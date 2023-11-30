Как правительство Шольца проиграло свою "войну": почему поддержка Украины со стороны Германии может уменьшиться и при чем здесь ракеты TAURUS

Военный преступник Путин не пойдет на урегулирование войны против Украины, более того — мирное соглашение, до президентских выборов в США в ноябре 2024 года.

Об этом сообщил Reuters со ссылкой на неназванного чиновника Госдепа, который добавил, что это "широко распространенное мнение" в американском эстеблишменте на фоне опасений победы Дональда Трампа. Недавний опрос The New York Times/Siena Poll показывает, что в настоящее время Трамп опережает Байдена в четырех из шести ключевых штатах. Данные NBC News также указывают, что Трамп опередил Байдена среди избирателей младше 35 лет. Американские СМИ пишут, что падение рейтингов действующего президента США произошло из-за вспышки войны на Ближнем Востоке, войны России против Украины, возраста Байдена — 81 год, и появления новых кандидатов, оттягивающих на себя голоса демократов.

Но, похоже, не только Путин, но и ЕС решил дождаться результатов президентских выборов в США. До марта 2024 года европейцы не смогут предоставить Украине обещанный миллион артиллерийских снарядов, хотя мощности их ОПК в состоянии производить до 1,4 млн боеприпасов в год. Локомотивом здесь могла бы стать Германия. Но канцлер Олаф Шольц и его правительственная коалиция переживают не лучшие времена. И это еще мягко говоря. Поэтому дальнобойных ракет TAURUS, которые так нужны Украине, мы не увидим, по крайней мере, пока.

Что происходит в Германии на фоне острого бюджетного кризиса? Как так получилось, что дефицит немецкого бюджета может достичь рекордных 24 млрд евро? Почему на втором месте по опросам в Германии пророссийские силы? Угрожает ли правительству Шольца отставка, и как это отразится на поддержке Украины? ТСН.ua расскажет в этом тексте.

Бюджетная дыра: как Шольцу убедить немцев помогать Украине

Достаточно поздно, менее чем за год до президентских выборов в США, Администрация Байдена все же начала адвокацию украинских интересов в Америке. И правительству Шольца следует последовать примеру. Тем более что до очередных парламентских выборов в Германии еще два года. Агентство Reuters, ссылаясь на распространившие среди американских законодателей документы из Белого дома, сообщило, какие американские штаты получили больше инвестиций от десятков миллиардов помощи, которую США оказывали Украине.

О том, что львиная часть денег оставалась в самих Соединенных Штатах, там почти никто не знает. И неудивительно, ведь Администрация Байдена это никак не общалась, повторяя: "Мы будем поддерживать Украину столько, сколько это будет нужно". Этим удачно воспользовались республиканцы, особенно трамписты и лично Дональд Трамп. Они говорили и говорят, что достаточно "выписывать Украине пустые чеки" и "мы должны знать, как долго США будут поддерживать Украину". Именно поэтому уровень поддержки Украины американцами, особенно республиканскими избирателями, несколько снизился.

На производство оружия и боеприпасов Пенсильвания получила больше всего – $2,3 млрд. Техас — $1,45 млрд – это производство снарядов калибра 155-мм и другого вооружения. Причем представители этого штата больше всего выступали против поддержки Украины. Аризона — $2,1 млрд. Еще $18 млрд получили более 20 других штатов, где локализованы предприятия ОПК. В колонке для The Washington Post бывший спичрайтер Джорджа Буша и сотрудник Американского института предпринимательства Марк Тиссен пишет, что парадоксально, но в общей сложности 31 сенатор и член Палаты представителей, чьи штаты или округа получают наибольшую выгоду от помощи Украине, проголосовали против этой помощи.

"Из $68 млрд военной и связанной с этим помощи, одобренной Конгрессом после вторжения России в Украину, почти 90% приходится на американцев. Мы определили 117 производственных линий в по крайней мере 31 штате и 71 городе США, где американские работники производят основные системы вооружений для Украины (а также для других стран-членов НАТО, которые передали свои вооружения Украине – ред.)", — пишет Марк Тиссен в своей колонке для WP.

Правительству Шольца и правящей светофорной коалиции (Социал-демократическая партия, "Зеленые" и Свободная демократическая партия) уже давно следует сделать то же самое. Тем более, что именно Германия могла бы стать локомотивом изменений на фоне новостей об объединении ОПК стран-членов НАТО. Более того, Германия сейчас столкнулась почти с теми же вызовами, что и США. В Бундестаге продолжаются горячие дебаты по федеральному бюджету на 2024 год и яростному дефициту, который, по словам министра финансов Кристиана Линднера, может достичь 17 млрд евро. А, по информации Bloomberg, и подавно 24 млрд евро.

Что же привело к острому бюджетному кризису в Германии? Дело в том, что на покрытие дефицита правящая коалиция хотела направить 60 млрд евро из спецфонда, которые должны были пойти на климатический переход (проекты чистой энергетики) и модернизацию экономики (помощь компаниям и потребителям, которые не могут платить больше за коммунальные услуги из-за удорожания газа и войну России против Украины). Однако федеральный конституционный суд признал это решение незаконным. И, как и в Конгрессе США, в Бундестаге ведутся горячие дебаты относительно того, нужно ли вообще ограничивать долговой потолок. Или есть другой выход – повысить налоги или урезать субсидии – против чего выступает как оппозиция, так и партнеры по коалиции.

Ракеты Taurusи боеприпасы: когда получим и от чего это зависит

Долгое время германская экономика была первой среди всех стран-членов ЕС. Однако, как видим, это достигалось в основном за счет дешевого российского газа, который ФРГ затем продавала третьим странам, неплохо на этом зарабатывая. По прогнозам МВФ, в 2023 году немецкая экономика продемонстрирует самые плохие показатели, уменьшение ожидается на 0,5%. Следовательно, под вопросом оказалась и дальнейшая военная помощь Украине, которую немецкое правительство в следующем году обещало удвоить до 8 млрд евро.

Когда может быть проголосован федеральный бюджет на 2024 год – вопрос открыт. Возможно, как и в США, Бундестаг одобрит временную бюджетную резолюцию, а в январе – полноценный бюджет. Однако этот кризис уже повлиял на рейтинги правящей коалиции. По данным опроса Bild/INSA, 73% недовольны работой правительства Олафа Шольца (в июле этого года этот показатель составлял 70%). Совместный рейтинг трех партий светофорной коалиции снизился до 34%. Вместе с тем, что очень интересно, по данным другого опроса RTL Group Germany/, Forsa, 59% не считают, что, если бы во главе правительства был бывший альянс партий ХДС/ХСС, то они бы лучше справились с текущим бюджетным кризисом.

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Вицеканцлер и министр экономики Робер Габек считает, что даже несмотря на решение федерального конституционного суда, крупные проекты по климатическому переходу и помощи предприятиям выйти из кризиса, вызванного резким скачком цен на энергоносители, должны продолжать финансироваться. Однако по этому поводу нет единства в коалиции. На фоне этого бюджетного кризиса премьер Баварии Маркус Зедер (партия ХСС) уже призвал провести досрочные парламентские выборы в Германии параллельно с выборами Европарламента 9 июня 2024 года. Кстати, именно в Баварии, а также в Гессене на западе страны, в октябре этого года левоцентристская коалиция Шольца потерпела сокрушительное поражение на региональных выборах, уступив ХДС.

И тут опять же можно было бы сказать, что во времена острого бюджетного кризиса и дефицита, а дыру надо чем-то закрывать, дальнейшая поддержка Украине помогла бы и самой Германии. И это верно. Ведь большие инвестиции, например, в ОПК для производства тех же дальнобойных ракет TAURUS или артиллерийских снарядов – это большее количество рабочих мест, зарплат и налогов. Но для Украины горькая правда в том, и с этим в Германии нужно работать, что по разным соцопросам около 40% не против, чтобы Киев уступил свои территории в обмен на "мир" с Россией (хотя столько же против этого).

По словам министерства иностранных дел Германии Анналены Бербок, внимание к Украине исчезает из поля зрения общественности. Олаф Шольц добавляет, что военная и финансовая поддержка Украины со стороны Германии имеет решающее значение, потому что никто не хочет представлять, какие последствия будет иметь победа Путина. Однако пока так кажется, что, как и Администрация Байдена, правительство Шольца и светофорная коалиция в Бундестаге проиграли "войну" внутри страны, как за самих себя, так и за Украину. Ибо на втором месте по данным разных соцопросов пророссийская "Альтернатива для Германии".

Другим направлением адвокации Киева в Германии должен стать вопрос обхода санкций. По данным Международного энергетического агентства, только в октябре этого года от экспорта сырой нефти и нефтепродуктов Россия получила $18,34 млрд. Этих доходов Путину вполне достаточно, чтобы продолжать полномасштабную войну против Украины достаточно долго. И это вопрос в США и ЕС, почему они не вводят вторичные санкции и жесткие механизмы экспортного контроля.

Тогда же в октябре совместное расследование немецких вещателей NDR, WDR и газеты Süddeutsche Zeitung установило, что Германия может покупать российскую нефть через дочернее предприятие Rosneft Deutschland GmbH, которое ввозит ее якобы из Казахстана. К тому же, по данным IIF (Институт международных финансов), экспорт автомобилей и запчастей из Германии в Кыргызстан, с последующим реэкспортом в Россию, вырос на 5500%.