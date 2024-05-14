Как родственникам поддержать военного, который вернулся с фронта домой: советы психиатра

Психиатр Игорь Дубинин рассказал, что если военный вернулся с фронта домой, то родственники должны дать ему время, чтобы привыкнуть к новой обстановке.

Об этом он сказал в интервью корреспонденту ТСН Наталье Нагорной.

Психиатр отметил, что родные военных могут замечать определенные изменения в поведении близкого человека

"Ему надо дать немного времени для того, чтобы он не привык, а для того, чтобы вообще понял, где он, что, кто рядом. И вспомнил, как все это было. Еще один пример, простой. Тоже самое общались с военным, тоже, к сожалению, потерявшим конечность. Говорит, я так хотел домой, я так хотел к жене, я так хотел, ну, я, честно, уже не помню, кто там, сын и дочь, или два сына. Я так и хотел увидеть все. Я в мыслях, мечтал, что я вернусь, я буду только с сыном играть во что-то, и ходить с ними гулять. А я приехал, и он что-то там громко закричал, или что-то там не слушает маму, или что-то я ему сказал. И есть такой раздраженный. Я там его шлепнул, все, я никого этого не делал", - объясняет медик.

Игорь Дубинин отметил, что с человеком, который пережил чрезмерные моральные нагрузки, нужно научиться налаживать коммуникацию.

"То есть, нервная система, конечно, у наших, у некоторых, скажем так, ребят, она немного после стрессогенных факторов стала немного другая. Поэтому надо учить выстраивать коммуникацию между родным тебе человеком, но который пережил, скажем так, чрезмерные нагрузки", - пояснил психиатр.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Как понять, что нужна психологическая помощь? Интервью с врачом-психиатром Игорем Дубининым

Напомним, Игорь Дубинин объяснил, как война повлияла на сознание украинцев.

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