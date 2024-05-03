Как правильно выйти из Великого поста и что можно есть: советы диетолога и рецепт

В воскресенье завершается Великий пост, потому что верующие будут праздновать Пасху. Традиционно будем собираться за семейным столом, пробовать блюда из мяса и куличи.

Но как правильно выходить из поста? Что лучше есть сразу после пасхальной церковной службы, чтобы не навредить себе? Корреспондентка Елена Лоскун расспросила у отцов и диетологов.

Мужчина соблюдал Великий пост и готовится к праздникам

Предпасхальной диеты Владислав Савчук придерживался добросовестно. Постится он с 10 лет. Он говорит, это возможность проверить себя и разгрузить организм. Парень говорит, что несмотря на ограничения в питании он не похудел, ведь тренировался.

Владислав также готовится к Пасхе. На рынке он покупает яйца и кулич, свинину, сыр и домашнюю колбасу. Также хочет приобрести скумбрию, чтобы запечь ее. На это все тратит чуть больше, чем 500 грн.

Как выйти из поста — советы диетологии

Врач-гастроэнтеролог Яна Музыра тем, кто как и Владислав, ограничивал себя в еде - советует не переедать. Потому что щедрое застолье может испортить праздник.

"Во-первых, будут расстройства желудочно-кишечного тракта, могут быть такие жалобы, как тяжесть, тошнота, дискомфорт, может быть ослабление стула или запоры. Бывают даже случаи панкреатита", - объясняет Яна Музыра.

Диетолог Яна Музыра советует во время выхода из поста сразу же - слишком на эти кулич и яйца не налегать. Потому что даже вкусный кулич может перегрузить желудок.

"В целом это должно быть 1-2 кусочка средней - может быть на каждый прием пищи. Это может быть в районе 100-150 грамм. Не нужно ее есть и на перекусы, и перед сном ужинать только паской", - говорит Яна Музыра.

Яна Музыра

Относительно свинины или колбасы – ее диетолог рекомендует есть на 3-5 день после выхода из поста.

Шеф-повар предлагает приготовить утиную грудку на Пасху

Шеф-повар столичного ресторана Тарас Шевченко предлагает приготовить утиную грудку в су-виде - с добавлением меда и соевого соуса. Так она будет мягкой и сочной.

"Если су-вида нет. Ее можно теоретически проварить в данном маринаде на умеренном огне в течение полчасика", - говорит Тарас Шевченко.

После - немного прожаривает на сковороде. Грудинка - розовая и ароматная. К мясу Тарас Шевченко приготовил пюре

"Для приготовления нашего пюре мы использовали цветную капусту, зеленые яблоки и корень сельдерея", - объясняет повар.

Тарас Шевченко

Что говорит священник

Священник ПЦУ Георгий Коваленко напоминает: главная задача поста – очистить тело и душу. Так что и после Пасхи этим правилом пренебрегать не стоит.

"Пост учит нас сознательному самоограничению, пост учит нас не быть зависимыми от еды, алкоголя, каких-либо привычек. Если пост закончился — мы не должны вернуться к зависимости, а мы должны продлить быть свободными", — объясняет отец.

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