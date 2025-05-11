Как проходили выборы Папы и каким будет новый понтифик для Украины: эксклюзив из Ватикана

Площадь Святого Петра в Ватикане во время конклава

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До начала конклава — сутки. На площади святого Петра — будто в муравейнике — тысячи людей, туристов и паломников. С самого начала это выглядит как шоу, которому могут позавидовать футбольные матчи или евровидения.

Детальнее о выборах нового Папы Римского говорится в сюжете ТСН.

«В истории не было случаев, еще не было случаев, чтобы выборы состоялись с первого раза, говорю, ждите им же надо туристов как-то подержать», — говорит Максим Оноприенко, член Нацсовета Украины по ТВ и радиовещанию.

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Ватиканистам очевидно — новый Папа Римский будет средних лет — не слишком молод, чтобы не правил задолго, и не из старших, чтобы правление не было слишком коротким и не пришлось делать конклав снова.

Дважды площадь видит черный дым. Белый дым начинает уходить из трубы, когда рядом две взрослые чайки и птенчик.

Это кратчайший конклав в новейшей истории — кардиналы приходят к согласию за 25 часов. Первыми на балкон выходят кардиналы, только что сделавшие выбор. Среди них — украинец Николай Бычок. Кардинал-дьякон торжественно произносит: «у нас есть папа».

Раздается имя — сначала кардинальское, затем — папское.

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Уильям сквозь толпу прорывается с национальным флагом — он особенно горд, потому что это впервые в истории, когда понтификат возглавил его соотечественник

«Просто тот факт, что он американец вообще делает меня очень счастливым», — заявил он.

Флаг у Уильяма уже через мгновение занимает американец Джон, фотографируется и рассказывает, чего бы он хотел от Папы-земляка.

«Я хотел бы увидеть более прогрессивного Папу, лучшего для женщин, лучшего для всех», — говорит Джон.

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Букмекеры называли в фаворитах конклава двух итальянских кардиналов и ошиблись. Украинцы же ждали Папу, который будет болеть за Украину и верят, что удалось.

С лица лидера украинских католиков не сходит улыбка! Он помнит Роберта Превоста — еще простым епископом из Перу.

«Такое было ощущение, что это очень такой тихий человек, некоторые даже говорят, невзрачный. Но уже тогда, говорит, было понятно, он понимает украинцев и чувствует нашу боль», — отметил он.

«По моему мнению, это настоящая империалистическая агрессия, в которой Россия стремится захватить территорию Украины ради власти и собственной выгоды, как через стратегическое расположение, так и из-за огромной ценности Украины с культурной, исторической и производственной точки зрения. И там совершаются, и это уже доказано, преступления против человечности. Мы, конечно, можем молиться о мире, но я считаю, что нам нужно говорить об этом гораздо четче. Некоторые политики в нашей стране не хотят признавать ужасы этой войны и ту злобу, с которой Россия действует на территории Украины».

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Это только одно из высказываний Роберта Превоста. И оно дает надежду и уверенность: Папа Лев XIV — на нашей стороне.

Кардинал Николай — только со встречи с Папой. Они были знакомы раньше — как коллеги-кардиналы.

«Эти белые одеяния — не только самый почетный статус, но и тяжелый крест. На нового Папу сейчас с надеждой смотрят — миллионы глаз со всего мира, в том числе — из Украины», — отмечает украинский кардинал.

Среди множества новых неотложных дел папа римский Лев XIV идет в собор святой Марии Маджори. Он молится на могиле своего предшественника Франциска, положив на его могилу белые розы.

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Напомним, что 8 мая новым Папой Римским стал кардинал из США Роберт Превост, взявший себе имя Лев XIV.

Мы писали все, что известно о новом Папе Римском.