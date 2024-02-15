Как Россия пыталась обмануть украинскую ПВО и когда будет новая атака: все подробности

На этот раз от рашистов были сюрпризы.

Россия снова массированно обстреляла Украину. Киевщина, Полтавщина, Харьковщина, Запорожье, Львовщина, Франковщина — ракетный залп из более 20 ракет разных типов нацелился на разные регионы страны. Несмотря на то, что подобные атаки за два года войны стали для Украины обыденностью, на этот раз от рашистов были и сюрпризы. Несколько российских ракет избрали необычную траекторию, а в воздушных силах предупреждают о новой опасности.

Как рашисты пытались обмануть украинскую ПВО и когда могут снова ударить, рассказал в эксклюзивном сюжете для TSN.ua журналист Артем Зябкин.

Киевщина под ударом

Эти кадры шокируют. Мэр многострадальной Бучи под Киевом опубликовал потрясающие кадры последствий прилета неподалеку от городка. На видео, в селе Буда-Бабенецкая, от падения ракеты образовалась многометровая воронка, скорее похожая на метеоритный кратер. Вокруг же только обугленные деревья.

Вирва після збиття російської ракети в селі Буда-Бабенецька на Київщині



Бучанський міський голова Федорук pic.twitter.com/Qr6kQfdDtw — Рубрика (@rubryka) February 15, 2024

К счастью, как сообщают в Киевской областной военной администрации, все вражеские ракеты в области были сбиты силами обороны, никто из местных не пострадал. Жители столицы слышали звуки взрывов от искусной работы сил ПВО.



В Воздушных силах отчитываются — за ночь враг выпустил по Украине 26 ракет разных типов: крылатые и баллистические. Сбить удалось только половину из них.

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Едва ли не впервые в официальную статистику вошла новая "российская" ракета — KN-23. По словам экспертов, она баллистическая и похожа на российский "Искандер" как по внешнему виду, так и по характеристикам, впрочем, есть одна деталь. Россия могла их получить только от Северной Кореи, которая имеет их на вооружении и недавно поставляет их для нужд русской армии.

Игнат предупредил

Ночной атакой рашисты могут не обойтись, предупреждает украинцев представитель ВВС Юрий Игнат. По его словам, 14 февраля Москва получила очередную "пощечину" — бойцы ГУР потопили большой десантный корабль "Цезарь Куников". Кремль хочет мести.

Но не корейскими единственными ракетами. Как сообщают мониторинговые паблики, ночью 15 февраля вражеские крылатые ракеты постоянно маневрировали: меняли движение и даже буквально кружили по окрестностям Киева и Львова. Утром мэр Львова Андрей Садовый сообщил, что есть попадания по городу.

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Впоследствии в Сети появились и другие фотографии последствий прилета по Львову. По словам Садового, рашисты попали в школу и детсад. Есть раненые.

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Последствия обстрелов

Также во Львове рашисты существенно повредили несколько энергетических объектов, включая одну из трансформаторных подстанций, сообщают в Министерстве энергетики. Поэтому обесточен один из объектов инфраструктуры, который именно — не уточняют.

Попал враг и по двум другим областям на Западе. По данным главы областной администрации Хмельницкой области Сергея Тюрин, есть прилеты по гражданским объектам и по меньшей мере трое раненых. Прилетело и в Ивано-Франковской области, к счастью обошлось без жертв.

Россия атаковала Миргород и Запорожье

Досталось и другим регионам. Под российский удар в очередной раз попала Полтавщина. По данным местной ОВА, прилетело вблизи Миргорода. Дополнительных деталей во власти не приводят, однако добавляют, что обошлось без потерь среди гражданских.

Прилетело и по Запорожью. Глава Запорожской ОВА Иван Федоров заявил, что российские ракеты целили по промзонам города, а их обломки повредили и гражданские дома, ранив по меньшей мере 6 человек. Одна из пострадавших в тяжелом состоянии, за ее жизнь сражаются врачи.

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Прилетело и вблизи Днепра — об этом сообщил местный глава ОГА Лысак. Больше всего от российской атаки пострадала Харьковщина. Враг еще раз ударил по жителям Чугуева и снова баллистику.

Команда ТСН.ua призывает украинцев не пренебрегать сигналами воздушной тревоги. Ваша осмотрительность спасет вам жизнь!

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