Как повлияют на фронт удары вглубь территории РФ: американский офицер дал неожиданный ответ

Американский офицер ответил, стоит ли ожидать стратегических изменений в случае долгожданного разрешения от Запада бить вглубь территории РФ.

Разрешение на удары дальнобойным оружием вглубь территории РФ важны для украинцев, однако будут иметь стратегическое значение на результаты войны.

Такое мнение эксклюзивно для ТСН.ua высказал доктор Лиам Коллинз – старший научный сотрудник New America, карьерный офицер спецназа, который прослужил в армии США 27 лет, в 2016-2018 годах работал исполнительным офицером старшего советника по вопросам обороны США в Украине.

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"Это война на истощение, поэтому ни одно отдельное оружие не будет иметь стратегического значения для изменения результатов войны, но они (возможность наносить удары в глубине территории РФ – Ред.) чрезвычайно важны", – говорит американский военный.

По его словам, удары вглубь территории РФ помогут перенести бои сугубо с украинской земли и заставят россиян "начать ощущать больше боли на собственной земле".

Но стратегическое влияние на результаты войны будет иметь совокупность всего разнообразного оружия, которое Украина получила и эффективного его применения.

"Например, Украине нужны артиллерийские снаряды – они сами по себе не являются стратегическими, но в сочетании со всем остальным могут оказать стратегическое влияние", – пояснил Лиам Коллинз.

Ранее издание Politico писало, что США и Британия могут снять ограничения по ударам по РФ.

Вчера, 15 сентября, президент Зеленский подтвердил, что Украина пыталась убедить США разрешить ей удары в глубь России американским оружием. Однако пока Киев не получил этого разрешения.

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