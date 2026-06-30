Как правильно спасать утопающего и что делать, если тонете вы сами: советы от ГСЧС

В Украине растет число смертей на воде

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311 человек погибли на воде с начала года, и треть из них — только за июнь. В ГСЧС отмечают: с началом лета количество трагических случаев на водоемах существенно увеличивается. Поэтому спасатели в очередной раз напоминают о правилах безопасности на воде и показывают, как безопасно спасти человека.

Как правильно оказать первую домедицинскую помощь человеку, которого вытащили из воды, — выясняла корреспондентка ТСН София Бокий.

Почему происходят трагедии во время отдыха на воде

Купание в нетрезвом состоянии, неумение плавать, а также отсутствие присмотра за детьми и купание в непредназначенных для этого местах — всё это уже привело к более чем полусотни смертей на воде всего за одну неделю. Среди погибших за этот короткий промежуток времени — 22 ребенка.

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Самая распространенная роковая ошибка, по словам спасателей, — это заходить в воду в нетрезвом состоянии. Делать этого категорически нельзя, ведь под воздействием алкоголя инстинкт самосохранения полностью отключается. В зоне риска находятся и пожилые отдыхающие, страдающие сердечно-сосудистыми заболеваниями. Из-за резкого перепада температур в воде у них может случиться сердечный приступ или они могут потерять сознание. Но у таких отдыхающих, по крайней мере, работает инстинкт самосохранения, добавляют специалисты.

Александр Туманов, начальник отдела подводного разминирования и других специальных работ ГСЧС Киева: «У подростков это отсутствие таких маркеров безопасности. Они просто об этом не задумываются и совершают какие-то экстремальные поступки. Маленькие дети — они просто играют. Ну, ведь все дети играют, и это нужно понимать. И если они делают это без присмотра взрослых, это вообще просто… Это страшно».

Четыре правила безопасности на водоемах от ГСЧС

Спасатели напоминают о правилах поведения на воде, которые действуют абсолютно для всех без исключений:

Проверенные места. Следует выбирать места для отдыха, где имеется спасательное оборудование и установлены буйки. Это означает, что дно водоема тщательно проверено и купаться здесь безопасно. Время суток. Отдыхать на водоемах рекомендуется исключительно в светлое время суток. Постепенное вхождение в воду. В воду лучше входить медленно, чтобы тело успело адаптироваться к изменению температуры и не возникло спазмов. Строгий присмотр. Дети во время семейного отдыха на воде должны постоянно находиться в поле зрения родителей.

Александр Туманов, начальник отдела подводного разминирования и других специальных работ ГСЧС Киева: «Дети учатся на примерах. Что бы вы им ни рассказывали, если вы демонстрируете совсем другое, они перенимают ваше поведение. Если, например, вы употребляете алкоголь или совершаете какие-то глупости — то есть прыжки и подобное опасное поведение — дети будут это повторять, и может случиться беда».

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Как правильно спасать утопающего

На одном из пляжей столицы водолазы ГСЧС наглядно продемонстрировали, что делать, если рядом кто-то начинает тонуть. Необходимо сразу вызвать службу спасения по номеру 101 или 112. Также нужно громко звать на помощь других людей, ведь самостоятельно вытащить на берег человека, который уже захлебнулся, будет чрезвычайно сложно.

В воде к пострадавшему необходимо подплывать строго сзади. В противном случае существует огромный риск, что человек в панике начнёт цепляться за вас, сковывая ваши движения и утягивая за собой на дно.

Александр Туманов, начальник отдела подводного разминирования и других специальных работ ГСЧС Киева: «Если на место прибыли врачи скорой помощи, это очень хорошо — передайте телефон врачам скорой помощи. Если же на месте никого нет, пока ждете, переключите телефон на громкую связь, вызывайте скорую, поддерживайте связь со спасателями. Если у нас нет никаких средств защиты, просто делайте 30 нажатий, примерно в таком ритме, чтобы за минуту вы делали 100–120 нажатий».

Реанимация — дело физически очень изнурительное, поэтому людям, оказавшимся рядом, нужно постоянно сменяться, чтобы оказывать пострадавшему помощь без перерыва.

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Александр Туманов, начальник отдела подводного разминирования и других специальных работ ГСЧС Киева: «Руки можно сложить в замок. Это один из способов. Главное, чтобы они просто не разжимались, и делайте энергичные нажатия. Нажимать нужно прямыми руками всем телом. То есть не локтями, а именно всем телом».

Что делать, если вы тонете: инструкция по самоспасению

Спасатели советуют человеку, который начинает тонуть, что самое главное — сохранять самообладание, ведь паника — главный враг. Нужно звать на помощь и всячески привлекать к себе внимание окружающих.

Александр Туманов, начальник отдела подводного разминирования и других специальных работ ГСЧС Киева: «Следите за тем, чтобы вода не попала в дыхательные пути. Расслабьтесь, расправьте конечности, займите как можно большую площадь на воде, отдохните. Если вы чувствуете, что какую-то конечность схватила судорога, например, ногу — потянитесь к носку рукой».

Спасатели в очередной раз настойчиво напоминают: независимо от того, дежурят ли на пляже профессиональные водолазы или это полностью необорудованная дикая зона отдыха — безопасность на воде является, прежде всего, личной ответственностью самих отдыхающих.

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