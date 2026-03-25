Как получить кэшбек на горючее

Украинцы могут получать кешбэк за покупку топлива на автозаправках (АЗС), которые присоединились к государственной программе «Национальный кешбэк».

Как получить кешбэк на горючее: пошаговая инструкция

Чтобы получить возврат средств, нужно выполнить несколько простых шагов:

Заправить автомобиль на АЗС, которая участвует в программе. Оплатить горючее банковской картой, подключенной к «Национальному кешбэку». Получить начисления — они отобразятся в приложении «Дія» на следующий день после покупки.

Кешбэк начисляется только при безналичной оплате непосредственно на автозаправке. Если горючее купить заранее через мобильное приложение или топливный счет, выплата не предусмотрена.

Какой размер кешбэка на горючее

Сумма возврата зависит от типа горючего:

15% — на дизельное топливо

10% — на бензин

5% — на автогаз

Максимальный кешбэк на топливо составляет до 1000 грн на человека в месяц. В то же время, общий лимит в рамках программы «Национальный кешбэк» остается неизменным — до 3000 грн в месяц.

Где можно получить кешбэк

В программе уже принимают участие около 20 сетей автозаправочных станций, среди которых:

UKRNAFTA

WOG

OKKO

UPG

БРСМ-Нафта

SOCAR

Количество участников будет постепенно увеличиваться.

Как подключиться к программе

Если вы еще не пользуетесь Национальным кешбэком , подключиться можно за несколько минут:

Открыть карту для выплат в банке-партнере Предоставить банку разрешение на передачу информации о транзакциях Установка или обновление приложения «Дія» В разделе «Сервисы» выбрать карту «Национальный кешбэк» и подвязать ее для получения выплат.

После этого нужно просто рассчитываться подключенной картой — кешбэк будет начисляться автоматически.

Когда поступают выплаты

Начисленный кешбэк отображается в приложении «Дія». Выплата производится до конца следующего месяца после покупки.

К примеру, средства за покупки в марте поступят до конца апреля.

На что можно потратить кешбэк

Вырученные средства можно использовать на:

оплату коммунальных услуг

продукты питания украинского производства

лекарства и медицинские средства

книги

почтовые услуги

донаты в поддержку Вооруженных сил Украины

Сколько будет действовать программа

Программа «Национальный кешбэк» временная и будет действовать до 1 мая 2026 года.

Ранее мы рассказывали, почему ценники на АЗС не пойдут вниз в ближайшее время.