Как посреди моря: в Полтаве мужчина переделал комнату в квартире под корабль

Как посреди моря: в Полтаве мужчина переделал комнату в квартире под корабль

В комнате-корабле — настоящий якорь, которому 200 лет.

В Полтаве местный житель комнату в многоэтажке переделал под корабль. Там и настоящий иллюминатор, и немалый якорь, штурвал и даже кранцы, чтобы судно бортом не билось о причал. А чтобы не было слышно уличной суеты, в комнате-каюте раздается шум моря и крик чаек, — говорилось в сюжете ТСН.19: 30 22 июля.

Дом построен еще в 1875 году. В ней нет лифта, но есть винные погреба, и корабль на верхнем этаже.

Мужчина — тренер по легкой атлетике, но очень любит море и вот во время карантина приближал его как мог. Комнату переделал под каюту. Почти все атрибуты — настоящие. Их искал в Сети и получал по почте. Дольше всего ехал якорь, потому что весит 60 килограммов. Ему уже лет 200, со дна моря выловил дайвер.

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Спасательный круг прибыло из Черноморска, рында - из Одессы. Квартирный корабль — все же стал пиратским — ведь его оккупировали внуки. С внуками и детьми в комнате-каюте устраивают посиделки. Берегиня корабля, с которой лепили талисман, быстро накрывает стол.

Чаепитие — как на море — под шум волн и крик чаек — композиция включается, когда открывается иллюминатор.

На обустройство комнаты-каюты много денег не потратил, наоборот — мужчина познакомился с большим колличеством людей, которые тоже любят море. На уже обустроенном борту не хватает еще подзорной трубы. А потом можно переходить дальше, например, на кухню. Но сначала надо тщательно проанализировать как правильно в квартире обустроить камбуз.

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