Как Россия ворует и уничтожает украинское культурное наследие: сколько памятников уже пострадало

Россияне постоянно уничтожают украинское культурное наследие, а все ценности традиционно воруют и вывозят в свои музеи. Очередной террористический акт об украинском наследии произошел во Львове, когда оккупанты терроризировали исторический центр города и буферную зону ЮНЕСКО. В частности, на улицах Коновальца, Мельника и Кокорудза - это жилые дома начала XX века, построенные в архитектурном стиле сецессия.

Об этом говорится в сюжете, корреспондента ТСН Алины Лисовой.

Два стоаровинных храма в Донецкой области уцелели во времена Второй Мировой, но не выстояли во время российских обстрелов. В результате российских обстрелов в начале июля 2024 года в храме Рождества Пресвятой Богородицы с более чем столетней историей - выбиты окна, обвалены стены, потолок и разрушен алтарь. Свято-Георгиевский храм, старейший в Донецком крае, прицельный удар российской артиллерии разрушил эту достопримечательность навсегда.

Уничтоженный храм в Донецкой области

"В Украине за время полномасштабной фазы войны уничтожено более 700 храмов, религиозных сооружений и это не только речь о православной церкви, но и синагоги повреждены, мечети, религиозные центры мусульманские, очень много церквей баптисских, евангельских и здесь статистика действительно очень драматична", — говорит генеральный директор музея Майдан, кандидат исторических наук Игорь Пошивайло.

Уничтоженный храм в Донецкой области

Уничтожили россияне и корпус столичной академии декоративно-прикладного искусства имени Михаила Бойчука. В марте этого года сюда «прилетели» обломки сбитых российских ракет.

"Символично, что она названа именем Бойчука который тоже был репрессирован в 30-е гг прошлого века большевистской властью вместе со своей женой и учениками. Михаил Бойчук был как раз одним из основателей украинского возрождения в искусстве, как раз был тем художником, который утверждал нашу идентичность культурную. То, что мы наблюдаем в последнее время это прицельные уничтожения культурного наследия Украины", - говорит Игорь Пошивайло.

Корпус столичной академии декоративно-прикладного искусства имени Михаила Бойчука

Ярослава Савченко, юристка-международница, приводит пример еще одного варварского преступления россиян с Херсонесом Таврическим. На месте уникального исторического памятника мирового масштаба в Севастополе, оккупанты возводят новостройку и по сути, прячут под землей археологические артефакты.

В общем, с начала полномасштабного вторжения, разрушено, повреждено или разграблено более 1080 культурных и исторических памятников, такие данные генпрокуратуры. Сейчас там также расследуют почти сотню уголовных производств по военным преступлениям против культурного наследия Украины.

"Международные искусствоведы говорят, что ограбление российскими оккупантами украинских музеев может быть крупнейшей коллективной кражей произведений искусства со времен нацистского ограбления Европы во Второй мировой войне. Массовый характер этих преступлений позволяет их рассматривать как преступления против человечности. А тот факт, что они являются частью более широкой, системной кампании уничтожения украинского народа как элемент преступления геноцида", - говорит генеральный прокурор Андрей Костин.

"Они не умеют творить, они способны и очень хорошо это делают - уничтожать, похищать, присваивать себе, то есть это как ментальность орды, которая не работает на собственной земле, не культивирует землю, не создает собственный продукт, а просто его захватывает, похищает", - говорит кандидат исторических наук Игорь Пошивайло.

Восстановить поврежденных культурных памятников в отличие от обычных домов, это и дороже, и дольше. Так что до конца войны, об этом речь не идет - говорят в Министерстве культуры. Но там уже создали Офис восстановления. Ростислав Карандеев, еще будучи исполняющим обязанности министра культуры рассказывал, что цель Офиса - наработать все законодательные механизмы, чтобы уже после победы к восстановлению можно было приступить сразу.