Как Путин подталкивает Запад к переговорам: военные маневры Китая, ядерные угрозы России и Беларуси и "мирные" планы

Путин вроде бы готов к договоренности о прекращении огня и заморозке войны на сегодняшней линии фронта, потому что вроде бы имеющихся территориальных достижений для Кремля пока достаточно, чтобы продать это русскому народу.

Такую новость в пятницу, 24 мая, опубликовало издание Reuters, ссылаясь на четырех человек, работающих или работавших с Путиным на высшем политическом или бизнес-уровне (на самом деле пятерых, но один источник не подтвердил готовность заморозить войну на сегодняшних рубежах). Спикер Путина Песков в комментарии Reuters сказал, что Россия "открыта к диалогу для достижения своих целей и не хочет вечной войны". Однако главное в этом ответе – это "достижение своих целей", от которых Москва не отказывается. Поэтому "эксклюзивная" информация Reuters, как представляет ее это издание, не является сенсацией. Мы это слышали уже множество раз, как от самого Путина, так и его приближенных лиц и спикеров.

Гораздо интереснее, когда и в каком контексте появилась эта "эксклюзивная" новость. За несколько часов до этого, в пятницу, 24 мая, западные СМИ, со ссылкой на совместный "консенсус", распространили новости, что КНР и Бразилия поддерживают проведение мирной конференции, которую признала бы как Украина, так и Россия. Этот документ под названием "консенсус" опубликовал МИД Китая после встречи главы МИД КНР Ван И с главным советником президента Бразилии по вопросам международной политики Чельсо Аморимом. И все это происходит после двухдневного визита Путина в Китай 16-17 мая.

Нетрудно догадаться, что эти действия скоординированы в канун 50-го саммита G7 в Италии 13-15 июня, первого учредительного саммита формулы мира президента Зеленского в Швейцарии 15-16 июня и юбилейного Вашингтонского саммита НАТО 9-11 июля. Все это подогревается масштабными военными учениями Китая вокруг Тайваня, прямыми угрозами КНР в адрес Японии, и визитом Путина в Лукашенко, где он обсуждал участие Беларуси в российских военных учениях с отработкой тактического ядерного оружия. Вдобавок, в МИД Эстонии заявили, что в ночь на 23 мая российская пограничная служба "в одностороннем порядке сняла световые буи, установленные Эстонией для демаркации границы с Россией на реке Нарва".

Страны "оси зла" повышают ставки. Как на это реагирует Запад и чем он ответит? Читайте дальше в этом тексте ТСН.ua.

Игра в переговоры: чего действительно хочет Путин

Официально о готовности Кремля к переговорам от самого Путина, Лаврова и других российских представителей мы слышим ежедневно. Однако, наряду с этим со стороны Москвы постоянно раздаются тезисы о "стамбульских договоренностях", "территориальных реалиях" и "предоставлении гарантий безопасности самой России".

Тезис о "стамбульских договоренностях" Путин повторяет уже год. Впервые кремлевский "фюрер" сказал об этом в июне 2023 года, когда из Киева в Санкт-Петербург приехала делегация из стран Африки – Замбии, ЮАР, Египта, Конго, Сенегала, Уганды и Союза Коморских островов – со своим "мирным" планом, чтобы склонить стороны к переговорам. Тогда их совместные "мирные" инициативы, которые сводились к тому, что "мир лучше войны", презентовал президент ЮАР Сирил Рамафоза.

Тогда же на камеры Путин демонстрировал вроде бы "парафированные киевской делегацией" в Стамбуле весной 2022 года документы, когда российские войска еще стояли под Киевом, которые предполагали, как об этом в марте уже 2024 года написала The Wall Street Journal: отказ Украины от вступления в НАТО (при этом относительно членства Украины в ЕС Москва вроде бы не возражала); сокращение численности украинской армии; расширение использования русского языка; и сохранение оккупированного украинского Крыма под контролем России

Однако, если бы наша делегация действительно подписала такой план "капитуляции", Путин не просто демонстрировал бы эти бумажки, но и показал бы на камеры крупным планом подписи тогдашних украинских переговорщиков. К тому же, не стоит забывать, что весной 2022 года Кремль также требовал "демилитаризации" и "денацификации" Украины, о чем уже сейчас не упоминает, наряду с всеукраинским референдумом (который должны были принять ВРУ и государства-гаранты) о договоре между Киевом и Москвой, который также должен включать статус Крыма, который решался бы на переговорах в течение 15 лет.

То есть, как видим, Кремль постоянно меняет свои "хотелки", потому что на самом деле не заинтересован в каких-либо реальных переговорах, кроме полной капитуляции Украины. Однако, вместе с этим, появляются и новые требования, такие как "признание территориальных реалий". Впервые об этом мы услышали накануне молниеносного контрнаступления Сил обороны Украины в Харьковской и Херсонской осенью 2022 года. В то время, как уже множество раз писал ТСН.ua, Запад тоже активно склонял нас к переговорам. Об этом, в частности, публично говорил тогдашний глава Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли. Именно с этим в Киев в начале ноября 2022 приезжал советник Байдена по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан.

Пока Москва публично настаивает в начале перегоров (но не с Украиной, а с США и коллективным Западом) на основе "признания территориальных реалий". То есть они подразумевают: "что наше сейчас, это наше, а что дальше – мы об этом еще поговорим". Сейчас у российской армии на поле боя есть очевидное преимущество. Как пишет The New York Times, российские войска в последние недели продвигаются по всей линии фронта, иногда захватывая то, что украинцы отвоевали в упорных боях в 2023 году.

"Во время неожиданного наступления Москва получила самые большие территориальные достижения с конца 2022 года. Это трезвая ситуация для Украины, которая может ударить по моральному духу ее солдат и испортить настроение общества. Аналитики говорят, что Россия, скорее всего, увеличит свои успехи в ближайшие месяцы, пока Украина ждет пока американская военная помощь прибудет на поле боя", — отмечает издание.

Однако по мере поступления западной военной помощи и продолжающейся у нас мобилизации положение Сил обороны Украины на фронте будет улучшаться. К тому же, несмотря на попытки России наступать на Харьковщине, которые мы остановили, Москва, как бы она ни декларировала готовность к "вечной войне", все больше будет приближаться к наибольшему своему вызову — необходимости объявления очередной большой волны мобилизации после переназначения Путиным самого себя на пятый срок правления в России

Хотя все западные СМИ, эксперты и обозреватели декларируют, что замена Сергея Шойгу на экономиста Андрея Белоусова во главе Минобороны РФ – это сигнал о готовности Путина к долгой войне на истощение – по информации Financial Times к концу 2024 года России необходима новая большая волна мобил. Издание ссылается на публичные данные британской разведки о том, что ежемесячно Кремлю удается вербовать около 30-40 тыс. наемников, благодаря щедрым выплатам.

"Одноразовые бонусы при вступлении в армию теперь могут достигать $11 тыс., в дополнение к ежемесячной зарплате $2150-2700, что уже примерно в три раза превышает среднюю зарплату в России. Семьи солдат также получают большие выплаты в случае серьезных ранений или смерти", — отмечает Financial Times, добавляя, что в настоящее время кремлевский режим прибегает и к вербовке подозреваемых по уголовным делам в обмен на амнистию, потому что, наверное, уже всех осужденных из тюрем выгребли.

Помощь Китая: гарантии опасности

Однако деньги, очевидно, иссякают, и не только у Кремля. Вицепремьер Александр Новак уже сообщил, что российское правительство и дальше будет ограничивать экспорт бензина с 1 июля по 31 августа, чтобы остановить рост цен на топливо на заправках на фоне атак на российские нефтебазы и НПЗ. Вдобавок, Москва угрожает местью Запада за его решение перенаправить доходы от замороженных активов российского Центробанка (большинство из которых – около 190 млрд евро – хранится в бельгийском депозитарии Euroclear) в помощь Украине.

К тому же Китай, по словам британского министра обороны Гранта Шаппса, уже предоставляет или готовится предоставить России летальное оружие (до этого Пекин, как уже неоднократно писал ТСН.ua, помогал Москве обходить западные санкции, поставляя товары двойного назначения для российского ОПК)., сам сталкивается с огромными экономическими проблемами

Взять хотя бы решение о предоставлении Центробанком КНР $138 млрд пострадавшему от кризиса китайскому сектору недвижимости после того, как ряд китайских застройщиков объявил о дефолте. По сути, государство будет просто искупать простаивающую непроданную недвижимость. У России нет таких ресурсов, чтобы хоть как-то помочь Пекину, потому что за 2023 год весь объем взаимной торговли Китая и России составил $240 млрд. Однако это не мешает Пекину поддерживать Москву политически и дипломатично. Именно поэтому, очевидно, Кремль прибегает к параллельному повышению ставок.

С одной стороны, Путин, приезжая в Лукашенко в Минск в пятницу, 24 мая, говорит о готовности к переговорам, в то же время вспоминая совместные военные учения по применению тактического ядерного оружия.

"Россия никогда от этих переговоров не отказывалась. Более того, мы эти переговоры начали в Беларуси в свое время (первый раунд в Стамбул весной 2022 года состоялся именно в Беларуси – ред.), затем перенесли в Стамбул, вышли на договоренности… После этого, с подачи западных хозяев, была поставлена цель добиться стратегического поражения России на поле боя. Мы видим сейчас, что возобновились разговоры, что надо вернуться к переговорам. и исходя из сегодняшних реалий, сложившихся на земле", — заявил Путин на совместной пресс-конференции с Лукашенко в Минске.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал не доверять сигналам из Москвы о якобы готовности к переговорам и стремлении заморозить боевые действия. "Путин отчаянно пытается сорвать мирный саммит в Швейцарии 15–16 июня. Он боится его успеха. Путин пока не хочет прекращать свою агрессию против Украины. Только принципиальный и единственный голос глобального большинства может заставить его избрать мир вместо войны. Именно этого должен достичь саммит. мира. Вот почему он этого так боится", — дописал в соцсети Х Дмитрий Кулеба.

Однако, с другой стороны, представитель МИД Китая Ван Вэньбинь назвал "безосновательными и безответственными очернениями" заявления министра обороны Британии Шаппса, что КНР предоставляет России летальное оружие. "Вместо того чтобы лживо обвинять Китай, почему бы не рассмотреть роль Великобритании в вопросе Украины?" – отметил Ван Вэньбинь. И это вдобавок к тому, что Китай начал масштабные военные учения вокруг Тайваня, как раз во время инаугурации новоизбранного президента Тайваня Лай Цинте.

Все это совпадает с информацией американских СМИ, что Китай не примет участия в мирном саммите в Швейцарии, как и Бразилия, солидаризуясь с Россией. Тем более, что президент Байден, по информации Bloomberg, также не приедет на первый учредительный саммит формулы мира президента Зеленского в Швейцарию, давая этим пищу для "оси зла", что США не так уж заинтересованы в победе Украины. Хотя относительно определения "победы" у Киева и Запада всегда были разные мнения.

Взять хотя бы то, что США до сих пор не дают разрешения на удары их оружием непосредственно по целям на территории России. И на истребители F-16, которые скоро поступят на вооружение Украины, распространяется то же ограничение.

Более того, Пекин, как и Путин с Лукашенко, устроил военные учения вокруг Тайваня. Китайские чиновники заявили, что руководство Тайваня якобы подталкивает остров к войне с Пекином. По информации Минобороны Тайваня, КНР задействовал 49 истребителей и 19 кораблей ВМС и береговой охраны в течение 24 часов с 23 по 24 мая. Из этих 49 военных самолетов, 35 пролетели через середину Тайваньского пролива, де-факто нарушая границу между двумя сторонами.

Как видим, страны так называемой оси зла солидаризируются. К примеру, посол Китая в Японии на днях заявил, что "японский народ будет вовлечен в огненный ад" за поддержку Тайваня. И не зря пророссийский премьер Венгрии Виктор Орбан в свежем интервью в очередной раз сказал, что Россия не хочет нападать на страны НАТО, а лишь стремится захватить Украину, назвав войну конфликтом между "двумя славянскими народами". Да, эти заявления Орбан делает накануне выборов в Европарламент в начале июня. Правда, здесь он также отражает "хотелки" кремлевского "фюрера": "Дайте мне расправиться с Украиной сейчас, а потом я приду за вами".

Интересно, что выберут западные лидеры в угоду своим политическим рейтингам?

В заключение приведем тезис Кремля относительно "предоставления гарантий безопасности самой России". Следует напомнить, что еще осенью 2021 года, накануне полномасштабного вторжения в Украину, в Кремле в ультимативной форме говорили НАТО "собирать манатки" и забираться на границы 1997 года. Тем самым поднимая несколько волн расширения Альянса на Восток. То есть Путин хочет возвращения ко временам СССР и Варшавского договора, совпадающего с видением Китая, который также осуждает расширение НАТО и видит в этом причину нападения России на Украину.