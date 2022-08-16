Как умножить количественное преимущество армии России на ноль: совет военного эксперта

То, что мы наблюдаем в Крыму, по мнению Тараса Жовтенко, – это реализация планомерного уничтожения российского потенциала и в принципе потенциала находящейся на юге Украины российской военной группировки со стороны ВСУ.

Во вторник, 16 августа, в Крыму прогремела серия взрывов – вблизи поселка Азовское Джанкойского района горела российская военная часть и склад боеприпасов, а в самом Джанкое произошел пожар на трансформаторной станции. Позже на военной авиабазе в поселке Гвардейское Симферопольского района Крыма также раздавались взрывы. Буквально неделю назад на захваченном россиянами военном аэродроме "Саки" в Новофедоровке (Крым) прозвучала серия мощных взрывов.

Россияне пока упорно отрицают причастность Украины ко всем этим взрывам.

Военный эксперт Тарас Жовтенко в выпуске ТСН в 19:30 за 16 августа 2022 года объяснил, почему так, почему снова раздаются какие-то истории о курении-замыкании и так далее.

То, что мы наблюдаем в Крыму, по мнению эксперта, это реализация планомерного уничтожения российского потенциала и в принципе потенциала российской военной группировки, которая находится на юге Украины, со стороны Вооруженных сил Украины.

"Ну, и собственно, вполне естественно и логично, что российское руководство будет до последнего отмежевываться от этого всего и не признавать того, что мы действительно становимся свидетелями очередного стратегического провала российского командования и политического руководства. Потому что, собственно, то, что мы видим, это, на самом деле, является одним из этапов, одним из шагов последовательной, системной работы наших защитников. То есть мы на этом направлении стараемся по-максимуму ограничить потенциал и наступательный, и оборонный российской военной группировки, расположенной на юге, в том числе и на Херсонском направлении. И собственно, то, что мы видим, – это уничтожение военной инфраструктуры, уничтожение складов, уничтожение командных пунктов, уничтожение военно-воздушного потенциала, позволяющего обеспечивать и разведывательное, и огневое прикрытие южной группировки войск Российской Федерации на территории Украины", – пояснил специалист.

Жовтенко отмечает, что это один из этапов очень правильно выбранной украинским военно-политическим руководством стратегии, поскольку мы имеем дело с врагом, который в численном эквиваленте слишком для нас мощный, он имеет очень сильное преимущество именно по количеству и личного состава, и техники.

"И, собственно, имея дело с таким врагом, целесообразно сконцентрироваться в первую очередь не на количественном уничтожении, потому что это очень сильно будет растягивать и боевые действия, и, соответственно, это чревато потерями, в том числе со стороны украинских защитников. Гораздо логичнее и рациональнее наносить удары по тыловому обеспечению такого противника и делать так, чтобы его количественное преимущество равнялось нулю. Если это все огромное количество техники будет недоукомплектовано, она не сможет двигаться, она не будет иметь боезапасов, чтобы стрелять, то от этого количественного преимущества не остается практически ничего", — подытожил он.

Напомним, Россия может усилить ракетные обстрелы , как месть за "хлопок" в Крыму.

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