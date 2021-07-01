Как разыскали похищенного бизнесмена и последние слова из "черного ящика": подробности резонансных расследований

В день профессионального праздника следователи рассказали о некоторых нюансах своей работы.

В четверг, 1 июля в Украине традиционно отмечают День следователя. О том, как собирают доказательства, разыскивают преступников и почему некоторые расследования тянутся годами, говорится 1 июля в сюжете ТСН.19: 30.

Работа следователя одного из районных управлений полиции Киева Дениса Сороки, который работает на этой должности уже 10 лет, не напоминает деятельность героев детективных фильмов. Его офис — небольшой кабинет, который он делит с коллегой — буквально завален кипами документов.

Сейчас здесь около 300 дел, и все они — не раскрыты. Следователь объясняет, что дела часто "зависают" из-за отсутствия надлежащих доказательств или их оттесняют более насущные производства. Самым громким своим делом он называет похищение бизнесмена Ткаченко в июле прошлого года. "Предпринимателя неизвестные посадили в подвал, наручниками приковали к батарее и две недели пытали", — вспоминает Денис Сорока.

С помощью камер видеонаблюдения удалось отследить автомобиль злоумышленников, в конце концов их нашли и отправили за решетку. Если бы следователи немного замешкались, то дело могло закончится летальным исходом для похищенного бизнесмена — он уже терял сознание и мог не выдержать пыток.

Руководитель следственного отдела Государственного бюро расследований Вадим Приймачок занимается резонансными производствами, в которых фигурируют высшие государственные служащие. Среди них — дело о взрывах в городе Сватово в 2015 году. Тогда погибли трое военных и одна местная жительница.

Следователи установили, что взрывы на складах боеприпасов были диверсией, а также пришли к выводу, что привело к этому бездействие руководства. "Если бы техника находилась в соответствии с нормативными документами, то армия не потеряла бы ни военной техники", — отметил Вадим Приймачок.

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Следователь также наглядно продемонстрировал эксклюзивно для ТСН, как небрежность и несоблюдение норм безопасности высокопоставленными приводит к трагическим последствиям, включив запись с бортового самописца, так называемого "черного ящика" самолета АН-26, который разбился под Чугуевом. Тогда погибли 26 курсантов и офицеров Харьковского университета.

"Впервые в истории Украины нам менее чем за 9 месяцев удалось получить доказательства и привлечь виновных к ответственности", — отметил следователь ГБР, добавив, что следствие уже завершилось, а степень вины каждого из шести подозреваемых в настоящее время устанавливает суд.

Новости Украины: почему не редко расследования детективов затягиваются на долгие годы

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