Как получить компенсацию за разрушенное войной жилье: реальные истории

Государственная программа "єВідновлення" позволяет получить до 200 тысяч гривен на ремонт поврежденных оккупантами домов или квартир.

Почти 11 тысяч украинцев уже подали заявки на возмещение по государственной программе "єВідновлення". Она позволяет получить до 200 тысяч грн на ремонт поврежденных оккупантами домов или квартир. Речь только о тех домах, которые получили относительно небольшие повреждения. Относительно разрушенных домов государство готовит другие программы, которые запустит позже.

О том, кто может получить компенсацию уже сейчас и как быстро придут деньги, идет речь в сюжете ТСН.

Травмированные, но живые

После деоккупации села Большая Дымерка местная жительница Анна Сорочан увидела свой дом за изогнутым ударной волной забором с выбитыми окнами и поврежденными стенами. Травмированный, но живой.

Семейный дом, в котором прожили почти 13 лет, нуждался в немедленном ремонте.

“Восстанавливали стены, потому что каркас деревянный. И эти стойки – крепкие, но они были сломаны”, — рассказывает она.

Муж Анны воюет на фронте. Сама она работает. Все заработанное отдает семья на ремонты. Но многие вещи до сих пор не сделали.

О прошлогодней российской оккупации и боевых действиях недалеко от ее дома до сих пор напоминает снятое деревянное убранство и остатки кровли на земле, которая провалилась и была избита осколками…

Житель села Плоске Великодимерской громады Николай говорит, что ему относительно повезло, основные разрушения в его доме — внешние. Внутри дома побывали российские военные, но, к счастью, там ограничилось только беспорядком.

Сейчас мужчина за свой счет заменил двери и окна, частично — крышу, чтобы дом пережил зиму и семья смогла в нем жить. С другим ремонтом, надеется, поможет государство.

“Можно попытаться восстановить фасад. Что делать с крыльцом и кровлей – нужно будет думать”, — говорит он.

В Великодимерской общине тысячи семей оказались в схожей с Анной и Николаем ситуации. Поврежденных домов – более 2 300. Преимущественно это именно частные дома. Более двухсот – полностью разрушены. Но многие из них можно отремонтировать.

Кто может получить помощь

Большинство таких семей сейчас могут подать заявку на помощь от государства по программе "єВідновлення".

Сумму до 200 тысяч гривен смогут получить следующие семьи:

чье жилое помещение повреждено из-за нападения России после 24 февраля 2022 года;

подлежит восстановлению;

размещено на неоккупированной территории;

не было полностью отремонтировано самостоятельно.

Разрушенные дома, требующие капитальных и дорогостоящих ремонтов в “єВідновлення” не попадают.

Эта программа направлена прежде всего на тех, кто может быстро сделать небольшие ремонты, чтобы в доме можно было жить уже этой зимой. Речь как о домах, так и квартирах. Заявку на участие в программе можно подать через приложение или портал "Дія".

Сколько времени ждать средств

Анна и Николай говорят, что уже подали заявки. Теперь ждут комиссии, которые проведут экспертизу их домов.

Великодимерская община была среди пилотных, где тестировали "єВідновлення", поэтому к ним проверяющие должны прийти одними из первыми. Сейчас такие комиссии сформированы уже во всех областях. А сам процесс, как обещают в Мининфраструктуре, будет скорым.

На всю процедуру, к которой имеют отношение органы местного самоуправления, выделено 30 дней.

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Процесс описания, оценки – четко определен. Данные о повреждениях будут вноситься в электронную систему, которая автоматически будет считать сумму на восстановление. Стоимость каждого типа работ уже просчитана государством и будет одинаковой по всей Украине. Деньги будут выделяться только на будущие ремонты. Возмещение уже сделанного эта программа не предусматривает. Сами же средства будут зачисляться на специальную карточку "єВідновлення".

Деньги, которые поступят на счет, нельзя будет снять. На них можно купить строительные материалы или нанять подрядную организацию, которая проведет ремонт.

В то же время в министерстве отмечают – если комиссия зафиксирует большую сумму ущерба, чем 200 тысяч гривен, то такая семья будет подаваться на другую программу, которая предусматривает более дорогие ремонты. Она также заработает в ближайшее время и будет иметь несколько иную процедуру. Это же касается и разрушенных домов, восстановление которых будут финансироваться по другой программе.

Анна Сорочан надеется, что с помощью государства уже в ближайшее время сможет снова вернуться в дом, где не жила с февраля 2022 года.

“Если бы хотя бы возобновить коммуникации. Так будет не очень хорошо, но внутри уже можно как-то жить”, — говорит она.

Восстановление разрушенного жилья: как получить необходимые средства от государства

Напомним, украинцам установили максимально возможный размер компенсации за поврежденное жилье в рамках программы "єВідновлення". Такое решение принял Кабмин 12 мая.

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