Как родственникам снять деньги с банковской карты умершего: пошаговая инструкция от адвоката

Объясняем, когда и кто может снимать деньги.

Как родственникам снять деньги с банковской карты умершего — вопрос, который, к сожалению, часто возникает у украинцев из-за полномасштабной войны. Бывают случаи, когда военный собирал средства для своего подразделения и погиб, а родные не знают, как можно перечислить их его побратимам.

Адвокат Марина Бекало в комментарии сайту ТСН.ua дала пошаговую инструкцию: когда и куда обращаться, и какие документы для этого нужны.

Когда и кто может снимать деньги

Распоряжаться недвижимым или движимым имуществом, денежными средствами на счетах, депозитами и другими активами в банках и финансовых учреждениях, принадлежавших человеку (наследодателю) на момент смерти возможно исключительно после получения права на наследство его наследниками по закону — в порядке очередности или наследниками по завещанию, если такое было.

"А значит наследники — родственники погибшего военного смогут получить денежные средства на его счетах в банке только после того, как они обретут право на наследство", — рассказала Марина Бекало.

Как получить наследство

Реализовать право на наследство можно подав заявление о принятии наследства к нотариусу по последнему месту жительства наследодателя или нахождению его основного имущества в течение шести месяцев с даты смерти.

Нотариус, получивший такое заявление от наследников открывает наследственное дело и определяет круг наследников І очереди — это родители, второй из супругов и дети наследодателя, а также наследственная масса — все имеющееся имущество, имущественные права, денежные средства, депозиты в банках, другие активы. Они распределяются между наследниками І очереди, подавших заявления на получение наследства, в равных долях.

После истечения срока шести месяцев нотариус выдает наследникам свидетельство о праве на наследство с перечнем распределенного имущества и перешедших в наследство активов. Свидетельство о праве на наследство является основанием для получения средств наследниками со счетов в банке, регистрации движимого или недвижимого имущества.

"Так, распоряжаться денежными средствами на счетах умершего лица нельзя пока наследники не получают свидетельство о праве на наследство", — отметила Марина Бекало.

Когда нужно обратиться в банк

Родственники умершего должны уведомить банк о смерти его клиента. В этом случае все расходные операции на счете будут заблокированы банком. Снять эти средства, перевести на другие счета, совершить покупки — нельзя.

Банк будет держать эти средства на счете погибшего до получения от наследников свидетельства о праве на наследство.

"После чего наследники смогут обратиться в банк и получить все принадлежащие наследодателю средства и, например, передать собранные им средства на нужды армии", — объяснила Марина Бекало.

Напомним, ранее адвокат прокомментировала вручение повесток онлайн в Украине: какое наказание грозит за неявку в ТЦК и можно ли отделаться штрафом.

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