Как получить компенсацию за уничтоженное Россией жилье: инструкция и что говорят люди, кому это уже удалось

В программе началась еще одна услуга.
В Национальной программе "еВідновлення" на сегодня зарегистрировано и обработано более 650 тысяч заявок. Все касаются причиненных российской агрессией. "еВідновлення" запускалось в несколько этапов, программу постоянно совершенствовали, а ее особенностью является доступность.
Сколько же людей уже получили компенсации и по каким направлениям, и какая новая услуга появилась в программе недавно - в материале корреспондента ТСН Сергея Моргуна.
Как выделяют деньги на восстановление
Анна Заика из Мощуна под Киевом рассказывает, что российские оккупанты сожгли ей дом.
"В селе 470 домов — и ни одного, чтобы хотя бы оконное стекло не выбито, а 200 полностью уничтожены", — говорит Анна.
Конечно в том числе и дом госпожи Анны. Говорит и не представляет, как бы восстанавливалась, если бы не программа "еВідновлення". На свои 78 квадратов в этом доме, после заключения специальной комиссии, получила 2,5 млн гривен.
"На карточку мою выплачиваются средства в размере 50%. Мы их используем вместе со строительной компанией, покупаем материалы, выполняем работы, а после этого к нам приезжает комиссия. Я считаю это правильно, так как видно или мы например не поехали отдыхать за эти деньги, или купили материалы завышенно и предоставляет вторую часть средств", - рассказывает Анна Заика.
Восстановление частных домов, и получение сертификатов на покупку квартир, кто свою из-за войны потерял, одна из самых сложных программ для воплощения. Но в этом году государство ее запустило. На сегодня зарегистрировано более 13 тысяч заявок, обработать удалось половину, а уже выдать деньги на восстановление, или приобрести новое жилье - смогли почти три тысячи семей.
Семья Елены из Покровска благодаря этой программе получили сертификат на новое жилье, ее дом уничтожила российская ракета.
Как получить компенсацию: инструкция
Люди говорят и до сих пор не верят этому, но все прошло без проблем. Главное придерживаться алгоритма, который шаг за шагом подсказывает приложение "Действие".
Для этого нужно:
- Зарегистрировать потерю жилья с помощью "Дія", ЦНАПа или нотариуса.
- В разделе "Відновлення" заполнить и отправить заявление о желании получить жилищный сертификат.
- Подождать пока обследуют разрушенное жилье (если этого не было сделано раньше), занимает это по-разному, где-то несколько месяцев, а где-то и полгода.
- После этого спецкомиссия рассчитывает сумму компенсации. А заявитель получает уведомление о получении сертификата на жилье, опять же – в "Дії".
- С этого момента семья определяется, какое жилье хочет приобрести, и в каком городе. Сменить квартиру на дом или таунхаус не проблема, главное, чтобы хватило начисленных средств. Если же их меньше, чем стоимость новой покупки, доплатить разницу придется из собственного кармана.
- Только с жильем определились последний шаг: через приложение забронировать деньги, это длится не более 5 дней. При этом стоит не забыть отказаться от права собственности на старое, разрушенное жилье.
По словам представительницы Министерства цифровой трансформации Валерии Ткач, на приобретение нового жилья государство выплатило гражданам уже почти 5 млрд. гривен, и еще более 5,5 млрд. гривен на текущие ремонтные работы.
В программе заработала еще одна услуга: что известно
Частичное восстановление или устранение повреждений причиненных войной это - первая услуга, которую запустили в рамках программы "еВідновлення", и за год удалось успешно обработать почти 90 тысяч заявок. А с недавних пор, в программе заработала еще одна услуга, возможность обратиться за возмещением в международные институты.
"Это такой сервис для тех, кто уже получил помощь в рамках "еВідновлення". У них уже есть акт обследования имущества, и они могут подать заявление на возмещение убытков в Международный реестр убытков. Поэтому "Дія" становится уже таким главным участником для фиксации убытков, которые нанесла нам Россия, и это очень важно для дальнейших формирований компенсационных механизмов", - объясняет Валерия Ткач.
За год работы в Национальном сервисе "еВідновлення" добавилось с десяток услуг, от возможности замены окон до строительства или покупки частных домов. И постоянно продолжается работа по упрощению алгоритма получения услуг не выходя из дома, ведь приложение "Дія" имеет доступ к данным из различных реестров, что автоматически подтягивает нужную информацию. На сегодня с помощью "еВідновлення" зарегистрировано более 650 тысяч заявок о помощи в устранении последствий ущерба, который причинила российская военная агрессия.
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