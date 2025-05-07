Как повлияет соглашение о недрах на помощь США Украине: ответ эксперта

Директор Центра оборонных стратегий Александр Хара / © ТСН

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Украина и США наконец подписали соглашение о недрах. О том, поможет ли это и дальше получать американское оружие и усилить давление США на Путина по установлению устойчивого режима прекращения огня, рассказал директор Центра оборонных стратегий Александр Хара в разговоре с журналисткой ТСН.ua Кристиной Зеленюк.

«Зеленский еще в сентябре прошлого года встречался с предыдущим президентом США и тогда еще кандидатом в президенты Дональдом Трампом. Идея была обменять доступ к ресурсам на гарантии безопасности. И здесь, конечно, мы ничего не достигли. И гарантии безопасности Соединенные Штаты принципиально не желают предоставлять. И не только Украине, кстати, есть вопросы по Европе в целом», — отметил Александр Хара.

Он добавил, что положительные моменты соглашения о полезных ископаемых пока оценить сложно, ведь речь идет о долговременных проектах и планах на десятилетие вперед.

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«Мы не знаем, когда первые инвестиции будут или первые контракты даже подписаны. Они потенциально могут принести большую пользу Украине, поскольку, конечно, нам нужны прямые иностранные инвестиции, технологии, экспертиза. Ну и, конечно, привязка к одной из крупнейших экономик — это очень положительно», — подчеркнул дипломат.

По его мнению, заявления администрации Трампа о соглашении как «формулу гарантии безопасности» являются «совершенно смехотворными».

«Вот сейчас бьют по Одессе. В Одессу американские компании инвестировали более 150 миллионов долларов, в том числе в зерновой терминал. И это не остановило россиян и не может остановить в принципе. Поэтому когда они это говорят, они манипулируют, конечно. Но сейчас я вижу положительный инструмент, который есть с этим соглашением, я бы сказал, такой скрытый ленд-лиз. Поскольку американцы могут в этот общий инвестиционный фонд на восстановление Украины, инвестировать не только деньги, технологии, оборудование, экспертизу, но и вооружение, которое мы будем потом выплачивать за эти прибыли будущих поколений, условно говоря. Это первый момент. Второй положительный момент — это то, что в соглашении не упоминаются эфемерные 350 миллиардов долларов, которых никогда не было», — объяснил Хара.

По его словам, Украина смогла не повесить на свои будущие поколения вымышленные долги, но при этом удовлетворить его Трампа и снять напряжение в международных отношениях с США.

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