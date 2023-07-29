Как работает коррупция на закупках продовольствия в Минобороны: подробности и примеры от экспертов

Компании, которые поставляли продукты для ВСУ по завышенным ценам раньше, теперь пытаются работать под новой вывеской. Как утверждают эксперты, по такой схеме они работают уже тридцать лет: в этот год выходят с одной ООО, в следующем полугодии — с другой.

Об этом говорили в эфире "Нічної варти" главный редактор издания "Наши деньги" Юрий Николов и член Антикоррупционного совета при Минобороны Татьяна Николаенко.

В частности, Юрий Николов привел пример "Актив компани", скандальный контракт которой стал первым из известных.

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“Я когда эту фирму смотрел в "єКонтроль", открыл основателей. Первым в этом списке был человек, работавший в одесском воинторге – это госпредприятие Министерства обороны. Прошло несколько лет, его сменил человек, несколько лет до того работавший в житомирском воинторге. Меняются люди из системы. Бизнесмены, пришедшие из самого Минобороны, все знают друг друга. Это свой человек, который может найти начпрода в конкретной воинской части, договориться с ним", – объяснил эксперт.

По словам Татьяны Николаенко, на "вершине айсберга" стоят три большие семьи, пулы компаний, в которых есть десятки разных юридических лиц, которые с периодичностью раз в год меняются и заходят либо в прямые договора, либо в тендеры.

“Сейчас "Актив компани" не заходила, заходила "РГК". Это Татьяны Глиняной группа компаний, а Татьяна Глиняная... Когда заходишь на совещание в Минобороны, перед тобой сидят военные, обсуждающие, нужно ли из каталога изымать телятину и индюшатину, или все-таки оставить, а потом кто-то бросает — а вы знаете, что Глиняная строит очередную 5-звездочную гостиницу в Хорватии? А все такие – так это же не первая! Все в курсе. А яйца – в килограммах!” – прокомментировала она.

Эксперт подчеркнула, что такие компании зарабатывали десятки миллиардов ежегодно, а за несколько месяцев в этом году было сэкономлено 5 млрд.

“В начале года они пересматривали дополнительные сделки цены на ряд продуктов. Если килограмм растворимого кофе стоил 700 грн, его сбивали до 500 грн. Если речь шла о пакетированном чае – с 300 до 150 грн. Кофе в стиках – это не осетр, это то, что солдат берет с собой в окоп, то, что закупается. И на этом кофе разница в 200 грн, которая сбивается путем переписки дополнительным соглашением”, — объяснила происхождение сверхприбылей Татьяна Николаенко.

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Напомним, Государственная аудиторская служба официально подтвердила, что у Минобороны закупали куриные яйца по 17 грн за штуку.

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