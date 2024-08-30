Как правильно передавать показания счетчика за газ: подробное объяснение

Чтобы иметь актуальные цифры в платежках за газ – не забудьте в первых числах сентября передать показания счетчиков.

Еще не все привыкли, что сейчас для этого вместо более недоступных сервисов 104.ua надо использовать новые, в частности - личный кабинет «Газсети», или чат-бот GASUA.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Передать показания счетчиков сейчас можно даже не выходя из дома.

"Один из вариантов передать показатели - это позвонить на горячую линию контакт-центра и передать показатели с первого по пятое число текущего месяца", - говорит Елена Елисова, начальница центра обслуживания клиентов Днепровского филиала „Газсети“.

Передать показания можно и онлайн, в частности - через личный кабинет «Газсети». Также передать показания можно прямо с телефона, не выходя из дома. Зарегистрировать личный кабинет просто. Для этого нужно несколько минут.

Как правильно подавать показатель счетчика

В личном кабинете "Газсети" можно руководить не только собственными газовыми делами, но даже своими родственниками.

"Я могу добавить в свой кабинет регистрации лицевые счета моих родителей и родителей моего мужа. Это мне очень удобно, потому что мои родители бывают часто в командировках, и они просто забывают передать своевременно показания", — говорит Ангелина Будник, клиентка "Газсети".

Также функция неограниченного количества лицевых счетов полезна тем, у кого несколько квартир. Теперь передать показания по каждой можно одновременно и в одном месте.

"То есть этот функционал позволяет всем нашим клиентам очень удобно передавать показатели, платить и отслеживать историю платежей по всем лицевым счетам, которые принадлежат клиенту. Например, если у клиента есть несколько квартир или домовладений, в которых он пользуется природным газом, теперь они они могут передаваться по одной регистрации", - говорит Елена Елисова, начальница центра обслуживания клиентов Днепровского филиала „Газсети“.

Елена Елисова

Чтобы в платежках за газ не появлялись лишние цифры, напоминают газовщики, - показания счетчиков надо передавать вовремя.

"Потребители должны передавать показания счетчика в конце месяца: с первого по пятое число. Если потребитель не передает показания счетчика или несвоевременно подает - мы в систему вносим расчетный показатель", - говорит Анна Суровка, ведущий специалист по контролю систем учета газа Днепровского филиала „Газсети“.

Передавать показания счетчиков необходимо даже если человек временно не проживает в квартире и не пользуется газом.

"Сейчас сложилась такая ситуация, что многие люди, наших потребителей, выехали за границу. Но им все равно необходимо ежемесячно передавать показания счетчика. Это можно сделать двумя способами. Первый, самый простой - ежемесячно передавать те же показатели. Второй - это прислать нам заявление. В таком случае мы не будем применять расчетный показатель", - говорит Анна Суровка, ведущий специалист по контролю систем учета газа Днепровского филиала „Газсети“.

Личный кабинет и обращение в контакт-центр - не единственные варианты передачи показаний счетчиков. Это можно сделать и через чат-бот GASUA, сайт, смс-сообщение. Главное - все делать вовремя. Тогда в ваших платежках всегда будут актуальные цифры.

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