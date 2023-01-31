Как проходит мобилизация: юрист объяснила, что происходит после визита в военкомат

Юристка ОО "Юридическая сотня" Ирина Пидреза рассказала, как проходит мобилизация в Украине и что происходит после визита лица в военкомат.

Это эксперт объяснила в эфире "1+1" в рамках телемарафона "Единые новости".

По ее словам, в военкомате (новое название – ТЦК и СП) могут либо проверить данные о лице, либо направить его на медкомиссию. В зависимости от выводов медкомиссии события могут разворачиваться по разным сценариям.

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"Бывают совершенно разные случаи. Бывает, когда военнообязанный приходит в Территориальный центр комплектования и социальной поддержки. Там проверяют, что он стоит на учете в том ТЦК и СП, где он должен стоять, с документами все нормально и в принципе, на этом разговор окончен. Бывают случаи, когда такое лицо приходит в ТЦК, ему дают возможность пройти военно-врачебную комиссию и на основании решения комиссии могут либо сразу отправить на учения, либо – раньше это назывались боевые повестки – к личному распоряжению. То есть, если возникнет потребность в мобилизации именно такого лица, его вызывают и уже относят либо к учениям, либо в какую-то конкретную воинскую часть для прохождения службы", – рассказала Пидреза.

Напомним, что в Украине неявку в военкомат после надлежащего получения повестки квалифицируют как уклонение от мобилизации. За это предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы от 3 до 5 лет.

Однако существуют три причины, позволяющие не приходить в военкомат по повестке. ТСН.ua подробно объяснил каждую из этих причин.

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