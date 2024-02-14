Как работает схема взяток в судах: сколько стоит "решить" дело и через кого их "заносят"

Как судьи в Украине по заказу разбираются с "неудобными людьми" и уничтожают судьбы простых и не очень простых украинцев, и обычно остаются безнаказанными и нередко — богатыми.

Все это проект расследований Хапуга.UA рассказывает на примере дела судьи Петрика, задержанного на "горячем" еще в 2016 году. Но он на свободе, а арестованное имущество помогла "разморозить" его коллега — судья того же Апелляционного суда города Киева.

Несовершенство в реформе судебной системы привело к трагическим последствиям всеукраинского масштаба. Суды власти используют как рычаг давления на "неудобных" людей. Таких как, например, разведчик Роман Червинский, СБУ-шник Дудин, военный генерал Марченко, олигархи Коломойский, Жеваго и многие другие.



Список жертв судебных жерновов постоянно увеличивается. При этом сами судьи, руками которых уничтожают судьбы простых и не очень простых украинцев, обычно остаются безнаказанными и нередко богатыми. Впрочем, будет ли так всегда?

Показательная скандальная история со взяткой в 5 тысяч

Эту печально известную в судейско-юридических кругах таксу установил судья апелляционного суда города Киева Игорь Петрик. Этого судью сотрудники НАБУ задержали на "горячем" в 2016 году. Прямо в стенах Киевского апелляционного административного суда он якобы взял 5 тысяч долларов за решение в интересах частной компании, судившейся с Министерством экологии. Самое удивительное это то, как Петя объяснил происхождение меченых денег. Мол, попросил в долг у своего помощника, но и не подозревал, что это, оказывается, взятка. Просто так совпало.

Андрей Синюк / Фото: ТСН.ua

“Именно в день до этого я просил у займы у помощника. И когда он действительно давал мне деньги, я понимал, что он дает мне в займы. Я и представить не мог, что он пошел, взял эти средства, как квалифицирует это прокуратура, как взятку, и принес мне эти средства”, — объяснял Петрик.



Дело Петрика до сих пор на рассмотрении в Высшем антикоррупционном суде — процесс длится более семи лет. Сам он давно на свободе. Все имущество и участки его семьи были арестованы. Но арест помогла снять коллега Петрика — судья того же Апелляционного суда города Киева Татьяна Росик, ныне известная как Кагановская.

Татьяна Росик, ныне известная как Кагановская / Фото: ТСН.ua

Госпожа Кагановская, она же Росик, работает судьей уже более 20 лет и является едва ли не рекордсменкой по количеству заявлений о нарушении регламентов, норм, правил и судейской этики. Фигурантка многих громких скандалов, Росик, оказывается, еще и занимает почетное место в базе Миротворец, что исследует признаки преступлений против национальной безопасности Украины, мира и международного права.



За что эту слугу Фемиды поставили в одну строчку с врагами и предателями Украины? И какое состояние нажила судья Кагановская-Росик за годы непрерывной службы – проект Хапуга.ua расскажет отдельно, а сейчас — возвращаемся к другим хапугам.

Скандальные судьи продолжают судить в КАС

В этой истории важно, что оба скандальных судьи — Петрик и Кагановская-Росик — несмотря на все до сих пор продолжают судить в КАС. Неудивительно, что мода, заведенная ими, — мода на безнаказанность и странные места для взяток, — не только прижилась, но и носит все более экзотические формы.



О деньгах в свертках из кофе и виски и самом резонансном деле — будет дальше, а сейчас — свидетельство эксперта, который 20 лет работает адвокатом и лично знает, как и сколько нужно “заносить”:

"Самое распространенное, это через своих бегунков — обычно это работница канцелярии, которая потом передает помощнице судьи, а та уже судье. Здесь действует принцип через баб передавать. Напрямую в кабинет уже даже я не заношу давно, потому что все боятся НАБУ. У меня был случай, когда делали "благодарность" в виде "закладки", в прямом смысле. Однажды даже делал "закладку" под плитой на кладбище. Средние расценки — это пять тысяч, если не резонанс и суд городской. Если какой-нибудь районный, то меньше получится. Так повелось, что слово “благодарочка” имеет свой эквивалент — пять тысяч долларов, можно даже сумму не проговаривать”.

Слова нашего инсайдера и общепринятое мнение о разгуле коррупции в судах косвенно подтверждают данные Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Только за прошедший год САП вручила подозрение за взятки 16 судьям. И это — только верхушка айсберга, ведь поймать судью за “позолоченную” руку крайне тяжело.

"Как прокурорские работники, так и работники правоохранительных органов, судьи любых судов, они все юристы, они хорошо владеют законами и нормативно-правовой базой. Также они хорошо знают о методах и способах проведения расследований. Проведение слияния информации и другое. Они строят схемы, при которых их труднее разоблачать. Назначают встречи в необитаемых местах, проверяют наличие прослушивающих устройств, смену мобильных номеров, дополнительные телефоны. Часто деньги берут и при принятии законных решений. Простой человек с улицы к судье никогда не приходит. Тебе клиент сколько платит, три-две тысячи долларов в час, а я буду целое дело решать? Он понимает риски. Это зависит от платежеспособности. Бутылку виски принесешь и все”, — рассказал заместитель руководителя САП Андрей Синюк.

Андрей Синюк / Фото: ТСН.ua

Дела о мобилизации и уклонистах

Большую популярность среди взяточников приобрели дела о мобилизации, точнее судебные решения, легализующие уклониста.

"Судья получил неправомерную выгоду в сумме 1500 долларов США, за это обещал принять решение в пользу лица, а этот человек использовал это решение для уклонения от мобилизации", — рассказал Андрей Синюк.

Речь идет о судье Боярского Белгород-Днестровского районного суда Одесской области. Взяли его на одной взятке, а вот дел для легалайза уклонявшихся принял он много, поэтому расследование будет долгим. Сам судья пока в изоляторе временного содержания, совсем диссонирующий с привычной ему жизнью — дорогими сигарами и отдыхом на курортах в Эмиратах.



Минская исправительная колония в Черниговской области — единственное в Украине заведение, где мотают срок уже осужденные работники судебно-прокурорской ветви и правоохранители. Заключенных прокуроров пока нет, а вот судьи четыре.

В каких условиях сидят слуги Фемиды

Камеры на двоих и на четверых, у каждого есть свой планшет в камере, а вот телефоны только в специальной комнате, такая на каждом этаже. Мультиварки, микроволновки — это все позволяют, хотя их здесь кормят. Есть аквариум. Пристраиваются здесь и к новой профессии — рабочий день проходит в швейке. 314 осужденных отбывает наказание. Если говорить о судьях, говорят, то вообще к ним нет вопросов. Да и их всего четыре человека.

Готов с нами поделиться своим опытом из осужденных хапуга, судья Межгорского районного суда Закарпатской области Антон Гайдур. Посадили судью на пять лет, полтора он уже отбыл.

Антон Гайдур / Фото: ТСН.ua

“Взятка, именно она. 15 тысяч гривен. Чтобы я принял решение по гражданскому делу в пользу истца. Заходит мужчина, назначает встречу, через кого-то, через знакомых, близких. Те просят принять этого человека, он приходит и просится, что помогите, помогите, я ся отблагодарю, я ся отблагодарю. И слабоволее характера. Психологический аспект играет очень большую роль, надо сразу отказываться, не нужны никакие встречи, независимо от того, кто тебя просит, или кум, или брат, или сват. Я сказал, что приму объективное законное решение, он сказал, что отблагодарит, я согласился, отблагодарясь, то отблагодари. Этот же истец зашел ко мне в кабинет, я попросил его выйти в другой кабинет, начал с ним разговор, он говорит мне: здесь то, что я обещал. Положил в папку и сразу вышел. И через минутку уже НАБУ, восемь-десять человек с камерами и все”, — рассказал Антон Гайдур.

Господин Гайдур немного лукавит о "липких" руках — ведь ему благодарность передали в коробке с пластилином на шесть цветов. Судья жалуется — берут на таких взятках, что за профессию стыдно.

“Апелляционный суд высшая антикоррупционная палата постановила Мукачевского судью Пака, там две тысячи гривен. И сел на 5 лет", — говорит Антон Гайдур.

Готовят в Минской колонии камеры еще под четырех судей

Здесь следят за новостями. Это также судьи Киевского апелляционного суда, именно того суда, который завел практику на среднюю взятку в 5 тысяч долларов.



29 ноября 2023 на взятке были пойманы: Виктор Петрович Глиняный, Юрий Михайлович Слива, Игорь Григорьевич Паленик и Вячеслав Викторович Дзюбин. Именно эта коллегия рассматривала одну из апелляций по скандальному делу Богуслаева по "Мотор Сич". На четырех они получили 35 тысяч долларов, разделили "по-братски". Именно за такую сумму коллегия должна была снять арест с двух самолетов частной компании, непосредственно связанных с "Мотор Сичью". Самый интересный в этой четверке судья Глиняный именно он чаще всего коллегировал в заседаниях с судьями Петриком и Татьяной Кагановской-Росик.

То, как задерживали этих четырех судей, похоже на анекдот. Каждый получил свою долю разным способом: в коробке из-под виски, в свертке из-под кофе, в буклете интернет-провайдера.

Доказательств у НАБУ и САП предостаточно. Видеозаписи, телефонные договорняки. Впрочем, заедет ли эта четверка хапуг в камеры Минской колонии, точно сказать пока не можем.

С учетом судейского опыта "отмазывания" друг друга, они все еще сохраняют шанс на безнаказанность. В конце концов, к примеру, та самая скандальная судья Кагановская-Росик, спасавшая беркутовцев и взяточника Петрика, до сих пор работает в Апелляционном суде Киева. Работает, кстати, не просто так — а за большую зарплату из бюджета. Впрочем, достаточно ли ее зарплаты на роскошь? Ответы расскажем в следующих выпусках проекта расследований Хапуга.ua.

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