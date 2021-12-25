Как праздновали Рождество: Папа Римский провел мессу, к Елизавете II пришла родня, а в Берлине устроили заплыв

Как праздновали Рождество: Папа Римский провел мессу, к Елизавете II пришла родня, а в Берлине устроили заплыв

На Софийской площади в Киеве возле главной елки Украины весь день проходили праздничные гуляния.

25 декабря римо-католики празднуют Рождество Христово.

О том, где и какие мероприятия происходили и что к празднику подготовили на Софийской площади в Киеве, говорится в сюжете ТСН.19:30.

Так, Папа Римский Франциск провел традиционную праздничную мессу в Ватикане. Служба длилась полтора часа. Желающих прийти было много, но из-за пандемии количество посетителей было ограничено.

Рождество западного обряда – Папа Римский провел традиционную праздничную мессу в Ватикане

В Вифлееме, куда на Рождество обычно приезжают тысячи католиков, в этом году туристов не было – Израиль из-за пандемии запретил въезд иностранцам. Так что праздничную мессу могли посетить только местные.

Члены британской монаршей семьи на Рождество посетили королеву Елизавету, которая в этом году из-за вспышки "ковида" осталась на праздники в Виндзорской резиденции. А герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон приняла участие в рождественском концерте. Она аккомпанировала шотландскому певцу. Сыграла на пианино в сопровождении оркестра и бэк-вокалисток.

А в Берлине – устроили традиционный рождественский заплыв на озере Оранкезее – это любимое развлечение местных "моржей". К заплыву обычно готовятся заранее — в ледяную воду ныряют в праздничных костюмах.

Между тем, сегодня на Софийские площади в Киеве возле главной елки Украины весь день продолжались праздничные гуляния. Вечером несколько десятков человек устроили театрализованное представление. Переоделись в ангелов и других библейских персонажей и шествием прошлись от Михайловского Златоверхого до святой Софии. А за несколько часов до того, у самого храма – колядовали участники этно-коллектива. Исполняли традиционные украинские рождественские песни из разных регионов страны. Детям, которые останавливались послушать – раздавали подарки. Самые известные колядки пели хором вместе с прохожими.

Католическое Рождество: у главной елки Украины весь день продолжаются праздничные гуляния

Напомним:

Предстоятель Православной церкви Украины Эпифаний поздравил с Рождеством всех, кто отмечает его по новоюлианскому календарю именно 25 декабря.

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