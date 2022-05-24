Чтобы получить компенсацию за разрушенное или поврежденное жилье, нужно оформить заявку в приложении "Дія" или в ЦНАПе, или на сайте "Россия заплатит".
Об этом говорится в сюжете программы "Сніданок з 1+1".
Как получить компенсацию за утраченное жилье: пошаговая инструкция
- В заявке, которую вы подаете в "Дії", следует указать — где именно, что именно повреждено.
- К заявке следует добавить снятые фото- и видеодоказательства разрушений, если они есть.
- Нужен письменный акт, который можно составить от руки в любой форме. А подтвердить этот акт могут соседи или свидетели происшествия своими подписями.
- Если сейчас вы начнете самостоятельно восстанавливать разрушенные дома, то храните чеки. Они вместе с фотодоказательствами разрушений гарантируют государственную компенсацию.
Планируется, что решение о возмещении будет принимать специальная комиссия – временный коллегиальный орган – на основании этой заявки в "Дії" и документов, которые человек будет прилагать.
Комиссия определит и форму компенсации. Если жилье разрушено или не подлежит восстановлению, тогда необходимо выделить новое помещение максимальной площадью в 150 кв. м. Если жилье повреждено, тогда окажут денежную помощь, которая будет соответствовать сумме поврежденного имущества.
Заметим, если у человека нет приложения "Дія", подать заявку на компенсацию можно в Центре предоставления административных услуг. Там есть соответствующие работники, которые помогут это сделать. Кроме того, аналогичную заявку можно заполнить в военной администрации. А также – подать еще на одном портале "Россия заплатит".
Когда именно начнут выплачивать компенсации – пока неизвестно. Сейчас идет только этап фиксации разрушений. Законопроект, который будет регулировать выплаты, находится на доработке.
Напомним, 20 мая президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что обратился к международным партнерам с предложением о создании специального фонда конфискованных российских активов, из которого все пострадавшие от агрессии смогут получить соответствующую компенсацию.
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