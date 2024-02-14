Как работает схема взяток в судах: сколько стоит "решить" дело и через кого их "заносят"

Скандальные судьи продолжают судить.
Как судьи в Украине по заказу разбираются с "неудобными людьми" и уничтожают судьбы простых и не очень простых украинцев, и обычно остаются безнаказанными и нередко — богатыми.
Все это проект расследований Хапуга.UA рассказывает на примере дела судьи Петрика, задержанного на "горячем" еще в 2016 году. Но он на свободе, а арестованное имущество помогла "разморозить" его коллега — судья того же Апелляционного суда города Киева.
Несовершенство в реформе судебной системы привело к трагическим последствиям всеукраинского масштаба. Суды власти используют как рычаг давления на "неудобных" людей. Таких как, например, разведчик Роман Червинский, СБУ-шник Дудин, военный генерал Марченко, олигархи Коломойский, Жеваго и многие другие.
Список жертв судебных жерновов постоянно увеличивается. При этом сами судьи, руками которых уничтожают судьбы простых и не очень простых украинцев, обычно остаются безнаказанными и нередко богатыми. Впрочем, будет ли так всегда?
Показательная скандальная история со взяткой в 5 тысяч
Эту печально известную в судейско-юридических кругах таксу установил судья апелляционного суда города Киева Игорь Петрик. Этого судью сотрудники НАБУ задержали на "горячем" в 2016 году. Прямо в стенах Киевского апелляционного административного суда он якобы взял 5 тысяч долларов за решение в интересах частной компании, судившейся с Министерством экологии. Самое удивительное это то, как Петя объяснил происхождение меченых денег. Мол, попросил в долг у своего помощника, но и не подозревал, что это, оказывается, взятка. Просто так совпало.
“Именно в день до этого я просил у займы у помощника. И когда он действительно давал мне деньги, я понимал, что он дает мне в займы. Я и представить не мог, что он пошел, взял эти средства, как квалифицирует это прокуратура, как взятку, и принес мне эти средства”, — объяснял Петрик.
Дело Петрика до сих пор на рассмотрении в Высшем антикоррупционном суде — процесс длится более семи лет. Сам он давно на свободе. Все имущество и участки его семьи были арестованы. Но арест помогла снять коллега Петрика — судья того же Апелляционного суда города Киева Татьяна Росик, ныне известная как Кагановская.
Госпожа Кагановская, она же Росик, работает судьей уже более 20 лет и является едва ли не рекордсменкой по количеству заявлений о нарушении регламентов, норм, правил и судейской этики. Фигурантка многих громких скандалов, Росик, оказывается, еще и занимает почетное место в базе Миротворец, что исследует признаки преступлений против национальной безопасности Украины, мира и международного права.
За что эту слугу Фемиды поставили в одну строчку с врагами и предателями Украины? И какое состояние нажила судья Кагановская-Росик за годы непрерывной службы – проект Хапуга.ua расскажет отдельно, а сейчас — возвращаемся к другим хапугам.
Скандальные судьи продолжают судить в КАС
В этой истории важно, что оба скандальных судьи — Петрик и Кагановская-Росик — несмотря на все до сих пор продолжают судить в КАС. Неудивительно, что мода, заведенная ими, — мода на безнаказанность и странные места для взяток, — не только прижилась, но и носит все более экзотические формы.
О деньгах в свертках из кофе и виски и самом резонансном деле — будет дальше, а сейчас — свидетельство эксперта, который 20 лет работает адвокатом и лично знает, как и сколько нужно “заносить”:
"Самое распространенное, это через своих бегунков — обычно это работница канцелярии, которая потом передает помощнице судьи, а та уже судье. Здесь действует принцип через баб передавать. Напрямую в кабинет уже даже я не заношу давно, потому что все боятся НАБУ. У меня был случай, когда делали "благодарность" в виде "закладки", в прямом смысле. Однажды даже делал "закладку" под плитой на кладбище. Средние расценки — это пять тысяч, если не резонанс и суд городской. Если какой-нибудь районный, то меньше получится. Так повелось, что слово “благодарочка” имеет свой эквивалент — пять тысяч долларов, можно даже сумму не проговаривать”.
Слова нашего инсайдера и общепринятое мнение о разгуле коррупции в судах косвенно подтверждают данные Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Только за прошедший год САП вручила подозрение за взятки 16 судьям. И это — только верхушка айсберга, ведь поймать судью за “позолоченную” руку крайне тяжело.
"Как прокурорские работники, так и работники правоохранительных органов, судьи любых судов, они все юристы, они хорошо владеют законами и нормативно-правовой базой. Также они хорошо знают о методах и способах проведения расследований. Проведение слияния информации и другое. Они строят схемы, при которых их труднее разоблачать. Назначают встречи в необитаемых местах, проверяют наличие прослушивающих устройств, смену мобильных номеров, дополнительные телефоны. Часто деньги берут и при принятии законных решений. Простой человек с улицы к судье никогда не приходит. Тебе клиент сколько платит, три-две тысячи долларов в час, а я буду целое дело решать? Он понимает риски. Это зависит от платежеспособности. Бутылку виски принесешь и все”, — рассказал заместитель руководителя САП Андрей Синюк.
Дела о мобилизации и уклонистах
Большую популярность среди взяточников приобрели дела о мобилизации, точнее судебные решения, легализующие уклониста.
"Судья получил неправомерную выгоду в сумме 1500 долларов США, за это обещал принять решение в пользу лица, а этот человек использовал это решение для уклонения от мобилизации", — рассказал Андрей Синюк.
Речь идет о судье Боярского Белгород-Днестровского районного суда Одесской области. Взяли его на одной взятке, а вот дел для легалайза уклонявшихся принял он много, поэтому расследование будет долгим. Сам судья пока в изоляторе временного содержания, совсем диссонирующий с привычной ему жизнью — дорогими сигарами и отдыхом на курортах в Эмиратах.
Минская исправительная колония в Черниговской области — единственное в Украине заведение, где мотают срок уже осужденные работники судебно-прокурорской ветви и правоохранители. Заключенных прокуроров пока нет, а вот судьи четыре.
В каких условиях сидят слуги Фемиды
Камеры на двоих и на четверых, у каждого есть свой планшет в камере, а вот телефоны только в специальной комнате, такая на каждом этаже. Мультиварки, микроволновки — это все позволяют, хотя их здесь кормят. Есть аквариум. Пристраиваются здесь и к новой профессии — рабочий день проходит в швейке. 314 осужденных отбывает наказание. Если говорить о судьях, говорят, то вообще к ним нет вопросов. Да и их всего четыре человека.
Готов с нами поделиться своим опытом из осужденных хапуга, судья Межгорского районного суда Закарпатской области Антон Гайдур. Посадили судью на пять лет, полтора он уже отбыл.
“Взятка, именно она. 15 тысяч гривен. Чтобы я принял решение по гражданскому делу в пользу истца. Заходит мужчина, назначает встречу, через кого-то, через знакомых, близких. Те просят принять этого человека, он приходит и просится, что помогите, помогите, я ся отблагодарю, я ся отблагодарю. И слабоволее характера. Психологический аспект играет очень большую роль, надо сразу отказываться, не нужны никакие встречи, независимо от того, кто тебя просит, или кум, или брат, или сват. Я сказал, что приму объективное законное решение, он сказал, что отблагодарит, я согласился, отблагодарясь, то отблагодари. Этот же истец зашел ко мне в кабинет, я попросил его выйти в другой кабинет, начал с ним разговор, он говорит мне: здесь то, что я обещал. Положил в папку и сразу вышел. И через минутку уже НАБУ, восемь-десять человек с камерами и все”, — рассказал Антон Гайдур.
Господин Гайдур немного лукавит о "липких" руках — ведь ему благодарность передали в коробке с пластилином на шесть цветов. Судья жалуется — берут на таких взятках, что за профессию стыдно.
“Апелляционный суд высшая антикоррупционная палата постановила Мукачевского судью Пака, там две тысячи гривен. И сел на 5 лет", — говорит Антон Гайдур.
Готовят в Минской колонии камеры еще под четырех судей
Здесь следят за новостями. Это также судьи Киевского апелляционного суда, именно того суда, который завел практику на среднюю взятку в 5 тысяч долларов.
29 ноября 2023 на взятке были пойманы: Виктор Петрович Глиняный, Юрий Михайлович Слива, Игорь Григорьевич Паленик и Вячеслав Викторович Дзюбин. Именно эта коллегия рассматривала одну из апелляций по скандальному делу Богуслаева по "Мотор Сич". На четырех они получили 35 тысяч долларов, разделили "по-братски". Именно за такую сумму коллегия должна была снять арест с двух самолетов частной компании, непосредственно связанных с "Мотор Сичью". Самый интересный в этой четверке судья Глиняный именно он чаще всего коллегировал в заседаниях с судьями Петриком и Татьяной Кагановской-Росик.
То, как задерживали этих четырех судей, похоже на анекдот. Каждый получил свою долю разным способом: в коробке из-под виски, в свертке из-под кофе, в буклете интернет-провайдера.
Доказательств у НАБУ и САП предостаточно. Видеозаписи, телефонные договорняки. Впрочем, заедет ли эта четверка хапуг в камеры Минской колонии, точно сказать пока не можем.
С учетом судейского опыта "отмазывания" друг друга, они все еще сохраняют шанс на безнаказанность. В конце концов, к примеру, та самая скандальная судья Кагановская-Росик, спасавшая беркутовцев и взяточника Петрика, до сих пор работает в Апелляционном суде Киева. Работает, кстати, не просто так — а за большую зарплату из бюджета. Впрочем, достаточно ли ее зарплаты на роскошь? Ответы расскажем в следующих выпусках проекта расследований Хапуга.ua.
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