стажа;

  • в 65 лет — не менее 15 лет стажа.

В странах Европейского Союза требования к минимальному стажу различаются:

  • Германия: минимальный стаж составляет от 5 лет (однако выплата при минимальной зарплате составит примерно 118 евро — около 6000 грн);

  • Польша: необходимый стаж составляет 25 лет для достижения 65-летнего возраста (пенсия при минимальной зарплате составит 1800 злотых «на руки» — около 18 300 грн).

Как ПФУ учитывает зарубежный стаж, если не хватает лет

В случае, если человеку в Украине не хватает лет для получения права на пенсию, Пенсионный фонд Украины (ПФУ) зачтет иностранный стаж для выполнения этого требования.

Однако саму сумму выплаты ПФУ рассчитает исключительно за годы работы в Украине.

Пример расчёта:

65-летний мужчина имеет 18 лет официального стажа в Польше и 10 лет стажа в Украине:

  1. Поскольку в Украине для получения пенсии в 65 лет требуется не менее 15 лет стажа, ПФУ учитывает годы, отработанные в Польше, для приобретения самого права на выплату.

  2. Украина выплачивает минимальную пенсию за свои 10 лет (2595 грн).

  3. Польша выплачивает пропорциональную долю за свои 18 лет (18/25 от минимальной польской пенсии — около 1300 злотых, что составляет примерно 13 200 грн).

  4. В сумме человек ежемесячно получает в пересчете около 16 000 грн из двух источников.

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