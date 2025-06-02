Как Россия может "отомстить" за удары по аэродромам и уничтожение самолетов: эксперт объяснил

Российский бомбардировщик

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Россияне не придумают ничего нового, чтобы «отомстить» за атаку на аэродромы и уничтожение стратегической авиации. Они могут только в очередной раз массированно обстрелять Украину.

Об этом в интервью Маричке Падалко сказал авиационный эксперт Анатолий Храпчинский.

«Я думаю, что мы видели уже все. И больше, чем очередной массированный обстрел после накопления определенных элементов средств поражения, ожидать не имеет смысла. Попытки применить межконтинентальные баллистические ракеты, опять-таки, надо понять, тактическая дальность не позволяет использовать на таком расстоянии. То, что было по Днепру, это является неэффективным использованием, потому что последствия были. И, конечно, что такие дорогостоящие ракеты запускать на таком расстоянии, это просто имперские амбиции Российской Федерации», — сказал он.

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Эксперт подчеркнул, что украинцам стоит реагировать на сигналы воздушной тревоги.

«Поэтому я не ожидаю каких-либо действий, от того, что они делают сейчас. И нам надо просто всем понять, что в любом случае, какая бы ни была тревога после наших массированных обстрелов на территории Российской Федерации, или без этого, в любом случае украинцам надо идти в укрытие и при этом донатить нашим Силам обороны», — сказал Анатолий Храпчинский.

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Напомним, 1 июня СБУ провела историческую спецоперацию в тылу РФ. Одновременно было поражено четыре военных аэродрома в тылу страны-агрессора: «Белая», «Дягилево», «Оленья» и «Иваново». Поражен 41 самолет, среди которых — А-50, Ту-95, Ту-22 М3 и Ту-160.

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