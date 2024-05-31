Как армия Путина ведет разведку в Киеве: эксперты прокомментировали новые удары по столице

После ракетного удара по Киеву 31 мая военные эксперты рассказали о том, существует ли закономерность таких ударов, есть ли "формула", по которой путинская армия бьет по столице.

В комментарии для ТСН.ua бывший спикер Генштаба ВСУ, военный эксперт Владислав Селезнев и военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко рассказали о своих видениях ситуации.

"Я считаю, что действия враждебных сил нужно рассматривать как абсолютно рациональный подход. Враг наносит удары по тем объектам, где проведена разведка и доразведка. То есть действуют по такой "формуле": разведали – ударили ", — рассказывает Владислав Селезнев.

И продолжает: "Если мы говорим о приграничных территориях, то это касается нашего приграничья, нашего Харькова. Там в первую очередь убивают мирное население, пытаются создать атмосферу хаоса в регионе, заставляя выезжать мирное население в другие регионы нашей страны. Делается это для того, чтобы создать общественное напряжение".

К этому Владислав Селезнев добавляет: " Что касается ударов по Киеву, то враг знает о мощной системе ПВО и ищет возможности обойти ее и поразить те объекты, которые для него чрезвычайно важны. Очевидно, что эта ракетно-дроновая атака, которая сегодня произошла, поставила себе такую цель. Не думаю, что разведывали с помощью дронов. Они имели отвлекающую функцию, чтобы операторы ПВО были сосредоточены на них. Давайте вспомним - была первая воздушная тревога, во время которой наши мобильные группы работали по "шахедам", затем произошел удар ракетой "Искандер-К". Почему была не массированная атака? Возможно, потому, что такое решение со стороны российских оккупантов было наиболее рациональным. Но мы должны понимать, что у российской армии есть еще немалый запас ракет и возможности их производить".

Резюмируя, Селезнев говорит, что Киев, как и многие другие города, находятся в зоне риска.

"Безусловно, не очень приятная тенденция, если враг начинает бить "Искандерами" с территории Курской области. Так что наш Киев – в зоне риска, поэтому следует не пренебрегать сигналами воздушной тревоги ", — замечает эксперт.

Как враг ведет разведку в Украине

Касательно этого вопроса Владислав Селезнев высказал такое мнение: "Есть мнение, что 90% разведывательной информации берется из открытых источников. То есть речь идет об интернете, публикациях в медиа и прочем".

По словам Селезнева, у врага есть множество других инструментов разведки.

"Конечно, у россиян есть агентура. Время от времени СБУ отчитывается о "ждунах", шпионах, действующих в интересах Российской Федерации. Есть космическая разведка, есть аэроразведка. Время от времени не только в приграничных регионах, но и на Киевщине, в других центральных регионах выявляют разведывательные вражеские дроны. Враг ищет разные варианты, чтобы получить верифицированную информацию. Здесь не может быть иллюзий. Информация считается верифицированной, если она подтверждается несколькими источниками: космической и аэроразведкой, агентурой. Не может быть одного источника. Мы должны это учитывать.", — говорит эксперт.

Без "формулы", чтобы покошмарить

Военный эксперт Александр Коваленко придерживается несколько иного мнения об обстреле Киева.

"На самом деле какой-то формулы нет. Она отсутствует", — уверен Коваленко.

По его словам, российские оккупанты достаточно хорошо понимают, что у нас достаточно надежная защита столицы.

"И, скажем так, они могут ее прорвать, используя большое количество либо баллистических, либо гиперзвуковых ракет. То есть направить большое количество "Искандеров", направить одновременно большое количество "Кинжалов". А сделать этого они не смогут, потому что у них носителей" Кинжалов" меньше, чем у нас пусковых установок ЗРК Patriot. Так что на каждый "Кинжал" всегда найдется свой Patriot. Я имею в виду именно пусковые установки, которые защищают воздушное пространство Киева", — говорит эксперт.

И добавляет: "Системность обстрела территории Украины — они уже давно используют системность в полтора-две недели. Это связано с накоплением боекомплекта, подготовкой. Последний раз была небольшая пауза — 26-30 мая. С учетом того, что они использовали ограниченный боекомплект ракет Х-101. Например, 26 мая их было использовано 12, а 30 мая они использовали 11. Это ограниченный боекомплект, но использование было чаще. С оглядкой на эту тенденцию, они могут перейти к тому, что происходило в мае-июне 2023 года Они пытались производить обстрелы каждые 2-3 дня небольшим количеством, но комбинированной номенклатурой".

Резюмируя, эксперт говорит: "Касательно нынешнего удара по Киеву. Запустить аэробалистическую ракету "Искандер-К", которая сбивается почти всей номенклатурой наших средств ПВО – это произошло скорее всего для того, чтобы покошмарить, подержать в нервном состоянии. Было понятно, что ее собьют".

Ранее сообщалось о том, что США разрешили Украине бить по РФ предоставленным оружием. .

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