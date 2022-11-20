Как Россия заплатит за сбитие Boeing 777 и что это значит для Украины – объяснение эксперта

На днях прокуратура Нидерландов завершила зачитывать обвинительное заключение по делу об убийстве пассажиров малайзийского Boeing 777, сбитого в июле 2014 года в небе над Донецкой областью.

Приговор суда по делу о сбитии пассажирского Boeing 777 в 2014 году в будущем может оказать большое влияние на роль России в мире. Суд доказал, что в то время Россия уже контролировала так называемую "ДНР".

Об этом в эксклюзивном интервью ТСН.ua рассказал политический эксперт и аналитик Максим Джигун.

"Это, на самом деле, очень историческое решение, которого ждали, как мы, так и европейцы. В первую очередь семьи погибших людей… В выводах решения суда указывалось, что Россия летом 2014 года имела контроль над так называемой "ДНР", это еще одно доказательство того, что Россия виновата в тех трагедиях, она виновата в развязывании войны, и это не гражданская война, которую пытались нам навязать российские пропагандисты. Это абсолютная ответственность России", — пояснил эксперт.

Максим Джигун подчеркнул, что продолжение судебных процессов будет продолжаться, ведь осудили не организаторов, а пока только исполнителей преступного приказа.

Эксперт также отметил, что важным фактором является то, что суд присудил трем осужденным выплатить 12 млн евро компенсации для пострадавших. Это стандартная практика для гражданской авиации.

"И здесь возникает замечание у критиков этих судебных процессов, осужденные находятся в России, или где-то еще, и никто этих средств платить не будет. Рано или поздно в России появится потребность в снятии санкций, продлении бизнеса с миром. И вот тогда, поверьте, и Нидерланды, и другие страны, граждане которых находились на борту самолета, будут требовать выплаты от России этих 12 млн любым способом. За это будет заплачено", — резюмировал Джигун.

Приговор по делу рейса MH17

Пассажирский самолет Boeing 777 был сбит 17 июля 2014 года недалеко от оккупированного россиянами Тореза Донецкой области. Международное расследование установило, что самолет сбит зенитным ракетным комплексом "Бук" российского производства. Тогда погибли 283 пассажира и 15 членов экипажа из десяти стран.

Независимые исследователи утверждают, что ЗРК "Бук" принадлежал 53-й зенитной ракетной бригаде из Курска (РФ).

В четверг, 17 ноября, Окружной суд Гааги признал виновными в убийстве пассажиров и экипажа самолета рейса МН17, а также в действиях, повлекших за собой падение самолета, трех обвиняемых — граждан РФ Игоря Гиркина, Сергея Дубинского и украинца Леонида Харченко. В то же время еще один обвиняемый – Олег Пулатов – был оправдан.

Ответственность за убытки Boeing 777 возлагают также на российские власти, которые разрешили опрокидывание ЗРК "Бук" в Украину.

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