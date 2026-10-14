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ТСН в социальных сетях

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Категория
Эксклюзив ТСН
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Как работает Верховная Рада во время российских бомбардировок и почему не все народные депутаты хотят голосовать в укрытии

Почему народные депутаты не хотят голосовать в подземном укрытии Рады и какие законы о евроинтеграции необходимо срочно принять для получения траншей от ЕС и МВФ.

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Фото автора: Мария Васильева Мария Васильева
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Верховная Рада

Верховная Рада / © Associated Press

В понедельник Верховная Рада собралась после почти месячного перерыва. Пленарную неделю начали на день раньше обычного графика, поскольку правительство просило народных депутатов хоть немного быстрее приступить к рассмотрению срочных законопроектов. Сейчас от принятия тех законов, которые Украина пообещала ЕС и МВФ, зависит, получит ли государство почти 29,5 миллиарда долларов международной помощи.

Таких законопроектов сейчас накопилось в общей сложности четыре десятка. С рассмотрением некоторых из них Рада затягивала по политическим причинам, а некоторые пугают самих депутатов. Однако теперь появилось ещё одно препятствие: частые тревоги буквально парализуют работу парламента.

Почему депутаты не хотят работать в укрытии и какие особенности архитектуры здания Рады являются причиной их опасений — в материале корреспондентки ТСН Марии Васильёвой.

Работа под землей: почему народные депутаты не задерживаются в укрытии

Голосовать, несмотря на тревоги, или укрываться в подземных помещениях или даже в метро: Верховная Рада ищет способ продолжить работу во время постоянных тревог в столице. Опасность действительно существует. Над залом заседаний — огромный стеклянный купол, а в центре — гигантская стеклянная люстра. Следовательно, оставаться в зале слишком рискованно.

Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук: «В Киеве объявлена воздушная тревога, объявляется перерыв в заседании…»

Здание Верховной Рады, построенное в советское время, имеет немало подземных помещений. Но они не настолько просторны, чтобы вместить более 400 человек. И все же попытку организовать работу под землей предприняли: в несколько расположенных рядом помещений занесли стулья и на скорую руку организовали систему голосования через смартфоны. Однако, как оказалось, лишь 205 народных депутатов готовы работать в таких условиях. Ведь, например, оппозиционным фракциям не понравилось отсутствие трансляции заседания, которую технически сложно организовать отсюда.

Народный депутат Ольга Василевская-Смаглюк: «Некоторые народные депутаты спускались, тестировали эту систему — она работает. Можно было бы спуститься и продолжить принимать решения в интересах своей страны. Но все эти инновации, ИТ-решения и всё остальное, и даже 350 стульчиков, которые спустили вниз в разные комнаты (потому что там разные комнаты, просто открываются двери, и депутаты сидят там, как воробьи, и голосуют) — ничего из этого не произошло. До сих пор там не было проведено ни одного результативного голосования».

Поэтому пока что депутаты работают в короткие перерывы между тревогами. А когда звучит сирена — расходятся.

Задержка оказания помощи и требования ЕС и МВФ

А спешить есть куда. Украина находится в остром финансовом затруднении. Оборона стала дороже, а разрушение промышленных предприятий, бизнесов и логистических путей для экспорта очень больно ударило по доходам государственной казны. По состоянию на сентябрь это 70 миллиардов гривен недополученных налогов.

Но есть ещё одно неблагоприятное обстоятельство — задержка международной помощи, которая увязана с евроинтеграционными и другими реформами. Речь идет о принятии законов, которые Украина пообещала ЕС, МВФ, Всемирному банку, но с выполнением взятых обязательств медлит. Зная любимое украинское «не сейчас», европейцы и МВФ привязали к каждому из законов сумму транша и перечисляют деньги только тогда, когда обещание выполнено.

Министр финансов Сергей Марченко: «Мы , новое правительство, столкнулись с проблемой выполнения международных обязательств, накопившихся ещё с 2025 года. В результате — недополучение внешней помощи в достаточных объёмах. В частности, задержка макрофинансовой помощи в размере 4,25 млрд долларов, которую мы должны были получить ещё в августе-сентябре, равносильна полутора месяцам доходов госбюджета от уплаты налогов бизнесом. То есть это существенный ресурс, который мы не получили, и поэтому у нас есть определенные проблемы».

В целом недополучено 29,5 миллиарда долларов, заявляет министр финансов. Чтобы разблокировать эти средства, правительство настойчиво убеждало депутатов принять хотя бы те полтора десятка критически важных законопроектов, с принятием которых либо опоздали, либо сроки уже переносили. До 14 октября Украина обязалась окончательно принять закон о налогообложении посылок, из-за которого годами продолжались споры.

А в понедельник Рада уже приняла закон о праве национальных меньшинств на получение образования на родном языке. Это — результат компромисса с Венгрией, которая в ответ пообещала не препятствовать открытию переговорных кластеров для Украины в рамках процесса евроинтеграции.

▶ На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке: ТСН 20:00 13 октября | ТАЙНОЕ СОГЛАШЕНИЕ Трампа и РФ! СУД по делу «Потоки»! САБОТАЖ в Раде

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