Как работает коррупция на закупках продовольствия в Минобороны: подробности и примеры от экспертов

Компании, поставляющие продукты ВСУ, работают по накатанной схеме уже тридцать лет.
Компании, которые поставляли продукты для ВСУ по завышенным ценам раньше, теперь пытаются работать под новой вывеской. Как утверждают эксперты, по такой схеме они работают уже тридцать лет: в этот год выходят с одной ООО, в следующем полугодии — с другой.
Об этом говорили в эфире "Нічної варти" главный редактор издания "Наши деньги" Юрий Николов и член Антикоррупционного совета при Минобороны Татьяна Николаенко.
В частности, Юрий Николов привел пример "Актив компани", скандальный контракт которой стал первым из известных.
“Я когда эту фирму смотрел в "єКонтроль", открыл основателей. Первым в этом списке был человек, работавший в одесском воинторге – это госпредприятие Министерства обороны. Прошло несколько лет, его сменил человек, несколько лет до того работавший в житомирском воинторге. Меняются люди из системы. Бизнесмены, пришедшие из самого Минобороны, все знают друг друга. Это свой человек, который может найти начпрода в конкретной воинской части, договориться с ним", – объяснил эксперт.
По словам Татьяны Николаенко, на "вершине айсберга" стоят три большие семьи, пулы компаний, в которых есть десятки разных юридических лиц, которые с периодичностью раз в год меняются и заходят либо в прямые договора, либо в тендеры.
“Сейчас "Актив компани" не заходила, заходила "РГК". Это Татьяны Глиняной группа компаний, а Татьяна Глиняная... Когда заходишь на совещание в Минобороны, перед тобой сидят военные, обсуждающие, нужно ли из каталога изымать телятину и индюшатину, или все-таки оставить, а потом кто-то бросает — а вы знаете, что Глиняная строит очередную 5-звездочную гостиницу в Хорватии? А все такие – так это же не первая! Все в курсе. А яйца – в килограммах!” – прокомментировала она.
Эксперт подчеркнула, что такие компании зарабатывали десятки миллиардов ежегодно, а за несколько месяцев в этом году было сэкономлено 5 млрд.
“В начале года они пересматривали дополнительные сделки цены на ряд продуктов. Если килограмм растворимого кофе стоил 700 грн, его сбивали до 500 грн. Если речь шла о пакетированном чае – с 300 до 150 грн. Кофе в стиках – это не осетр, это то, что солдат берет с собой в окоп, то, что закупается. И на этом кофе разница в 200 грн, которая сбивается путем переписки дополнительным соглашением”, — объяснила происхождение сверхприбылей Татьяна Николаенко.
▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео "Скандальные закупки Минобороны! Сколько у нас воровали на "золотых" яйцах?"
Напомним, Государственная аудиторская служба официально подтвердила, что у Минобороны закупали куриные яйца по 17 грн за штуку.
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