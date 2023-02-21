"Без подготовки отправили "на ноль": военный из Тернополя рассказал о гибели мобилизованного на улице брата

Семья погибшего мобилизованного тернополянина Богдана Покитко, история которого приобрела огромный резонанс, будет требовать наказания для тех, кто отправил его на передовую без подготовки.

Об этом в комментарии для ТСН.ua сообщил брат погибшего — военнослужащий Михаил Покитко.

"Каким образом Богдана пригласили в бус (в котором собирали мужчин на улице представители ТЦК – Ред.), насильно или нет – этого я не знаю. Насколько я понял, его отвезли в военкомат, где он прошел медкомиссию и после этого ему вручили повестку" .

По словам Михаила, Богдан до мобилизации работал грузчиком.

"Потом у него началась служба в военкомате. Его призвали на военную службу в роту охраны. То есть после повестки", - говорит Михаил.

Об отправлении брата без подготовки "на ноль" Михаил говорит так: "Если человека без подготовки отправили "на ноль", то подвергли опасности не только его, но и, возможно, жизнь его побратимов. Я это критикую. Извините за русский язык, но это уму непостижимо. Как пушечное мясо отправили человека. Отсюда, из Тернопольского РТЦК, брата отправили в воскресенье, 12 февраля вечером, утром 13 февраля, в понедельник, он прибыл в Донецкую область.14 февраля его перевезли с одной точки на другую, а 15 февраля его, скорее всего, отправили на нулевые позиции. То есть 3-4 дня он был в Донецкой области, а на нулевых позициях он был один день. Семья, все его друзья хотят найти виновного. Мы будем заниматься этим вопросом обязательно, по мере того, как будут развязаны руки. Это нельзя оставлять так. Зачем отправлять парней на выполнение боевого задания необученными и неподготовленными? Возможно, развитие событий было бы другим".

О брате Михаил добавляет, что при жизни Богдан был таким человеком, который никогда не оставлял в беде других.

"Был очень добрым и светлым человеком. Богдана еще не похоронили. Обещали привезти тело 20 лютого, обещают теперь 21-го. Не знаю, кому верить", — резюмировал Михаил.

В Тернопольском ОМТЦК назначена служебная проверка

В Тернопольском областном ТЦК и СП прокомментировали отправку Богдана Покитко на передовую так:

"О призыве солдата Б. Покитко можем сообщить, что в соответствии с медицинской комиссией и уточнением данных Покитко Богдан был признан пригодным проходить военную службу в рядах Вооруженных Сил Украины и был призван на военную службу по мобилизации в Тернопольский объединенный городской ТЦК СП на одну из должностей в роту охраны. 12 февраля солдат Покитко Богдан был переведен на новое место прохождения службы, где он погиб в результате боевых действий 16 февраля 2023 года".

К этому в центре комплектования добавили: "В настоящее время в Тернопольском ОМТЦК назначена служебная проверка, по результатам которой будут установлены лица, отвечающие за подготовку и обучение личного состава. Такой случай, который произошел с солдатом Б. Покитко, не является системным. Командование воинских частей боевого состава уделяет большое внимание обученности воинов, поскольку это залог сохранения их жизни и жизней тех, кто рядом. Мы склоняем головы перед светлой памятью каждого воина, который погиб, обороняя нашу землю, добывая нашу победу! Обращаемся к общественности дождаться завершения служебной проверки, результаты которой будут обнародованы в ближайшие дни".

Гибель мобилизованного Богдана Покитко: что известно

Богдану Покитко 16 января на его день рождения вручили повестку на остановке общественного транспорта. 18 января мужчина стал военным ВСУ. Сначала он охранял тернопольский военкомат, однако впоследствии мужчину отправили на первую линию фронта.

Богдан Покитко погиб 16 февраля в бою с российскими оккупантами. Родные мужчины утверждают, что у него не было боевого опыта, обучения на полигоне мужчина тоже не проходил. Родственники возмущены тем, что человека без подготовки отправили на линию фронта. В Тернопольском ТЦК сообщили, что у них идет служебное расследование из-за гибели воина.

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