Чтобы получить компенсацию за разрушенное или поврежденное жилье, нужно оформить заявку в приложении "Дія" или в ЦНАПе, или на сайте "Россия заплатит".

Об этом говорится в сюжете программы "Сніданок з 1+1".

Как получить компенсацию за утраченное жилье: пошаговая инструкция

В заявке, которую вы подаете в "Дії", следует указать — где именно, что именно повреждено.

К заявке следует добавить снятые фото- и видеодоказательства разрушений, если они есть.

Нужен письменный акт, который можно составить от руки в любой форме. А подтвердить этот акт могут соседи или свидетели происшествия своими подписями.

Если сейчас вы начнете самостоятельно восстанавливать разрушенные дома, то храните чеки. Они вместе с фотодоказательствами разрушений гарантируют государственную компенсацию.

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Планируется, что решение о возмещении будет принимать специальная комиссия – временный коллегиальный орган – на основании этой заявки в "Дії" и документов, которые человек будет прилагать.

Комиссия определит и форму компенсации. Если жилье разрушено или не подлежит восстановлению, тогда необходимо выделить новое помещение максимальной площадью в 150 кв. м. Если жилье повреждено, тогда окажут денежную помощь, которая будет соответствовать сумме поврежденного имущества.

Заметим, если у человека нет приложения "Дія", подать заявку на компенсацию можно в Центре предоставления административных услуг. Там есть соответствующие работники, которые помогут это сделать. Кроме того, аналогичную заявку можно заполнить в военной администрации. А также – подать еще на одном портале "Россия заплатит".

Когда именно начнут выплачивать компенсации – пока неизвестно. Сейчас идет только этап фиксации разрушений. Законопроект, который будет регулировать выплаты, находится на доработке.

Как получить компенсацию за утраченное жилье

Напомним, 20 мая президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что обратился к международным партнерам с предложением о создании специального фонда конфискованных российских активов, из которого все пострадавшие от агрессии смогут получить соответствующую компенсацию.

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