Как правильно выбрать вино на праздники: эксперт объяснил

Как выбрать игристое вино к праздникам

Новый год уже на пороге, а выбрать действительно качественный алкоголь для праздничного стола — всегда вызов. В Одессе есть люди, которые знают буквально все о вине — от ароматов и вкусов до редких коллекционных бутылок, которые не найдешь в обычном магазине.

на YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке: Как выбрать вино к Рождеству и Новому году: раскрываем секреты!

Какой ассортимент предлагают?

Основатель «АРТВАЙН КОМПАНИ» — Алексей Боженко. Это сеть винных бутиков, которые появились в Украине еще в 2019 году. И фишка этих магазинов не просто в красивых полках. Здесь есть бутылки, которые вы точно не найдете в супермаркете, на заправке или даже в интернет-магазине.

«Например, одна из наших классных звезд — это Faiveley — производитель из Бургундии, который действительно является особенным для виноделия этого региона. Во-первых, они являются крупнейшими владельцами виноградников. То есть являются определенными законодателями моды винной истории именно из Бургундии», — говорит Алексей Боженко.

К слову, недаром Алексей вспоминает Бургундию — в винном мире это настоящий эталон, регион, из которого формировались правила и традиции виноделия. Впрочем, ассортимент «АРТВАЙН» не ограничивается французской классикой. На полках есть итальянские производители со своей винодельческой философией и напитки с многолетней историей. А еще — особая гордость: украинские вина, которые уже уверенно конкурируют с европейскими.

"Я бы еще посоветовал вам украинского производителя, это наши партнеры, очень хорошие люди, Grande Vallee, из Одесской области. Кстати, они первые сделали магнум (так называется большая полутора литровая бутылка) по традиционному методу в Украине. Сейчас ни один украинский производитель не делал магнум, они первые. И, соответственно, их традиционный метод в маленьких бутылках, они получают очень много наград сейчас. И это тоже очень классная бутылка, выдержка 60 месяцев, то есть представьте время производства более 5 лет», — отмечает Алексей Боженко.

Как выбрать игристое вино

Чем ближе праздник, тем чаще каждый из нас ловит себя на мысли: что же поставить на стол, чтобы и красиво, и вкусно, и чтобы гости точно оценили. И почти всегда выбор сводится к игристому — символу новогоднего настроения. Алексей говорит, что здесь тоже есть свой фаворит: «Традиционным напитком на Новый год всегда являются какие-то игристые вина. Соответственно, самый популярный, как всегда, — просекко. Кстати, у нашего очень удобный размер, за второй бутылкой бегать не придется. Мы, кстати, очень сильно любим наш бренд, очень много вкладываем в него, и, соответственно, сейчас он уже становится узнаваемым. Мне, пожалуйста, вот то просекко с черной этикеткой».

Выбирая напиток, Алексей советует сначала определиться с настроением: хочется чего-то легкого и питьевого или более насыщенного. Если нужен универсальный вариант — то, что поймет каждый гость, — тогда просекко действительно беспроигрышный выбор: простое, легкое и праздничное. А вот когда хочется чего-то более интересного и глубокого, тогда стоит обратить внимание на другие виды.

«Если хотите сложнее, интереснее, деликатнее вино, то там уже переходим на какой-то традиционный метод производства, то есть или шампань, или кофе, или креманы, которые имеют более глубокий, более деликатный вкус», — говорит руководитель ООО «АРТВАЙН КОМПАНИ» Алексей Боженко.

В общем, выбор вина всегда очень личный: кто-то выбирает по вкусу, кто-то — под блюда, которые планирует готовить. Но к советам господина Алексея стоит прислушаться: ведь он львиную долю своей жизни работает с вином, знает его тонкости вкуса и помогает найти именно те бутылки, которые сделают праздник особенным.

«Я с алкоголем работаю 18 лет. Как говорят, если профессионально заниматься каким-то делом, то для этого надо потратить 10 тысяч часов», — добавляет Алексей Боженко.

Где есть магазины «АРТВАЙН КОМПАНИ»

Магазины «АРТВАЙН КОМПАНИ» можно найти в Одессе, Киеве, Львове и Запорожье. Здесь предлагают и настоящие винные сокровища — среди них редкие и коллекционные бутылки. Некоторые из них стоят более 190 тысяч гривен. Конечно, покупают их не каждый день, но иногда бывают и такие случаи.

«Это может быть какой-то подарочный набор, но в большинстве случаев такие вина идут в коллекции. Люди себе покупают. Соответственно, вино такой стоимости имеет очень-очень-очень долгий срок хранения, то есть мы называем это потенциал к хранению. Такое вино через 10-15 лет будет гораздо лучше смаковать, чем сейчас», — подчеркивает руководитель ООО «АРТВАЙН КОМПАНИ» Алексей Боженко.

Компания работает и с частными покупателями, и с ресторанами премиум-класса. Они помогают составить винные карты и подобрать напитки под любые события. В крупных ресторанах за это отвечают сомелье, а в заведениях без такого человека — бар-менеджеры или руководители. И именно здесь компания приходит не просто продать вино, а посоветовать, какое подойдет лучше всего."Мы делаем акцент на то, что внутри бутылки, а не снаружи. Потому что именно для ресторанов важно качество», — говорит Алексей Боженко.

Какое вино выбирают покупатели магазинов

Несмотря на сложное время, магазины «АРТВАЙН КОМПАНИ» не пустуют даже утром в понедельник. Клиенты заходят за любимыми винами или планируют праздничный вечер, а некоторые напитки остаются неизменными фаворитами. «Наиболее популярным давно уже является просекко, Pinagrigio, новозеландский Sauvignon и так далее. Конечно, это, пожалуй, половина от всего спроса клиентов, которые хотят выбрать себе вино. Но, на самом деле говоря, все зависит от того или иного случая», — говорит руководитель ООО «АРТВАЙН КОМПАНИ» Алексей Боженко.

Интересно, что вкусы покупателей меняются вместе с сезонами.

"Здесь на самом деле все очень логично и стандартно. Летом это обычно белые и игристые вина. Соответственно, когда наступает более холодный сезон, люди начинают либо переходить на красные вина, но опять же это в большинстве случаев, либо на крепкий алкоголь. Ну и, соответственно, перед Новым Годом всегда праздничное, все хотят игристых вин, это либо шампань, либо просекко», — рассказывает Алексей Боженко.

Но изменения в предпочтениях происходят не только из-за времени года. «Очень много сейчас трендового, именно безалкогольные вина, ну и не только», — добавляет он.

Бизнес во время войны и помощь Райффайзен Банка

Однако, вкусы клиентов — лишь одна сторона бизнеса. За кулисами всегда скрыта ежедневная работа и вызовы, которые приходится преодолевать, чтобы компания оставалась на плаву.

«Давайте вспомним начало 2020 года — коронавирус, 2021-й — коронавирус, 2022-й — война. То есть наше предприятие вообще не знает, как работать в нормальном режиме», — говорит руководитель ООО «АРТВАЙН КОМПАНИ» Алексей Боженко.

В последнее время компания испытывает нехватку персонала и ежедневные вызовы из-за обстрелов РФ. Особенно непросто в Одессе, где атаки становятся привычным фоном. Алексей говорит, что приходится адаптироваться к этим реалиям, как и всем другим бизнесам страны.

«В целом война, конечно, это очень болезненная история. Соответственно, подстраиваться должны почти каждый день», — отмечает Алексей Боженко.

Несмотря на расширение ассортимента и продажи в интернете, за бизнесом стоит прочная финансовая основа. Надежное партнерство с Райффайзен Банком позволяет реализовывать планы и поддерживать развитие даже в сложные времена.

«Всегда это было: а давайте попробуем так, давайте. А вот нам надо здесь, давайте. А у нас так не получается, давайте так. Мы очень клиентоориентированы и понимаем, что такое работать в такой сфере. И, соответственно, они так же. Они очень клиентоориентированы, благодаря этому мы очень совпадаем духовно, и, видимо, в этом секрет сотрудничества с ними», — говорит руководитель ООО «АРТВАЙН КОМПАНИ» Алексей Боженко.

Благодаря поддержке Райфа компания смогла приобрести новый грузовой фургон. Планировали это еще год назад, но из-за всех сложностей сначала приходилось делать акцент на закупке вина и товара. Теперь же новый транспорт значительно облегчил логистику, особенно для одесского филиала, и позволил более эффективно обслуживать клиентов в сезон. «Пообщались с Райфом, они сказали, что есть такая ситуация, на очень хороших условиях, соответственно, мы это сделали. Этот грузовой фургон был необходим именно для одесского филиала, потому что летом очень часто возникают соответствующие случаи, это же сезон. Поэтому та машина, которая у нас была, просто физически не помогала. Благодаря Райфу мы купили фургон в одесский филиал, а та машина, которая была меньше, перейдет во львовский. Такой двойной ход, и это очень помогло», — добавляет руководитель ООО «АРТВАЙН КОМПАНИ» Алексей Боженко.

В Райффайзен Банке отмечают, что приобретение фургона — лишь один из примеров сотрудничества с «АРТВАЙН». Команды работают вместе с момента основания компании, и банк ценит ее молодой, динамичный коллектив. Сегодня филиалы компании представлены в Одессе, Львове, Киеве и Запорожье, а банковское обслуживание растет вместе с бизнесом.

"По мере роста клиента росло его банковское наполнение, то есть клиент сейчас пользуется расчетно-кассовым обслуживанием, зарплатным проектом, покупает-продает валюту и также кредитуется», — рассказывает Семен Ивасилевич, эксперт по работе с ключевыми клиентами бизнес-банкинга Одесской области в Райффайзен Банке.

Ежедневная работа с клиентами для Райффайзен Банка — это не только цифры и документы."Прежде всего, это коммуникация с директором и бухгалтерией клиента, предлагаются акционные предложения и клиенту сообщают обо всех изменениях, которые происходят в банке, чтобы сделать качественную продажу», — говорит Семен Ивасилевич, эксперт по работе с ключевыми клиентами бизнес-банкинга Одесской области в Райффайзен Банке.

Во время непростых времен каждая компания нуждается в поддержке. От стабильной работы предприятий зависит не только их развитие, но и экономика региона в целом.

"Поддерживать украинские компании во время полномасштабной войны — это, в первую очередь, дать свободно работать компаниям. То есть, если компания работает, работает экономика, идет стимуляция всех сфер. Компания расширяется, расширяются и рабочие места в регионах. Клиенты развиваются, развивается и банк», — подчеркивает Семен Ивасилевич, эксперт по работе с ключевыми клиентами бизнес-банкинга Одесской области.

Выбор качественного вина — это всегда о вкусе. А выбор поддерживать свой бизнес в самые сложные времена — об ответственности. История «АРТВАЙН КОМПАНИ» — это о людях, которые не остановились. О партнерах, которые не отвернулись. И о стране, которая продолжает жить и развиваться. Потому что даже в темные времена в Украине находится место для света, тепла и хорошего вина.

