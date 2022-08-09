Как привить ребенка за границей: где это сделать и зачислят ли вакцины в Украине

Украинские женщины с детьми, вынужденные покинуть Украину из-за полномасштабного вторжения, привыкают к новым правилам стран, в которых находятся. В частности, чтобы отдать ребенка в польский детсад или школу, нужно иметь все вакцины согласно профилактическому календарю прививок.

Где это сделать и охотно ли украинские мамы вакцинируют своих детей в Польше, рассказали в эфире "Сніданку з 1+1".

Так, отмечается, что на территории страны действует программа иммунизации, согласно которой вы должны вакцинировать ребенка в течение первых трех месяцев пребывания. Без нужных прививок дети не могут посещать польские школы и детские сады.

Чтобы прививать ребенка, первое – это нужно записаться к педиатру, как это сделала Ольга из Харькова. Она приехала в Варшаву из Харькова в начале марта. И как только нашла жилье, сразу записалась к педиатру, чтобы привить свою младшую 2-месячную дочь Камилу.

"Первое — это комплексная прививка. Там пять компонентов плюс гепатит, потому что мы в роддоме не сделали. И еще нам сделали тут бесплатный пневмокок, который входит в календарь прививок в Польше", — рассказывает Ольга.

На днях Камиле провели ревакцинацию, а третья ревакцинация будет в сентябре. Двухлетнего же Льва Ольга отдала в польский детский сад. Туда она пришла с украинской картой прививок. "Мы обнаружили, что у нас не хватало одной прививки — корь, краснуха, паротит. И мы сделали ее здесь (ред. — в Варшаве). У них еще есть такая возможность — сделать прививку от ветряной оспы, если ты даешь подтверждение, что ходишь тут в садик. То есть тогда это тоже бесплатно. Мне такое подтверждение дали и мы записались на прививку от ветряной оспы", — добавила Ольга.

Только старшая 12-летняя дочь женщины имеет все прививки по возрасту и пока не нуждается в новых. Обеих младших детей привили бесплатно в частной клинике. Проблем не было, но пришлось подождать несколько недель из-за большого наплыва пациентов.

Киевлянка Ирина сейчас с 4-летним сыном тоже в Варшаве, а до этого были в Германии. Из-за разницы в календарях прививок стран за границей сына вакцинировала от кори. "Разница состоит в том, что в Украине и Польше вторая доза моему ребенку понадобилась бы в 6 лет, а в Германии было требование сделать это раньше. То есть ему 4 года и мы сделали вторую дозу именно в 4 года. Это было условие, чтобы он пошел в детский сад в Берлине. Я понимаю, что это детский коллектив и все дети должны быть вакцинированы, чтобы была возможность формировать коллективный иммунитет", — делится Ирина.

Украинский и польский календари прививок отличаются не существенно. Например, Польша дает доступ к вакцинам против пневмококковой и ротавирусной инфекций, не входящих в украинский календарь прививок. Согласно польскому законодательству вакцинировать ребенка нужно в течение первых месяцев после приезда. В Минздраве Польши провели целую информационную кампанию по важности вакцинации.

"В начале многие молодые мамы не хотели сразу после рождения прививать своих детей от туберкулеза и гепатита В. На 20 новорожденных только две мамы соглашались вакцинировать своих малышей. Тогда мы начали просветительскую акцию — раздавали листовки на украинском языке и просили медиков, которые говорят на украинском, убеждать матерей и это сработало. Я очень этому радуюсь. Сейчас 95% украинских малышей, которые родились у нас, привиты от гепатита и туберкулеза. Это такая же статистика, как и среди польских младенцев", — объясняет вице-министр здравоохранения Польши Вальдемар Краска.

Не ждать возвращения в Украину, а защищать детей от инфекционных болезней в той стране, где сейчас находитесь, это подчеркивают в ЮНИСЕФ. Там добавляют, что все прививки по возвращению будут засчитаны, их внесут в электронную систему здравоохранения и запишут в медицинскую карту.

"Детская вакцинация очень важный процесс в мире. Он обязателен, потому что защищает от большого количества смертельных болезней. Важно прививать детей от рождения. В Польше в школе или детском саду у вас просят карту вакцинации. Вакцинируют в Польше украинских детей совершенно бесплатно. Если же возникают какие-то вопросы и вы не знаете, куда обращаться, можно позвонить на горячую линию, где вы получите консультацию, что и как делать. Также вся необходимая информация есть на сайте. ЮНИСЕФ работает по всему миру и мы с уверенностью можем сказать, что вакцинация работает и она защищает", — отмечает координатор ЮНИСЕФ в Польше Рашед Мустафа Сарвар.

Для получения дополнительной информации звоните в Национальный фонд здоровья Польши: 800 190 590 или ищите на платформе ЮНИСЕФ – spilnoinpl.org.