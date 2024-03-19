"Как раненому бойцу жить дальше? Сидеть на кассе?”: военный резко высказался о помощи от государства

На одной из задач Юрий Маленок позывной "Артист" получил тяжелое ранение, после чего проходил длительную и тяжелую реабилитацию. Несмотря на возможность больше не воевать, решил остаться в армии.

В эксклюзивном интервью для TSN.ua он рассказал о том, как государство должно помогать ребятам, которые из-за ранений уже не могут жить полноценной жизнью.

"Я видел ребят 18-20 лет, оттягивали их. В госпитале вообще труднее. Когда ты воюешь и видишь оторванные конечности, то на адреналине не так воспринимаешь. А вот в госпитале, когда смотришь на ребят 18-20 лет, которые сами пошли контракт, подписали, но он уже без ног… Я понимаю, как ему дальше будет тяжело жить. Ну вот сейчас о нем немного заботится государство, какие там протезы дадут, выплаты, а дальше что?...

Его спишут и что он будет делать? Какая у него будет работа? Сидеть на кассе в магазине, потому что он стоять не сможет? Как обеспечивает государство ребят с инвалидностью? Ну, никак. Какой-нибудь достойной пенсии, чтобы он просто жил, путешествовал, отдыхал. Он отдал свое здоровье за страну, за свободу, и государство ему должно уже. Оно же нам как говорит: вы должны отдать долг. Так государство тоже должно отдавать нам, когда ты отдал самое ценное – здоровье и время”, – говорит Юрий Маленок.

На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке видео Боец "Артист": Что изменить в армии? Не воровать! Все должно работать на фронт!

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