Как получить бесплатные билеты на поезд: пошаговая инструкция

Бесплатные билеты Укрзализныця / © ТСН.ua

Реклама

Украинцы получили возможность путешествовать по стране практически бесплатно. «Укрзалізниця» запустила программу «3000 км по Украине» (УЗ-3000), в пределах которой каждый может получить бонусные километры для поездок по железной дороге внутри страны. Их можно обменять на билеты и отправиться в путешествие без затрат на дорогу.

Как воспользоваться этой возможностью, куда можно поехать читайте в материале TСН.ua.

Что такое программа УЗ-3000

Программа «3000 км по Украине» была запущена в конце 2025 года как часть пакета «зимней поддержки» украинцев. Ее цель — стимулировать внутренний туризм и поддержать мобильность граждан в «низкий» сезон, в частности, жителей прифронтовых зон и внутренне перемещенных лиц (ВПЛ).

Реклама

В рамках программы пользователи получают бонусные километры, фактически работающие как валюта для покупки железнодорожных билетов.

На эту программу не выделяли дополнительных средств из госбюджета. Решение Правительства предусматривает компенсаторы, чтобы «Укрзалізниця» получила и дополнительный доход, в частности, динамическое ценообразование в премиум-сегменте.

Название социальной программы «УЗ-3000» происходит от цифры 3000 километров.

Это расстояние символически покрывает самый длинный имеющийся железнодорожный маршрут по Украине туда-обратно из Запорожья в Ужгород.

Реклама

Кто может воспользоваться и как получить 3000 км

Участие в программе доступно каждому совершеннолетнему украинцу, имеющему приложение «Укрзалізниці» и зарегистрированному в программе лояльности. После активации специального предложения, пользователь получает бонусные километры, которые можно обменивать на билеты для внутренних поездок.

Километры засчитываются автоматически и позволяют полностью покрыть стоимость билета. То есть по определенным маршрутам путешествие может обойтись вообще бесплатно.

Как получить бесплатные билеты: пошаговая инструкция

Чтобы воспользоваться предложением, вам не нужно идти в кассу — все происходит в смартфоне:

Обновите приложение «Укрзалізниця» до последней версии. Пройдите верификацию через «Дія.Підпис» (это обязательно для подтверждения личности). Нажмите на баннер «3000» в нижней части экрана и выберите команду «Принять участие». Ищите поезда с отметкой «3000». При бронировании система предложит списать километры вместо денег.

Программа действует в «низкий сезон» (январь-февраль, октябрь-ноябрь), когда нагрузка на железную дорогу меньше, поэтому сейчас — идеальное время для поездки.

Реклама

Что важно знать:

Билет можно оформить только на себя и своего ребенка. Оформить на взрослых родственников или друзей невозможно.

Дети от 5 лет также получают собственные 3000 км. Для этого они должны быть добавлены в ваш аккаунт в Действии (добавьте свидетельство о рождении ребенка).

По программе доступны места в плацкарте, купе, региональных поездах и 2 классе Интерсити.

Программа охватывает только стоимость проезда. Постель, чай, перевозка животных, багажа и другие дополнительные сервисы оплачиваются отдельно.

Километры нельзя монетизировать, они действуют только для путешествий.

Наибольшее количество мест «Укрзалізниця» будет предлагать, прежде всего, в низкий сезон (февраль, октябрь, ноябрь).

Согласно условиям программы, лимит в 3000 км доступен для использования до 23 декабря 2026 года.

Неиспользованный остаток от 3000 км Украиной в дальнейшем можно будет конвертировать в бонусные объятия в программе лояльности Укрзалізниці «Железные друзья». Этот функционал появится в приложении УЗ в 2026 году.

Куда можно поехать за бонусные километры

Программа действует на большинстве популярных внутренних маршрутов. Из Киева за бонусы можно добраться до Львова, Одессы, Харькова, Днепра, Винницы, Ивано-Франковска, Черновцов, Ужгорода, Тернополя, Полтавы и других городов.

Например, расстояние между Киевом и Львовом составляет примерно 540 км в одну сторону. То есть поездка туда и обратно стоит около 1080 бонусных километров. Соответственно, 3000 км хватит как минимум на два полноценных путешествия во Львов и обратно или на несколько поездок в разные регионы Украины.

На первом этапе программы билеты доступны на следующие 24 поезда:

№101/102 Николаев — Барвенково (Краматорск),

№103/104 (Краматорск) Барвенково — Львов,

№109/110 Львов — Николаев,

№115/116 Сумы — Киев,

№121/122 Николаев — Киев,

№127/128 Львов — Запорожье,

№141/142 Ивано-Франковск — Чернигов,

№143/144 Сумы — Рахов,

№39/40 Солотвино — Запорожье,

№45/44 Харьков — Ужгород,

№47/48 Запорожье — Мукачево,

№51/52 Одесса — Запорожье,

№53/54 Днепр — Одесса,

№61/62 Днепр — Ивано-Франковск,

№773/774 Киев — Конотоп,

№87/88 Ковель — Запорожье,

№ 886/888 Фастов — Чернигов,

№895/896 Конотоп — Фастов.

Доступны также места в детских купе на рейсах следующих поездов:

Реклама

№15/16 Харьков — Ясиня,

№17/18 Харьков — Ужгород,

№41/42 Днепр — Трускавец.

А также места 2 класса в Интерсити+:

№719/720 Харьков — Киев,

№723/722 Харьков — Киев,

№731/732 Запорожье — Киев.

Уикенд во Львове: сколько это стоит для двоих

Программа «УЗ-3000» открывает возможность спонтанных и бюджетных путешествий на выходные. Одно из самых популярных направлений — Львов.

Если воспользоваться бонусными километрами, дорога из Киева во Львов и обратно для двух взрослых может обойтись в 0 гривен. Без программы стоимость билетов в плацкарте стартует примерно от 350 гривен, в купе — от 500 — 700 гривен, а в люксе может превышать 1 000 гривен.

Основные расходы приходятся на проживание и питание. Две ночи в хостеле будут стоить от 950 гривен, в гостинице среднего класса — от 2 000 до 5 000 гривен. Апартаменты в центре города обычно обойдутся в пределах 1000-8000 гривен за ночь.

Реклама

На питание во Львове пара в среднем тратит 3000 — 6000 гривен за уикенд. Кофе с десертом стоит около 250-400 гривен, обед в ресторане 400-500 гривен, ужин 500-650 гривен.

С учетом развлечений, экскурсий и мелких расходов общий бюджет путешествия для двоих в среднем составляет 5000-8000 гривен. При этом дорога — бесплатная.

Что посмотреть во Львове

Даже если вы были во Львове десятки раз, ему всегда чем удивить. Город традиционно привлекает туристов своей архитектурой, атмосферой и гастрономией.

Обязательными для посещения остаются площадь Рынок, Львовская опера, Высокий Замок, Доминиканский собор и Шевченковская роща. Популярностью пользуются подземелья города, Музей шоколада и «Копа кофе».

Реклама

На площади Рынок и проспекте Свободы до сих пор царит праздничная рождественская атмосфера. Если вы едете с детьми, Музей науки и Leoland — это обязательные места для отдыха. А вечерняя прогулка по Стрыйскому парку или по улице Болгарской превращается в сказку благодаря масштабным световым инсталляциям «Парка фонарей».

Во Львове регулярно проходят фестивали, концерты, тематические экскурсии и гастротуры, так что даже короткая поездка на выходные может быть насыщенной.

Итак, для многих граждан программа «УЗ-3000» стала возможностью снова путешествовать, не тратя значительные средства на транспорт. Это шанс изменить обстановку, отдохнуть и увидеть новые города без существенного удара по бюджету даже во время войны.