Как получить компенсацию за уничтоженное Россией жилье: инструкция и что говорят люди, кому это уже удалось

В Национальной программе "еВідновлення" на сегодня зарегистрировано и обработано более 650 тысяч заявок. Все касаются причиненных российской агрессией. "еВідновлення" запускалось в несколько этапов, программу постоянно совершенствовали, а ее особенностью является доступность.

Сколько же людей уже получили компенсации и по каким направлениям, и какая новая услуга появилась в программе недавно - в материале корреспондента ТСН Сергея Моргуна.

Как выделяют деньги на восстановление

Анна Заика из Мощуна под Киевом рассказывает, что российские оккупанты сожгли ей дом.

Дом Анны к русскому нашествию

"В селе 470 домов — и ни одного, чтобы хотя бы оконное стекло не выбито, а 200 полностью уничтожены", — говорит Анна.

оккупанты уничтожили дом женщины

Конечно в том числе и дом госпожи Анны. Говорит и не представляет, как бы восстанавливалась, если бы не программа "еВідновлення". На свои 78 квадратов в этом доме, после заключения специальной комиссии, получила 2,5 млн гривен.

"На карточку мою выплачиваются средства в размере 50%. Мы их используем вместе со строительной компанией, покупаем материалы, выполняем работы, а после этого к нам приезжает комиссия. Я считаю это правильно, так как видно или мы например не поехали отдыхать за эти деньги, или купили материалы завышенно и предоставляет вторую часть средств", - рассказывает Анна Заика.

Анна Заика

Восстановление частных домов, и получение сертификатов на покупку квартир, кто свою из-за войны потерял, одна из самых сложных программ для воплощения. Но в этом году государство ее запустило. На сегодня зарегистрировано более 13 тысяч заявок, обработать удалось половину, а уже выдать деньги на восстановление, или приобрести новое жилье - смогли почти три тысячи семей.

Семья Елены из Покровска благодаря этой программе получили сертификат на новое жилье, ее дом уничтожила российская ракета.

Как получить компенсацию: инструкция

Люди говорят и до сих пор не верят этому, но все прошло без проблем. Главное придерживаться алгоритма, который шаг за шагом подсказывает приложение "Действие".

Для этого нужно:

Зарегистрировать потерю жилья с помощью "Дія", ЦНАПа или нотариуса.

В разделе "Відновлення" заполнить и отправить заявление о желании получить жилищный сертификат.

Подождать пока обследуют разрушенное жилье (если этого не было сделано раньше), занимает это по-разному, где-то несколько месяцев, а где-то и полгода.

После этого спецкомиссия рассчитывает сумму компенсации. А заявитель получает уведомление о получении сертификата на жилье, опять же – в "Дії".

С этого момента семья определяется, какое жилье хочет приобрести, и в каком городе. Сменить квартиру на дом или таунхаус не проблема, главное, чтобы хватило начисленных средств. Если же их меньше, чем стоимость новой покупки, доплатить разницу придется из собственного кармана.

Только с жильем определились последний шаг: через приложение забронировать деньги, это длится не более 5 дней. При этом стоит не забыть отказаться от права собственности на старое, разрушенное жилье.

Как работает программа компенсации жилья

По словам представительницы Министерства цифровой трансформации Валерии Ткач, на приобретение нового жилья государство выплатило гражданам уже почти 5 млрд. гривен, и еще более 5,5 млрд. гривен на текущие ремонтные работы.

В программе заработала еще одна услуга: что известно

Частичное восстановление или устранение повреждений причиненных войной это - первая услуга, которую запустили в рамках программы "еВідновлення", и за год удалось успешно обработать почти 90 тысяч заявок. А с недавних пор, в программе заработала еще одна услуга, возможность обратиться за возмещением в международные институты.

"Это такой сервис для тех, кто уже получил помощь в рамках "еВідновлення". У них уже есть акт обследования имущества, и они могут подать заявление на возмещение убытков в Международный реестр убытков. Поэтому "Дія" становится уже таким главным участником для фиксации убытков, которые нанесла нам Россия, и это очень важно для дальнейших формирований компенсационных механизмов", - объясняет Валерия Ткач.

Валерия Ткач

За год работы в Национальном сервисе "еВідновлення" добавилось с десяток услуг, от возможности замены окон до строительства или покупки частных домов. И постоянно продолжается работа по упрощению алгоритма получения услуг не выходя из дома, ведь приложение "Дія" имеет доступ к данным из различных реестров, что автоматически подтягивает нужную информацию. На сегодня с помощью "еВідновлення" зарегистрировано более 650 тысяч заявок о помощи в устранении последствий ущерба, который причинила российская военная агрессия.

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