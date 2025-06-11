Как правильно выбрать мороженое и какой десерт лучше не употреблять: советы

Эксперты объяснили, как выбрать мороженое / © Credits

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Накануне отмечали Всемирный день мороженого. Скорее всего, именно 10 июня 1786 года начались массовые продажи этого десерта в Соединенных Штатах Америки. С тех пор появилось много не только промышленных, но и крафтовых производителей, которые соревнуются в креативности рецептуры.

Как выбрать действительно качественное мороженое — корреспондент ТСН Елена Лоскун расскажет.

Как изготавливают мороженое

Мороженое на этом житомирском предприятии изготавливают уже более 40 лет. Ежесуточно на предприятии могут выпускать более 100 тонн мороженого. В ассортименте — около трехсот видов.

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«Это сливочное, пломбир, замороженный лед, плодово-ягодное», — говорит директор по качеству производства Лариса Жигадло.

Есть и безлактозный пломбир. Экспортируют продукцию в более, чем сорок стран.

Всего в мире мороженого ежегодно съедают около 15 миллиардов литров. Среди экзотических — с насекомыми, которое готовят в Британии, Африке и Венгрии. Или же — с сусальным золотом. Можно попробовать и с редким белым трюфелем — за почти 15 тысяч долларов за килограмм. Украинцы — мороженое тоже любят.

Поэтому в 2013 в Житомире установили ему гранитный памятник — высотой более 3 метров и весом 14 тонн, который внесли в книгу рекордов Украины

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Небольшие крафтовики, средние и крупные компании. Аналитики подсчитали: производителей, которые, среди прочего, занимаются мороженым — в Украине более двух сотен. У 15 из них — прибыли самые большие.

За мега-заработками Игорь и Ольга Усики из Черкасской области не гонятся. Для них главное — любимое дело. Поэтому в одном из сел Черкасской области — супруги обустроили настоящее козье царство. В хозяйстве Усики держат до сотни животных. Из молока Усики делают, в частности, и крафтовое мороженое.

Рождается мороженое на небольшой кухне. Прежде всего, говорит Ольга нужно добыть из молока сливки. Далее — молоко, сливки, сахар и ваниль взбивают. Полученную смесь — замораживают в специальной машине. И можно пробовать.

«Но что интересно: нет этого привкуса козьего молока, которое часто бывает и за которое не любят козьего молока многие», — говорит Елена Усик.

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Можно ли есть мороженое, когда больное горло

В то же время, есть о мороженом и страшилки, придуманные еще во времена советской власти. Например, что десерт нельзя есть, когда больное горло. Но современные врачи уверяют: это не так.

«Мало того, после операции как удаление миндалин, тонзиллэктомия, удаление аденоидных вегетаций у детей — мы через 2 часа после операции приносим в палату деткам или взрослым мороженое. Потому что это большая раневая поверхность, есть мы не рекомендуем твердую пищу в течение определенного времени. И мороженое это такой лучший инструмент, чтобы и получить энергию и уменьшение отека», — говорит ЛОР-врач Елена Комар.



Впрочем, злоупотреблять холодным лакомством, конечно же, не стоит.

Как правильно выбрать мороженое

Профессор Государственного торгово-экономического университета Елена Сидоренко советует всем обязательно изучать состав мороженого.

«Вот пломбир должен содержать минимум 12% — до 20 жира», — говорит она.

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Натуральные составляющие должны быть и в плодово-ягодном и замороженном льде.

Еще один вариант — мороженое с комбинированным составом сырья.

«Если гидрогенизированные — это искусственно измененные, которые будут влиять на обмен веществ в нашем организме, на структуру клеточных мембран, то есть, это то, что нежелательно, если потреблять, то очень редко», — говорит Елена Сидоренко.



храниться мороженое — должно при температуре не менее минус 18. А вот повторно замораживать его не стоит.

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