Как ПВО Украины продержалось в начале вторжения РФ: Коваленко рассказал детали

Эксперт рассказал, что в начале полномасштабной войны "потенциал россиян очень быстро закончился, его не хватило для того, чтобы уничтожить нашу ПВО".

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко рассказал, как Украина продержалась в первые месяцы полномасштабного вторжения РФ под вражескими ударами без помощи партнеров.

Коваленко объяснил все в комментарии для ТСН.ua.

Эксперт отметил, что сейчас, когда Украина получает современные средства ПВО от партнеров, эффективность обороны значительно возросла и составляет около 90% сбитых вражеских целей. А в начале полномасштабной войны продержаться государству под воздушными атаками помогла, в частности недооценка россиянами украинских возможностей.

"Во-первых, россияне недооценили наши возможности. Они переоценивали возможности своей авиации, заходили вглубь нашей территории для осуществления бомбовых и ракетных ударов. Эти самолеты и вертолеты уничтожались", — заметил Коваленко.

Он добавил, что оккупанты переоценили свои и недооценили возможности украинцев. Так, украинские операторы имели опыт в защите неба благодаря тренировкам и очень быстро получили также боевой опыт.

"Потенциал россиян очень быстро закончился, его не хватило для того, чтобы уничтожить нашу ПВО. Именно за счет истощения российского ракетного потенциала мы смогли одновременно повышать эффективность противодействия", – пояснил обозреватель.

Он отметил, что на сегодняшний день россияне не могут ежедневно наносить по Украине по 100-150 ракетных ударов, а делают это ограниченным боекомплектом или с большими паузами.

"Это позволило нам не только продержаться, но и компенсировать потери, создать еще более эффективную и надежную ПВО с учетом нашего опыта", – сказал Коваленко.

Напомним, российские захватчики в ночь на 25 мая в очередной раз атаковали Украину дронами-камикадзе Shahed-136/131. Силы украинской ПВО уничтожили все 36 запущенных врагом дронов.

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