"Как получить украинский паспорт?!": исторический указ Зеленского "разорвал" россиян

Как пенятся россияне от подписанного Зеленским указа "Об исторически населенных украинцами территории России" – в эксклюзиве TSN.UA.

Заявление Зеленского о подписанном указе "Об исторически населенных украинцами территории России" вы уже слышали, а теперь пора посмотреть и послушать, как пенятся россияне. Об этом – в эксклюзиве журналистки Виктории Гнатюк для TSN.UA.

Историческое заявление Зеленского

У россиян скоро просто пойдет пена изо рта. Заявление Зеленского о том, что Кубань, Северная и Восточная Слобожанщина в пределах современного Краснодарского края, Стародубщина, а также Белгородская, Брянская, Воронежская, Курская и Ростовская области – земли, на которых исторически жили до сих пор живут украинцы, просто разорвала россиян. Более того, Зеленский поручил Кабмину и Министерству иностранных дел активизировать работу по противодействию дезинформации и пропаганде Российской Федерации относительно истории и настоящего украинцев в России и всех порабощенных ею народов, поэтому теперь история Украины должна прозвучать еще громче на весь мир. Также министерство должно обеспечить учет положений этого Указа при разработке комплексной стратегии взаимодействия Украины с украинским всемирным сообществом.

Что ответил Медведев

Путину еще, наверное, не доложили, поэтому отгавкается главный алкоголик России, заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Наша песня хороша, начинай сначала: "Украині не существует, существует только Путин".

"Старший украинский наркоман сделал незатейливый пропагандистский ход, вызванный провалом на фронте. Беспощадно дунув двойную дозу, он подписал указ о территориальных претензиях к России на земли, "исторически заселенные украинцами". Тут и комментировать нечего, поскольку украинцы – это русские, а Малороссия – это часть России. А главному "украинцу" пора завязывать. Так он скоро Канаду присоединит", – отреагировал Медведев.

А что говорят пропагандисты?

А вот главные пропагандисты, похоже, еще не решили, как реагировать… Соловьев не нашел, что сказать, как и Симоньян, а Скабева лишь смогла перерепостить позицию Медведева, и на этом все.

А вот простым россиянам заявление Зеленского не дает покоя, многие, похоже, порылись даже в истории:

"России всего 30 лет на самом деле. Ранее были другие страны".

"Факт остается фактом - почти 70% населения говорили на украинском. 20 – на русском, 10 – на тюркских языках, условно".

Кому-то такое заявление очень даже понравилось:

"У жителей этих областей появилась возможность жить в будущем в ЕС. Может референдум провести, как в Крыму?"

"То есть, у жителей этих областей есть в будущем шанс не жить в Новой Северной Корее, а в стране Евросоюза? Ура, граждане исторические украинцы!"

"Все гораздо проще. рф развалится. Это вопрос времени. Я проводил аналогию с ссср. И вот тогда, эти земли воссоединятся с Украиной. Ну а кому надо, пусть уезжают за урал".

"Да пора отделяться от путинской России".

"Вот повезло жителям Кубани. Ребята, присоедините потом и Москву плиз, не отдавайте нас китайцам. Спасите вату от рисовых полей рачком в пять утра под конвоем.

Другие радуются, что не станут пушечным мясом Путина: "Получается жителей этих регионов в армию РФ призывать нельзя".

Ну, конечно, и без тявкающих путинских рабов не обошлось:

"Когда Русь была Киевская, вас, Окраинцев, еще не существовало".

"Наверное, только украинцы могут одновременно чертить линию обороны и мечтать о возвращении "исконно украинских" земель"

"Смеялся. В таком случае можно сказать, что территории вплоть до Львовской губернии были русской территорией. Ах да, собственно так оно и было..."

Множественное гражданство для этнических украинцев, кроме…

Не менее громко прозвучало заявление и о множественном гражданстве. Зеленский отметил: вернуть себе гражданство, даже имея документ другой страны, теперь будет возможно для этнических украинцев, правда, кроме граждан РФ.

Для россиян это не менее болезненно, потому что уже были те, кто очень обрадовался такой новости и спрашивали, можно ли им получить паспорт Украины.

"То есть люди, которые живут там, смогут получить гражданство?"

"Не сразу, но думаю получим".

Для рассеянных повторяем: президент Зеленский четко отметил: гражданство Украины смогут получить этнические украинцы, но кроме граждан страны-агрессора. Так вот плавно "Киев за три дня" превратилось в "Как получить украинский паспорт?".

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео "Как получить украинский паспорт?!" Исторический указ Зеленского "разорвал" россиян!".

Напомним, в обращении по случаю Дня Соборности Украины Зеленский заявил, что внесет в Раду ключевой законопроект, который позволит принять комплексные изменения в законодательство и учредить институт множественного гражданства.

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