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Как получать две пенсии одновременно: условия назначения, расчет выплат и важные нюансы
Украинцы могут официально получать две пенсии — от Украины и от страны ЕС или США.
Граждане Украины имеют законную возможность получать сразу две пенсионные выплаты — от украинского Пенсионного фонда и от государственных органов других стран.
Это возможно при условии, что у человека имеется официальный страховой стаж, достаточный для назначения пенсии в соответствии с законодательством Украины, стран ЕС, США или ряда других государств.
Для России и Беларуси эта норма полностью отменена и не действует с 2023 года.
Об этом говорится в материале ТСН.ua.
Требования к стажу в Украине и за рубежом
Чтобы получить право на пенсию в Украине, гражданам необходимо иметь определенный страховой стаж:
в 60 лет — не менее 33 лет стажа;
в 63 года — от 23 до 33 лет стажа;
в 65 лет — не менее 15 лет стажа.
В странах Европейского Союза требования к минимальному стажу различаются:
Германия: минимальный стаж составляет от 5 лет (однако выплата при минимальной зарплате составит примерно 118 евро — около 6000 грн);
Польша: необходимый стаж составляет 25 лет для достижения 65-летнего возраста (пенсия при минимальной зарплате составит 1800 злотых «на руки» — около 18 300 грн).
Как ПФУ учитывает зарубежный стаж, если не хватает лет
В случае, если человеку в Украине не хватает лет для получения права на пенсию, Пенсионный фонд Украины (ПФУ) зачтет иностранный стаж для выполнения этого требования.
Однако саму сумму выплаты ПФУ рассчитает исключительно за годы работы в Украине.
Пример расчёта:
65-летний мужчина имеет 18 лет официального стажа в Польше и 10 лет стажа в Украине:
Поскольку в Украине для получения пенсии в 65 лет требуется не менее 15 лет стажа, ПФУ учитывает годы, отработанные в Польше, для приобретения самого права на выплату.
Украина выплачивает минимальную пенсию за свои 10 лет (2595 грн).
Польша выплачивает пропорциональную долю за свои 18 лет (18/25 от минимальной польской пенсии — около 1300 злотых, что составляет примерно 13 200 грн).
В сумме человек ежемесячно получает в пересчете около 16 000 грн из двух источников.