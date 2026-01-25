- Дата публикации
Как получить бесплатные билеты на поезд: пошаговая инструкция
Как воспользоваться этой возможностью, куда можно поехать и сколько будут стоить зимние выходные во Львове?
Украинцы получили возможность путешествовать по стране практически бесплатно. «Укрзалізниця» запустила программу «3000 км по Украине» (УЗ-3000), в пределах которой каждый может получить бонусные километры для поездок по железной дороге внутри страны. Их можно обменять на билеты и отправиться в путешествие без затрат на дорогу.
Как воспользоваться этой возможностью, куда можно поехать читайте в материале TСН.ua.
Что такое программа УЗ-3000
Программа «3000 км по Украине» была запущена в конце 2025 года как часть пакета «зимней поддержки» украинцев. Ее цель — стимулировать внутренний туризм и поддержать мобильность граждан в «низкий» сезон, в частности, жителей прифронтовых зон и внутренне перемещенных лиц (ВПЛ).
В рамках программы пользователи получают бонусные километры, фактически работающие как валюта для покупки железнодорожных билетов.
На эту программу не выделяли дополнительных средств из госбюджета. Решение Правительства предусматривает компенсаторы, чтобы «Укрзалізниця» получила и дополнительный доход, в частности, динамическое ценообразование в премиум-сегменте.
Название социальной программы «УЗ-3000» происходит от цифры 3000 километров.
Это расстояние символически покрывает самый длинный имеющийся железнодорожный маршрут по Украине туда-обратно из Запорожья в Ужгород.
Кто может воспользоваться и как получить 3000 км
Участие в программе доступно каждому совершеннолетнему украинцу, имеющему приложение «Укрзалізниці» и зарегистрированному в программе лояльности. После активации специального предложения, пользователь получает бонусные километры, которые можно обменивать на билеты для внутренних поездок.
Километры засчитываются автоматически и позволяют полностью покрыть стоимость билета. То есть по определенным маршрутам путешествие может обойтись вообще бесплатно.
Как получить бесплатные билеты: пошаговая инструкция
Чтобы воспользоваться предложением, вам не нужно идти в кассу — все происходит в смартфоне:
Обновите приложение «Укрзалізниця» до последней версии.
Пройдите верификацию через «Дія.Підпис» (это обязательно для подтверждения личности).
Нажмите на баннер «3000» в нижней части экрана и выберите команду «Принять участие».
Ищите поезда с отметкой «3000». При бронировании система предложит списать километры вместо денег.
Программа действует в «низкий сезон» (январь-февраль, октябрь-ноябрь), когда нагрузка на железную дорогу меньше, поэтому сейчас — идеальное время для поездки.
Что важно знать:
Билет можно оформить только на себя и своего ребенка. Оформить на взрослых родственников или друзей невозможно.
Дети от 5 лет также получают собственные 3000 км. Для этого они должны быть добавлены в ваш аккаунт в Действии (добавьте свидетельство о рождении ребенка).
По программе доступны места в плацкарте, купе, региональных поездах и 2 классе Интерсити.
Программа охватывает только стоимость проезда. Постель, чай, перевозка животных, багажа и другие дополнительные сервисы оплачиваются отдельно.
Километры нельзя монетизировать, они действуют только для путешествий.
Наибольшее количество мест «Укрзалізниця» будет предлагать, прежде всего, в низкий сезон (февраль, октябрь, ноябрь).
Согласно условиям программы, лимит в 3000 км доступен для использования до 23 декабря 2026 года.
Неиспользованный остаток от 3000 км Украиной в дальнейшем можно будет конвертировать в бонусные объятия в программе лояльности Укрзалізниці «Железные друзья». Этот функционал появится в приложении УЗ в 2026 году.
Куда можно поехать за бонусные километры
Программа действует на большинстве популярных внутренних маршрутов. Из Киева за бонусы можно добраться до Львова, Одессы, Харькова, Днепра, Винницы, Ивано-Франковска, Черновцов, Ужгорода, Тернополя, Полтавы и других городов.
Например, расстояние между Киевом и Львовом составляет примерно 540 км в одну сторону. То есть поездка туда и обратно стоит около 1080 бонусных километров. Соответственно, 3000 км хватит как минимум на два полноценных путешествия во Львов и обратно или на несколько поездок в разные регионы Украины.
На первом этапе программы билеты доступны на следующие 24 поезда:
№101/102 Николаев — Барвенково (Краматорск),
№103/104 (Краматорск) Барвенково — Львов,
№109/110 Львов — Николаев,
№115/116 Сумы — Киев,
№121/122 Николаев — Киев,
№127/128 Львов — Запорожье,
№141/142 Ивано-Франковск — Чернигов,
№143/144 Сумы — Рахов,
№39/40 Солотвино — Запорожье,
№45/44 Харьков — Ужгород,
№47/48 Запорожье — Мукачево,
№51/52 Одесса — Запорожье,
№53/54 Днепр — Одесса,
№61/62 Днепр — Ивано-Франковск,
№773/774 Киев — Конотоп,
№87/88 Ковель — Запорожье,
№ 886/888 Фастов — Чернигов,
№895/896 Конотоп — Фастов.
Доступны также места в детских купе на рейсах следующих поездов:
№15/16 Харьков — Ясиня,
№17/18 Харьков — Ужгород,
№41/42 Днепр — Трускавец.
А также места 2 класса в Интерсити+:
№719/720 Харьков — Киев,
№723/722 Харьков — Киев,
№731/732 Запорожье — Киев.
Уикенд во Львове: сколько это стоит для двоих
Программа «УЗ-3000» открывает возможность спонтанных и бюджетных путешествий на выходные. Одно из самых популярных направлений — Львов.
Если воспользоваться бонусными километрами, дорога из Киева во Львов и обратно для двух взрослых может обойтись в 0 гривен. Без программы стоимость билетов в плацкарте стартует примерно от 350 гривен, в купе — от 500 — 700 гривен, а в люксе может превышать 1 000 гривен.
Основные расходы приходятся на проживание и питание. Две ночи в хостеле будут стоить от 950 гривен, в гостинице среднего класса — от 2 000 до 5 000 гривен. Апартаменты в центре города обычно обойдутся в пределах 1000-8000 гривен за ночь.
На питание во Львове пара в среднем тратит 3000 — 6000 гривен за уикенд. Кофе с десертом стоит около 250-400 гривен, обед в ресторане 400-500 гривен, ужин 500-650 гривен.
С учетом развлечений, экскурсий и мелких расходов общий бюджет путешествия для двоих в среднем составляет 5000-8000 гривен. При этом дорога — бесплатная.
Что посмотреть во Львове
Даже если вы были во Львове десятки раз, ему всегда чем удивить. Город традиционно привлекает туристов своей архитектурой, атмосферой и гастрономией.
Обязательными для посещения остаются площадь Рынок, Львовская опера, Высокий Замок, Доминиканский собор и Шевченковская роща. Популярностью пользуются подземелья города, Музей шоколада и «Копа кофе».
На площади Рынок и проспекте Свободы до сих пор царит праздничная рождественская атмосфера. Если вы едете с детьми, Музей науки и Leoland — это обязательные места для отдыха. А вечерняя прогулка по Стрыйскому парку или по улице Болгарской превращается в сказку благодаря масштабным световым инсталляциям «Парка фонарей».
Во Львове регулярно проходят фестивали, концерты, тематические экскурсии и гастротуры, так что даже короткая поездка на выходные может быть насыщенной.
Итак, для многих граждан программа «УЗ-3000» стала возможностью снова путешествовать, не тратя значительные средства на транспорт. Это шанс изменить обстановку, отдохнуть и увидеть новые города без существенного удара по бюджету даже во время войны.