Как приходят в упадок признанные Кремлем "независимыми" регионы Грузии — Абхазия и Южная Осетия

Как приходят в упадок признанные Кремлем "независимыми" регионы Грузии — Абхазия и Южная Осетия

Такая же участь может ожидать оккупированные Россией части Донецкой и Луганской областей.

Журналисты сравнили указы президентов России о признании в 2008 году псевдореспублика в Грузии и в 2022 году в Украине. Выяснилось, что их писали практически под копирку. Те же предложения, те же формулировки.

О том, как после такого "признания" чувствуют себя жители оккупированных Россией грузинских территорий, говорится 23 февраля в сюжете ТСН.19:30.

26 августа 2008 года тогдашний российский президент Дмитрий Медведев издал указ о признании Абхазии и Южной Осетии независимыми. Это решение явилось результатом гибридной агрессии России с применением вооруженных сил. Грузия потеряла пятую часть территории.

После этого "признание" Россия обратилась с призывом к мировой общности последовать ее примеру. Откликнулись четыре государства — Сирия, Венесуэла, Никарагуа и республика Науру. Весь цивилизованный мир до сих пор считает эти псевдореспублики оккупированными территориями Грузии, поэтому они находятся в международной изоляции.

Абхазия когда-то принадлежала к самым престижным курортным регионам Советского Союза. После его распада – получила право на автономию в составе Грузии. А дальше начались этнические конфликты.

При поддержке России местные сепаратисты довели ситуацию до вооруженного противостояния и еще в начале 1990-х эти земли были де-факто оккупированы Кремлем.

Сегодняшняя Абхазия – это государство-призрак. Полуразрушенные города Сухуми, Гагры и другие больше подходят для снятия постапокалиптических фильмов, чем для жизни.

Восемь лет назад съемочная группа ТСН объехала самые большие города региона. Тогда поразили пейзажи в разрушенных еще в 1990-х городах. За 22 года, российские оккупанты даже не пытались что-то восстановить. За восемь лет ситуация не изменилась.

Российский блоггер Сергей Волков побывал в Абхазии в октябре прошлого года. Его кадры поражают: отсутствие современных коммуникаций, разрушенные города и жизнь людей на грани бедности. Повышенная пенсия составляет 1500 рублей – по сегодняшнему курсу, чуть меньше 20 долларов США. то есть полдоллара в сутки.

Не об этом мечтали абхазцы в начале девяностых, говорит в эксклюзивном интервью ТСН бывший провластный политик Роин Агрба. “[Хотели] реальной независимости. Что значит? Это когда нет никаких кураторов, указывающих, кому стать руководителями страны”, — говорит он.

Теперь здесь работают два "государственных" банка. Валютой является русский рубль. Работа почты в республике не восстановлена. Транспортная система находится в упадке. То же самое с Интернетом.

Аналогичная ситуация и в Южной Осетии. Попасть на территорию псевдореспублики без проблем могут только россияне. Для граждан других стран существует сложная процедура получения спецразрешения. Так что древние туристические магниты живут без туристов.

Раньше отсюда ходили маршрутки в Тбилиси каждый час, у граждан были грузинские паспорта. Из столицы Грузии сюда привозили продукты.

На кадрах, запечатленных другими российскими тревел-блоггерами, зафиксированы разоренные войной территории и безлюдные города и села. Время будто застыло на этих землях.

Аналогичный сценарий ждет и оккупированные части Донецкой и Луганской областей. По крайней мере, стартовые позиции похожи, как две капли воды. Журналисты успели отметить, что документ о признании независимости "ЛДНР", который в понедельник подписал Путин, скопирован из документа, подписанного Медведевым в 2008 году, которым были "отрезаны" земли Грузии.

Абхазия и Южная Осетия: похожи ли указы президентов России о признании псевдореспублик в Грузии и Украине

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