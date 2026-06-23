Как прожить на минимальную пенсию: список льгот, о которых знают не все

Какие льготы предоставляются пенсионерам в Украине

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В Украине граждане с минимальным уровнем пенсионного обеспечения имеют законное право на существенную финансовую поддержку со стороны государства в виде различных льгот, социальных программ и субсидий.

Об этом говорится в материале ТСН.ua.

Льготы на транспорт: проезд в пределах города и за его пределами

Граждане, вышедшие на заслуженный отдых по возрасту, имеют право на бесплатный проезд в большинстве видов общественного транспорта. Речь идет о городских троллейбусах, трамваях и муниципальных автобусах.

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В мегаполисах действуют отдельные местные правила:

В Киеве: бесплатно пользоваться городским метрополитеном, городской электричкой и фуникулером можно при наличии оформленной «Карты киевлянина»;

В Харькове: проезд в метрополитене осуществляется с помощью «Карты харьковчанина» (на период военных действий в городе в настоящее время действует бесплатный проезд для всех категорий населения).

Эти финансовые льготы также частично распространяются на пригородные электрички и пригородные автобусные маршруты, протяженность которых не превышает 100 километров. В то же время здесь могут действовать ограничения — на количество льготных мест в салоне или на выделение конкретных дней для бесплатных поездок. На частные городские маршрутки и услуги такси общегосударственная льгота не распространяется, если иное не предусмотрено отдельными договорами местного самоуправления с перевозчиками.

Налоговые каникулы для землевладельцев

Украинские пенсионеры полностью освобождаются от необходимости уплачивать земельный налог, если участок находится в их собственности и укладывается в установленные законом лимиты:

до 0,10 га — для дачного строительства или возведения жилого дома в черте города;

до 0,25 га — для строительства жилья в сельской местности;

до 2 га — для ведения личного крестьянского хозяйства.

Бесплатный адвокат и скидка на автогражданку

Каждый пожилой человек в Украине имеет право на бесплатную первичную правовую помощь (БПП). За счет государственного финансирования пенсионеры могут получить квалифицированную консультацию юриста: от помощи в правильном оформлении заявлений и жалоб до разрешения имущественных споров или обжалования неправомерных действий или решений органов власти.

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Для водителей почтенного возраста предусмотрена скидка на обязательное страхование гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств (ОСГОВ). Если пенсионер лично управляет автомобилем, стоимость полиса автогражданки для него уменьшается ровно на 50%. Главное условие — объем двигателя автомобиля не должен превышать 2500 кубических сантиметров.

Лекарства за счет бюджета и льготы для бизнеса

Пенсионеры являются основными участниками общегосударственной программы «Доступные лекарства». Оформив у своего семейного врача электронный рецепт, пожилые люди могут бесплатно или с минимальной символической доплатой получить в аптеках необходимые медицинские препараты для лечения хронических заболеваний: сердечно-сосудистых заболеваний, астмы, диабета II типа и других распространенных болезней.

Кроме того, государство поощряет предпринимательскую деятельность среди людей старшего возраста. Если гражданин после выхода на пенсию решил открыть собственное дело и официально зарегистрировался в качестве физического лица-предпринимателя (ФЛП), закон полностью освобождает его от обязательной уплаты Единого социального взноса (ЕСВ) за себя.

Подробнее читайте в материале: Пенсионное удостоверение как дисконтная карта: как получить ещё одну «пенсию» от государства

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