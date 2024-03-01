Как Путин хотел закончить войну: впервые рассекречено соглашение для Зеленского

Как Путин хотел закончить войну? Впервые стало известно в деталях, на каких условиях диктатор якобы готов был забрать свои войска из Украины. Соглашение Зеленскому он отправил еще 15 апреля 2022 года — в день, когда произошел прорыв на "Азовстали" в Мариуполе. Уже тогда Россия хотела садиться за стол переговоров, но до конца не рассказывала, чего хочет.

Что предлагал кремлевский диктатор, параллельно стирая украинские города с лица земли, – говорится в эксклюзиве Виктории Гнатюк TSN.ua.

"Мирные" переговоры с Россией?

То, что Россия готова к так называемым мирным переговорам, мы слышали уже не раз. Но есть но. Москва выставляет только свои условия и другие слышать не хочет. Каждый раз, когда лидеры других стран пытаются поговорить с Путиным, слышат одно и то же: о киевском "кровавом перевороте" 2014 года, "сорванных Киевом и Западом" минских соглашениях и о том, как Россия была "вынуждена признать" независимость самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР" "в полном соответствии с Уставом ООН".

Также читайте У Зеленского объяснили, почему Украине нельзя проводить переговоры с Россией

Когда спрашивают о переговорах, Путин уверяет – он открыт, просто Киев не хочет. Более того, в июне 2023 года кремлевский диктатор заявил, что Украина еще в 2022 году сорвала мирный план, и даже на камеры показал какие-то бумажки. На распространенных Кремлем кадрах можно рассмотреть названия на листах: это "Договор о постоянном нейтралитете и гарантиях безопасности Украины" и "Приложение 1. о предельном количестве личного состава, вооружений и военной техники, находящемся в боевом составе Вооруженных Сил Украины в мирное время". Кстати, оба документа распечатаны с помощью нескольких шрифтов, чтобы показать разночтение в их текстах между украинской и российской сторонами.

Путин отметил, что он же благородно отвел войска от Киева (не говорит, что на самом деле рашистов оттуда погнали), а вот украинская власть така плохая – обманула Москву. Ну а о зверствах в Буче, Ирпене и Гостомеле и по всем остальным селам Киевщины "пуйло" почему-то умолчало:

"Но после того, как мы, как и обещали, отвели войска от Киева, киевские власти, как обычно делают их хозяева, выбросили это все на свалку истории, скажем так аккуратно, и попытаюсь интеллигентно выражаться... Где гарантии, что они и дальше не будут отказываться от каких-либо других договоренностей?".

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Как Путин хотел закончить войну?! Впервые рассекречено соглашение для Зеленского!

Переговоры в 2022 году и абсурдные предложения Москвы

Согласитесь, странно слышно об отказе от договоренностей от Путина. Но даже несмотря на это, Путин продолжает корчить из себя "благородную девицу", мол, несмотря ни на что, даже в этих условиях Россия не выступает против переговоров с Украиной. Это руководство Украины, по словам Путина, "объявило о том, что оно не будет вести переговоры".

Мирные переговоры, на которых спекулировал Путин в 2023 году – это серия встреч делегаций Украины и России, которые состоялись в феврале-марте 2022 года. Украинскую делегацию тогда возглавлял глава фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия, а российскую – помощник Владимира Путина, бывший министр культуры России Владимир Мединский. Всего состоялось четыре очных встречи этих делегаций – три на территории Беларуси и финальная 29 марта 2022 года в Стамбуле. Именно после окончания последней из них стороны объявили, что им удалось согласовать итоговое коммюнике.

ВВС тогда рассказывала, что на переговорах стороны сконцентрировались на обсуждении двух договоров. Первый из них касался вопросов безопасности. Согласно ему, Украина должна была согласиться на нейтральный статус и отказаться от размещения на своей территории иностранных баз, получив определенные гарантии безопасности. В видении Киева гарантами должны были стать прежде всего западные государства, которые оказали бы ему поддержку в случае новой российской агрессии. Москва предлагала, чтобы в перечень гарантов вошла не только Россия, но и, например, Беларусь. Другое соглашение касалось "взаимного уважения культур" – в нем говорилось, в частности, о способах решения "языкового вопроса" в Украине.

Украинская и российская делегации на переговорах весной 2022 года / Фото: Associated Press

А через две недели после очной встречи двух делегаций появляется еще один документ, датированный уже 15 апреля 2022 года. К слову, именно в этот день случился прорыв на "Азовсталь" в Мариуполе, а российские военные убивали как украинских защитников, так и обычных гражданских. В эти же даты все увидели, что оккупанты наделали на Киевщине, сколько людей убили там, изнасиловали, покалечили. Так что переговоры тогда в принципе были невозможны.

Источники ВВС и в Киеве, и в Москве утверждали: ни на одном из этапов недолгих переговоров Россия и Украина совсем не были близки к тому, чтобы Путин и Зеленский сели за стол. А без этой встречи достичь реальных договоренностей было априори невозможно. Тем не менее, Путин тыкал в глаза всем непонятные бумажки с непонятным статусом, постоянно подчеркивая, что Россия такая святая, хочет переговоров, а украинцы уперлись.

Впоследствии президент Украины издал указ и 30 сентября 2022 года Зеленский ввел в действие решение СНБО о невозможности проведения переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным. Последний продолжает давить и говорить о переговорах, но параллельно отдает приказы обстреливать украинские города и убивать обычных гражданских. Цинизм зашкаливает, но тем не менее. Это для нас не новость.

Все детали секретного документа Путина

1 марта The Wall Street Journal сделал потрясающее заявление и опубликовал статью с полным текстом документа, которым Путин размахивал в 2022-2023 годах, но не сообщал настоящие детали никому. После прочитанного журналисты пришли к выводу, что проект мирного соглашения, разработанный вскоре после вторжения России, свидетельствует о том, что Украина оказалась перед угрозой превращения в кастрированное государство.

В документе, датированном 15 апреля 2022 года, описывается, как участники переговоров с обеих сторон стремились положить конец боевым действиям, согласившись превратить Украину в "постоянно нейтральное государство, не участвующее в военных блоках", запретив ей восстанавливать свои вооруженные силы при поддержке Запада, а Крым, мол, останется под российским триколором.

Также читайте Мирные переговоры Украины и России в Стамбуле: Эрдоган выступил с предложением

Теперь Украина заявляет, что не начнет мирные переговоры, пока Россия полностью не выведет войска из страны. Два года войны расставили точки над и: украинское общество против любого мирного соглашения, а Зеленский предупредил, что любое прекращение боевых действий или "замораживание" конфликта просто позволит России перевооружиться и впоследствии вернуться в Украину снова, чтобы продолжать страшную войну.

Кроме этого, в проекте соглашения говорится, что Украина может вступить в ЕС, но должна забыть о НАТО и вообще любых военных союзах, ну и отказаться от поставок иностранного оружия.

Чего требовала Россия?

Прежде всего, Россия требовала, чтобы Вооруженные силы Украины сократили до такого размера, до которого она диктует. Путин хотел ограничить все – от численности войск и танков до максимальной дальности стрельбы украинских ракет. Если в цифрах, то Россия хотела, чтобы в украинской армии в мирное время было не более 85 тыс. военных, 342 танка, 519 артиллерийских орудий. А дальность ракет ограничить до 40 км. В то же время Украина хотела 250 тыс. военнослужащих, 800 танков и 1900 артиллерийских орудий.

Крымский полуостров, уже оккупированный Россией, Путин потребовал оставить под влиянием Москвы и не считать нейтральным. РФ также настаивала на том, чтобы русский язык действовал наравне с украинским в правительстве и судах, что, согласно проекту документа, не было поддержано Киевом. На этот пункт, кстати, обратите внимание те, кто говорят "какая разница". Как видите, разница есть. Это одно из условий Путина для окончания войны. Для него важно, чтобы русский язык был везде, а он мог потом прикрываться, что "идет защищать русскоязычное население".

Ну а еще, судя по всему, "пуйло" очень боится попасть в Гаагу, потому что якобы в документ о мирных условиях окончания войны добавил, что Международный уголовный суд не должен расследовать военные преступления оккупантов в Украине. И это тоже очень важный момент. То есть они убивали, насиловали, издевались, а их даже судить не должны?!

А вот вопрос о будущем востока Украины, так называемой "Л/ДНР", захваченной и оккупированной Россией еще с 2014 года, не был включен в проект. Об этом, мол, должны были говорить с глазу на глаз Путин и Зеленский.

Владимир Путин / Фото: Associated Press

Напомним, что в декабре 2023 года американское издание The New York Times сообщило со ссылкой на источники, что российский диктатор якобы посылает "сигналы" Западу о желании "заморозить" войну против Украины и начать переговоры. В публикации говорилось, что по словам двух близких к Кремлю бывших российских высокопоставленных чиновников, а также американских и международных чиновников, Путин предлагает "заморозить" боевые действия на нынешних линиях. Но по факту это означает, что Россия вскоре вернулась бы снова, верить Путину давно невозможно. Не видит смысла говорить с кремлевским диктатором и президент Украины, и называет слабое место Путина.

Так что ни о каких переговорах на условиях России и речи быть не может. Украинцы никогда не простят того, что здесь натворили оккупанты.

Ну, а еще вопрос: как человек, желающий переговоров, может хвастаться и угрожать применить против гражданских все новое и новое смертоносное оружие? Как во время обращения к Федеральному собранию, когда Путин принялся рассказывать, что на боевое дежурство выводится новый вид баллистических ракет "Сармат", и что скоро все увидят их в действии? Или то, как он гордился, что Россия нанесла удар по столице ракетой "Циркон"? Или главная пугалка – ядерный шантаж.

За эти два года войны Украина много раз слышала вопрос, не время ли садиться за стол переговоров. Всем этим "миротворцам" просто нужно приехать и посидеть под ракетами или в окопе на линии фронта. России нельзя простить тысячи убийств наших военных и обычных гражданских украинцев: взрослых и детей. Насколько реален мир сейчас и – главное на условиях Украины, Зеленский объяснял 25 февраля во время своей пресс-конференции, приуроченной к двум годам полномасштабной войны, а по факту – десятилетней.

К слову, как только документ попал в руки журналистов, так из ниоткуда вылез "говорящий рот" Путина — Песков. Он заявил, что опубликованный проект соглашения об окончании войны давно неактуален и отметил, что условия изменились. На что изменились – не ясно.

Читайте также: