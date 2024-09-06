Как получить деньги от ООН в 2024 году: кто может рассчитывать на выплаты и как их получить

Кто может претендовать на выплаты от ООН в 2024 году, их суммы и детали получения – в материале ТСН.ua.

Агентство ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) продолжает оказывать денежную помощь украинцам, пострадавшим от военных действий на территории Украины.

Какие будут выплаты украинцам от ООН в 2024 году, кто может на них претендовать и детали получения выплат – в материале ТСН.ua.

Кто может получить помощь ООН в 2024 году?

ООН установила четкие критерии, по которым помощь оказывается тем, кто в ней больше всего нуждается. В 2024 году на получение денежной помощи могут рассчитывать:

• Внутренне перемещенные лица (ВПЛ) в течение шести месяцев с момента перемещения.

• Люди, которые вернулись в Украину после вынужденного перемещения в другую страну из-за военных действий.

• Лица, вернувшиеся в места постоянного проживания после перемещения в другую область Украины, которое произошло из-за военных действий с 24 февраля 2022 года.

Однако, для получения помощи недостаточно просто относиться к одной из этих категорий. Необходимо также отвечать дополнительным критериям:

• Семья с одним из родителей (мать или отец) и детьми до 18 лет или с пожилыми людьми (55 лет и старше).

• Семьи, возглавляемые одиноким пожилым лицом (55 лет и старше) или несколькими такими лицами.

• Семьи, в которых есть лица с особыми потребностями (инвалидность, хронические заболевания и т.п.).

• Лица, не получавшие денежную помощь от УВКБ ООН или других организаций.

Также необходимо отвечать социально-экономическим критериям: месячный доход на одного члена семьи должен быть менее 5400 гривен.

Помощь от ООН 2024 года предусмотрена также для пенсионеров. Программа поддержки работает с августа 2023 года. В этом году она была продлена до декабря 2024 года.

Получить денежную помощь могут получатели пенсий, в частности, внутренне перемещенные лица, проживающие на территориях активных или возможных боевых действий.

Получить дополнительную денежную помощь могут пенсионеры, которые отвечают следующим условиям:

проживают на территориях, где ведутся активные боевые действия, или они возможны;

получают пенсию менее 3 250 грн с учетом надбавок, повышений, целевой денежной помощи, сумм индексации, дополнительных пенсий, ежемесячной компенсационной выплаты, ежемесячной компенсации в случае потери кормильца в результате Чернобыльской катастрофы и других доплат к пенсиям, установленным законодательством;

не получали дополнительных денежных выплат от международных организаций и/или пособий на жительство ВПЛ 1 марта 2023 года.

Пенсионеры, которые отвечают условиям программы, будут получать выплаты от ООН в сумме, равной разнице между 3 250 грн и суммой пенсии, которую они получают.

Если пенсионер перестает отвечать хотя бы на одном из указанных условий, то выплата дополнительной денежной помощи прекращается.

Обратите внимание! Получение помощи проводится без обращения лица в КПН или в Пенсионный фонд Украины (ПФУ). ВПП ООН направляет средства на основании имеющейся информации в базах данных ПФУ.

Помощь от ООН: как подать заявку

Людям, имеющим право на помощь, нужно обратиться в пункты приема заявок и предоставить оригиналы документов на каждого члена семьи:

паспорт или другие документы, удостоверяющие личность;

налоговый номер;

свидетельство о рождении детей (при наличии) или документ, удостоверяющий законную опеку над ребенком (при наличии);

справка ВПЛ (при наличии);

удостоверение или медицинская справка при инвалидности или хронического заболевания (при наличии);

банковская карта главного заявителя.

Обратите внимание! Для сбора данных должны присутствовать все члены семьи. Однако для семей, в которых есть люди, которые не могут самостоятельно прибыть в пункт регистрации или при наличии младенцев и детей младше двух лет, допускается регистрация по оригиналам документов.

Как получить деньги и какой размер выплат

Помощь от ООН будут оказывать в виде доплаты государственной социальной помощи в размере до 3 250 грн, но не менее 100 грн. Получить могут:

Домохозяйства, зарегистрированные с 1 по 30 сентября 2023 года, получат помощь в размере 2 220 грн на каждого члена семьи на 3 месяца и дополнительно помощь для подготовки к зимнему периоду, то есть 2 220 грн для каждого члена домохозяйства на 3 месяца. Домохозяйства, зарегистрированные с 1 октября до конца 2023 года, получат помощь в размере 3 600 грн для каждого члена домохозяйства на 3 месяца и дополнительно помощь для подготовки к зимнему периоду, а именно 2220 грн для каждого члена домохозяйства на 3 месяца. Домохозяйство, возглавляемое пожилым лицом от 55 лет и старше, которое было зарегистрировано в программу до 1 сентября 2023 года. Также оно получит помощь для подготовки к зимнему периоду в размере 2220 грн на каждого члена домохозяйства сроком на 3 месяца.

Сумма помощи за три месяца будет перечислена главе домохозяйства путем перевода на банковский счет через финансовое учреждение Rapyd.

Как получить помощь от ООН в 2024 году

Процесс сбора данных для оформления выплаты пособий от ООН предусматривает собеседование с партнером УВКБ ООН Право на Защиту в центрах сбора данных. Это делается с целью определения соответствия определенным критериям уязвимости.

В программу многоцелевой денежной помощи будут внесены только те, кто отвечает этим критериям.

Напомним, что для сбора данных должны присутствовать все члены домохозяйства.

О соответствии или несоответствии критериям уязвимости лица будут проинформированы сотрудником партнерской организации уже после собеседования в центре сбора данных.

Если домохозяйство или определенный человек отвечает критериям уязвимости, то для получения денежной помощи она будет направлена на сбор личных данных о каждом члене домохозяйства.

Это могут быть:

глава домохозяйства;

жена или муж;

их дети до 23 лет и родители.

Помощь от ООН: где есть покрытие программы

Сбор данных для внесения человека в программу денежной помощи УВКБ ООН проводится в следующих областях:

Киевская область;

Львовская область;

Кировоградская область;

Черкасская область;

Черниговская область;

Полтавская область;

Одесская область;

Херсонская область;

Днепропетровская область;

Запорожская область;

Харьковская область;

Сумская область;

Николаевская область;

Винницкая область;

Житомирская область;

Ровенская область;

Хмельницкая область;

Тернопольская область;

Тернопольская область;

Волынская область.

Подробную информацию о работе и адресе можно узнать на сайте UNHCR Ukraine Агентство ООН по делам беженцев в Украине по ссылке.

Ранее ТСН.ua рассказывал, какую денежную помощь от государства могут получить те, кто был или до сих пор находится в плену.

Напомним, выплаты для ВПЛ продлили на полгода : стало известно, кто будет автоматически получать помощь.

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