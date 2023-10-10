Как Россия может использовать войну в Израиле против Украины: эксперт раскрыл подробности

Война в Израиле никак не отразится на военной поддержке Западом Украины. Ведь Израиль получает помощь от Соединенных Штатов согласно договору о взаимопомощи. Но Россия все равно попытается вмешаться привычным для нее способом — распространением дезинформации.

Об этом в эксклюзивном интервью для ТСН.ua заявил военный эксперт, полковник запаса ВСУ Роман Свитан.

Как Россия может использовать эти события

“Россияне передали ХАМАСу восторженное вооружение на полях боев. Сейчас они распространяют информационную волну о том, что у ХАМАС появилось западное вооружение из-за украинских боев”, — сказал эксперт.

Эта операция была недавно проведена, а ХАМАС с частью этого вооружения и частью иранского — особенно с беспилотниками — напали на Израиль. Россияне сейчас будут это разгонять. Только так они сейчас попытаются использовать эту ситуацию”, — отметил он.

Влияние на Украину

"Если будет принято решение властями Израиля ударить на уничтожение по иранским заводам, производящим оружие, которые находятся и в Иране, и в Сирии на Ближнем Востоке, то уменьшится количество комплектующих для крупноузлового сборника "Шахедов" на территории России", — отметил Свитан.

По его словам, это будет оказывать непосредственное влияние на уменьшение атак российско-иранскими и российско-китайскими беспилотниками.

Уменьшится ли помощь Украине

“Из-за всей этой ситуации помощь Украине не уменьшится. У Израиля и США есть договор о взаимопомощи и поставках вооружения, финансов и совместном производстве вооружения. Потому что они получают помощь США именно по этому договору. Никакого отношения украинский поток к этому не имеет», – говорит эксперт.

“Мы получали финансовую и военную помощь по трем программам. Сейчас будет включен механизм грантовой помощи пока завершится шатдаун и будут запущены новые программы для выполнения таких задач. Потому это две совершенно не связанные вещи”, — резюмировал он.

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Напомним, Пентагон призвал Конгресс США принять решение о дополнительном финансировании для производства и закупки боеприпасов для Украины и Израиля.

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