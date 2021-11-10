Как работает СНБО: Данилов ответил на упреки о "санкциях без доказательств" и "списках за 5 минут"

Как работает СНБО: Данилов ответил на упреки о "санкциях без доказательств" и "списках за 5 минут"

Данилов объяснил, что многие документы Совет нацбезопасности рассматривает в режиме "секретно".

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов прокомментировал заявление экс-главы МВД Арсена Авакова о том, что санкции СНБО принимает без необходимых доказательств, а подсанкционные списки раздаются членам совета за 5 минут до заседания.

Об этом Данилов рассказал на брифинге по итогам заседания совета.

"Действительно, ряд вопросов, рассматриваемых в режиме "секретно", выдаются непосредственно перед заседанием под подпись. После заседания такие документы, которые имеют гриф "секретно", сдаются каждым членом СНБО в обратную сторону. Мы не можем их выдавать заранее. Они выдаются непосредственно перед заседанием. Каждый член СНБО может с ними ознакомиться, может задавать на заседании вопрос, если у него эти вопросы возникают. Голосование по каждому вопросу персональное, каждый человек голосует лично. Письмо голосования хранится в аппарате Совета нацбезопасности постоянно", — пояснил он .

По словам Данилова, если какой-либо член СНБО не согласен с тем или иным решением, он имеет право проголосовать так, как считает необходимым. В качестве примера секретарь Совета нацбезопасности привел экс-главу ВР Дмитрия Разумкова.

"Голосование тайное. Но иногда сами члены СНБО говорят, как они голосовали. Так было с господином Разумковым, когда он сказал, что за санкции против господина Виктора Медведчука не голосовал. Имеет право", — подытожил Данилов.

Напомним, на прошлой неделе бывший министр внутренних дел Арсен Аваков, возглавлявший ведомство более 7 лет, впервые объяснил причины своей отставки.

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