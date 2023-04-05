Как разоблачали самого влиятельного агента России в Украине Кулинича: в ГБР и СБУ раскрыли детали

Стали известны новые подробности о расследовании громкого дела в отношении бывшего руководителя управления СБУ в АР Крым Олега Кулинича. Напомним, по данным ГБР и СБУ, последний был одним из самых влиятельных агентов России в Украине.

По словам правоохранителей, следствие располагает информацией, что Кулинич накануне широкомасштабного вторжения России в Украину блокировал передачу сведений аэроразведки о том, что российская техника и оккупанты были готовы к наступлению.

"Завершено досудебное расследование, в производстве которого фигурирует бывший начальник Главного управления СБУ в АР Крым Олег Кулинич, — сообщила советник по коммуникациям ГБР Татьяна Сапьян. — Успешная реализация этой спецоперации и задержание этого агента РФ (в июле 2022 года — Ред.) стало возможно в результате принципиальной позиции руководства государства. После ознакомления обвиняемого с материалами дело будет передано в суд. Следствие установило, что этот руководитель заранее знал о планах РФ напасть с временно оккупированного Крыма на Украину, но умышленно скрыл эту сверхважную информацию от руководства и запретил отправлять любую документацию по этому поводу в центральный аппарат СБУ. В первые часы вторжения он сознательно блокировал любые попытки сообщить руководству СБУ и обществу о реальной обстановке в регионе, не предпринял ни единой меры по защите государственного суверенитета, дал личному составу указание покинуть место службы, позже выдал штатное оружие людям, не имеющим отношения к СБУ. Кроме этого, он сам покинул место постоянной дислокации и уже 24 февраля уехал в Киев".

В комментарии для ТСН.ua Татьяна Сапьян рассказала, как долго Кулинич мог быть агентом России.

"Я думаю, нужно вернуться в 1989 год, когда Кулинич стал студентом школы КГБ. В 1994 году он ее закончил. Предполагаем, что уже тогда он стал "спящим" агентом, которого активизировали после 2014 года, после Революции Достоинства. Олег Кулинич не идет на сотрудничество со следствием, поэтому информация и доказательная база, которую собрало ДБР – это кропотливая работа следственно-оперативных групп", - сообщила нам Сапьян.

Кроме того, в комментарии для ТСН.ua Татьяна Сапьян ответила на вопрос о том, насколько заранее Кулинич знал о вторжении россиян в Украину.

"Я думаю, что знал заранее и точно знал, что это будет в 4 часа утра 24 февраля, скрывая эту информацию от центрального аппарата СБУ", — ответила Татьяна Сапьян.

Фото из соцсетей

В СБУ подчеркивают, что задержанный является топовым государственным изменником.

"Мы сделали максимум, чтобы не просто задержать топового государственного предателя, но и для того, чтобы собрать мощную доказательную базу. Она позволит суду вынести справедливый приговор. Одним из инициаторов этой спецоперации был нынешний глава СБУ Василий Малюк. Он лично разрабатывал и задерживал данного фигуранта ", — сообщил спикер СБУ Артем Дехтяренко.

Олег Кулинич: что известно о нем

В ДБР сообщили следующие факты из биографии Кулинича: после прохождения срочной военной службы в период с 1989 по 1994 годы учился в Высшей школе КГБ СССР. После развала СССР эта школа стала академией ФСБ. В мае 1994 года Олег Кулинич принял военную присягу на верность украинскому народу.

"Но, как оказалось, только на бумаге", — отмечают в ДБР.

В дальнейшем Кулинич проходил службу в органах СБУ на оперативных и руководящих должностях до 2009 года, после чего работал в разных частных и государственных структурах.

"В это время он поддерживал тесные связи с чиновниками правительства Януковича, даже после их побега в Россию, после 2014 года. Также имел тесные связи с высокопоставленными священниками московского патриархата, которые существенно повлияли на его мировоззрение и общественно-политические взгляды". Установлено, что Олег Кулинич был привлечен представителями ФСБ РФ к негласному сотрудничеству и получил оперативный псевдоним "Котигорошко". Кулинич активно сотрудничал с созданным ФСБ политическим офисом и выполнял указания кураторов для внедрения "своих людей" в различные государственные и правоохранительные органы, для проведения разведывательно-подрывной деятельности против Украины, шпионажа", — рассказала Татьяна Сапьян.

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