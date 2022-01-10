Как происходит ритуал погружения в холодную воду: особенности японской религии Синто

В допандемические времена желающих погрузиться было около сотни.

В ледяной воде в самом нижнем: последователи японской религии Синто провели ежегодный ритуал погружения в холодную воду.

Об этом говорилось в сюжете ТСН.19:30.

Ритуал проводят 67 лет подряд. В отличие от нашего Крещения там вместо реки выбирают надувной бассейн с глыбами льда. Температура в нем около 7 градусов по Цельсию. В допандемические времена желающих погрузиться было около сотни. В настоящее время из-за коронавируса их количество сократили до 20.

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По правилам, мужчинам можно быть одетыми только в самом нижнем, а женщинам в небольших халатах. И все обязательно в масках. Провести в бассейне нужно всего минуту.

Японцы верят, что этот ритуал очищает их души, дарит процветание. А еще – исполняет самые заветные желания.

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Прихожане японской религии Синто провели ежегодный ритуал погружения в холодную воду | Новости мира