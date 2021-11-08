Как работает "реестр педофилов": кто имеет к нему доступ и почему извращенцы и дальше подстерегают малышей

Как работает "реестр педофилов": кто имеет к нему доступ и почему извращенцы и дальше подстерегают малышей

"Реестр педофилов" в Украине работает пока в тестовом режиме.

Учителя танцев из Ровенской области обвиняют в растлении несовершеннолетних. Его уже приговорили к 5-ти годам за решеткой, но приговор еще не вступил в силу. Родители девочки, адвокат потерпевших и прокуратура – просят внести 21-летнего учителя в так называемый "реестр педофилов", чтобы он больше не мог работать с детьми.

О том, смогут ли это сделать и при каких условиях – 8 ноября идет речь в сюжете ТСН.19:30.

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"Оставлял после уроков одну, пытался поднять на руки, щупал за ягодицы", — рассказывает мать девочки.

Родители забрали ребенка из кружка, а об учителе сообщили в школу, где он и преподавал танцы, но никаких реакций не последовало.

На 10-летие родители подарили дочери телефон. Там — среди удаленных — мать и увидела ужасные фотографии. На них – фотографии учителя в обнаженном виде.

По словам женщины, учитель присылал 10-летней девочке свои порнографические фото и видео, требовал такие и от нее.

Во время встречи с родителями учитель танцев объяснил, что мол его аккаунт взломали. Но после задержания копы выяснили – память телефона преподавателя просто забита порнографией.

А вот сестры Лиза и Катя с Киевщины, когда умерла их мама – стали жертвами сексуального развращения со стороны отца. Отец же крестный продавал интим с девушками другим мужчинам. Сейчас девочкам 15 и 16 лет. Первый половой акт был, когда старшей было 8 лет.

"На счету маленьких девочек более 40 человек, которые были задействованы в их жизни как насильники", — рассказывает опекун детей Наталья Чеснова.

В настоящее время продолжаются суды. Так называемый крестный в СИЗО, а вот отец – в розыске. Сестры продолжают жить в страхе. Ибо нет запрета суда отцу к ним приближаться. А он их разыскивает через мессенджеры.

На свободе и учитель танцев из Ровенской области. Ибо приговор еще не вступил в законную силу, а кроме того, суд освободил его от отбывания наказания. Потому что перед приговором он якобы раскаялся.

В настоящее время адвокат пострадавших и прокурор ожидают, что в решении суда будет пункт о внесении преподавателя танцев в реестр педофилов.

Учителя танцев из Ровенской области обвиняют в растлении несовершеннолетних

"Это является определенным предохранителем для повторного совершения данных преступлений", — говорит прокурор Здолбуновской окружной прокуратуры Ирина Столярчук.

"Реестр педофилов" в Украине работает пока в тестовом режиме. Доступ к нему имеют пока только должностные лица Минюста и правоохранители. И все же можно отправить запрос и узнать, есть ли конкретное лицо, которое принимают на работу с детьми, в этом реестре.

В настоящее время в реестре всего 227 человек. Отца Лизы и Кати из Киевщины в этом реестре нет, как и так называемого крестного. Нет там и учителя танцев из Ровенской области. Ибо включить в реестр педофилов могут только осужденные, если это указано в приговоре, или отдельным определением по ходатайству прокуроров.

Напомним:

В поселке Благодатное на Волыни задержали 63-летнего мужчину , подозреваемого в изнасиловании 7-летней девочки. О случившемся ребенок решился рассказать папе за несколько месяцев. Мужчина сразу обратился в полицию.

, подозреваемого в изнасиловании 7-летней девочки. О случившемся ребенок решился рассказать папе за несколько месяцев. Мужчина сразу обратился в полицию. А 18-летний житель Одесской области приговорен к 9 годам лишения свободы. Его признали виновным в покушении на изнасилование несовершеннолетней девушки и воровстве.

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